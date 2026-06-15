 Courtois y Salah: La Gran Revancha Definitiva
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
18/06 19:00 HS
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South Africa SAO
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South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
80
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Courtois-Salah, la revancha final

por Agencia EFE
Courtois-Salah, la revancha final,
Courtois-Salah, la revancha final / FOTO:

Por undécima ocasión, quizá la última, a la espera del destino, Thibaut Courtois y Mohamed Salah se desafían este lunes dentro de su eterna revancha, que incluye una final y seis duelos de la Liga de Campeones, dos en la liga inglesa y uno en un amistoso de selecciones antes de completar el círculo en todo un Mundial, en el Bélgica-Egipto con el que abren su competición.

El estadio Lumen de Seattle, casa de los Seahawaks de la NFL y de los Sounders de la MLS, con capacidad para 72,000 espectadores, es el escenario de un nuevo enfrentamiento entre Thibaut Courtois, uno de los mejores porteros del mundo y Mohamed Salah, uno de los atacantes más elegantes, más técnicos y concluyentes, tan vigentes los dos, a los 34 años el belga y a los 33 el egipcio. Son historia imponente, pero también presente.

Courtois no solo ganó cinco de los diez duelos contra Salah, sino que venció el más grande de todos: la final de la Liga de Campeones de 2022 en el estadio Saint Denis de París, con el 0-1 del Real Madrid al Liverpool. Hubo también dos empates. Y tres triunfos del atacante egipcio, que le marcó tres goles.

"Mo", vinculado de forma inseparable al Liverpool desde 2017 hasta 2026, ahora tiene la libertad de decidir su futuro. Ya fuera de Anfield, quizá sea en Arabia Saudí o quizá en otro lugar. Por eso, la dimensión (o la sensación) del partido es que puede ser el último duelo entre Courtois y Salah.

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Thibaut Courtois con la Selección de Bélgica - EFE

Porque, quizá, también puede ser el último Mundial para los dos. Courtois admite que es un tema no solo a debate, sino que está más cerca de la despedida del torneo y de la selección que de la continuidad y del Mundial 2030. Tendría entonces 38 años, una edad aún competitiva para un guardameta, más aún con su estado de forma, con paradas hasta inverosímiles.

Salah tiene que elegir si sigue en las competencias de más nivel o prefiere un retiro aún en acción, pero fuera de presión.

Es el paso del tiempo, el tramo final de parte de una generación de oro de Bélgica que se perdió en las turbulencias internas durante el anterior Mundial. Se fue de Qatar 2022 en la primera fase y cambió de técnico de inmediato. El fin de ciclo de Roberto Martínez, que dirige en la actualidad a Portugal. Fue reemplazado por Doménico Tedesco, que, a su vez, desde enero de 2025, fue sustituido por Rudi García. Su actual entrenador devolvió a Courtois a la selección y recuperó la unidad tan entredicha antes, desde Catar.

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Mohamed Salah

Son trece partidos consecutivos ya sin derrota de Bélgica. Rudi García solo perdió su primer encuentro. Los "Diablos Rojos" se sienten de nuevo poderosos, cuentan con Kevin de Bruyne, preparado a conciencia para este Mundial, y disponen del desborde de Jeremy Doku, cuya evolución es otro plus para Bélgica. Ya no solo es velocidad, ni es solo un extremo, entiende y elige mejor cada jugada, revelado incluso como goleador.

Courtois, De Bruyne y Doku son fijos en el once, como también lo parece Leandro Trossard por el extremo derecho o Youri Tielemans por el medio; reflejos de la potencia que tiene en sus manos ahora Rudi Garcia y de la exigencia que tendrá Egipto, que no ha ganado nunca un partido de un Mundial. Ni en 1934, ni en 1990 y ni en 2018.

Etiquetas
EgiptoBélgicaMundial 2026SalahCourtois

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