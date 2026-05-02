Las tarjetas amarillas y rojas en las Copas de la FIFA

El francés Zinedine Zidane es uno de los jugadores que destaca en la estadística de las amonestaciones y expulsiones.

Más de 2 mil 500 tarjetas amarillas se han mostrado a lo largo de la historia de las Copas del Mundo de la FIFA, misma que comenzó en Uruguay 1930, pero que fue hasta Brasil 1970 cuando ya se introdujeron las sanciones con tarjetas amarillas y las rojas.

A lo largo de estos años, muchas ediciones han contado con varios amonestado, pero las ediciones de Alemania 2006 y Catar 2022 son considerados dos eventos donde huno un aumento en la agresividad del juego, que terminó con sendas amonestaciones.

"A lo largo de la historia de los mundiales de la FIFA, se han mostrado un total de 2580 tarjetas amarillas", detalla el sitio mundiales.bdfutbol.com, un espacio estadístico de BDFutbol y MisterChip.

El top de jugadores con más amonestaciones es: Javier Mascherano de Argentina con 7, el francés Zinedine Zidane con 6, al igual que el brasileño Cafú y el mexicano Rafael Márquez.

Respecto a las tarjetas rojas, el Mundial con más tarjetas de este color fue Francia 1998.

Y el jugador con más tarjetas rojas es el francés Zinedine Zidane con dos. Una de ella, la más recordada, la ocurrida en la final de Alemania 2006 cuando vio la tarjeta roja por un cabezazo a Marco Materazzi.

Francia 1998: La primera estrella mundial de los franceses La Copa del Mundo de la FIFA 1998 terminó siendo un torneo histórico para Croacia y una pesadilla para el brasileño Ronaldo Luís Nazário de Lima.

Otros datos

Récord de tarjetas en un partido: Argentina vs. Países Bajos en Catar 2022 con 18 tarjetas amarillas

La Batalla de Nuremberg (2006): Portugal vs. Países Bajos es otro récord famoso, con 16 amarillas y 4 rojas

La tarjeta más rápida: Jesús Gallardo de México recibió la amarilla más rápida en la historia a los 13 segundos en 2018.

Curiosidad: Josip Simunic (Croacia) recibió tres amarillas en un mismo partido en 2006 antes de ser expulsado.

El Mundial 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio y será el primero en tres países diferentes: Estados Unidos, México y Canadá.

Zinedine Zidane expulsado en Alemania 2006 - FIFA

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