Thibaut Courtois va por el récord de Shilton y Barthez

Conoce más sobre la estadística relacionada a más partidos sin recibir goles.

Dentro de los récords que podrían igualarse o superarse en la cita de verano 2026, la cual se realizará desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, el rubro de los porteros podría ser uno de los protagonistas.

Uno de los hombres que defienden los tres palos, el belga Thibaut Courtois va por una marca que hoy en día le pertenecen al inglés Peter Shilton y al francés y Fabien Barthez. Se trata de la cantidad de partidos sin recibir gol.

De acuerdo a los datos históricos, Shilton y Barthez sumaron en su carrera como porteros un total de 10 partidos sin recibir goles durante los mundiales que disputaron.

En la actualidad, esa marca histórica podría ser empatada y superada por Thibaut Courtois, quien ya suma 7 partidos con portería a cero.

Peter Shilton fijó el récord en 1990 y Fabien Barthez lo igualó en 2006. Courtois tendrá opciones de recortar distancias en el grupo G, donde Bélgica se enfrentará a Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

El guardameta belga suma 15 encuentros en la Copa Mundial y se encuentra además a cinco del récord de Hugo Lloris como portero con más partidos en el torneo.

Las tarjetas amarillas y rojas en las Copas de la FIFA El francés Zinedine Zidane es uno de los jugadores que destaca en la estadística de las amonestaciones y expulsiones.

Biografía de Thibaut Courtois

Thibaut Courtois ha sido una figura clave para Bélgica en la Copa del Mundo, destacando especialmente en Rusia 2018 donde ganó el Guante de Oro como mejor portero tras realizar 27 paradas y quedar en tercer lugar.

El portero belga ha disputado los mundiales de 2014, 2018 y 2022, preparándose para su cuarta participación en 2026.

Rusia 2018: Su mejor actuación. Fue fundamental para llegar a semifinales, recibiendo solo 6 goles en 7 partidos y logrando el tercer puesto.

Catar 2022: A pesar de la eliminación de Bélgica en fase de grupos, Courtois mantuvo su alto nivel, sumando más partidos.

Brasil 2014: Fue el portero titular alcanzando los cuartos de final. Con 2 metros de altura, su trayectoria en Transfermarkt destaca como uno de los porteros más consistentes del mundo, clave tanto en su selección como en el Real Madrid.

Thibaut Courtois - EFE

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