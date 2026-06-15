 El curioso método del DT de Japón que se hizo viral
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01 Belgium Belgium Egypt Egypt 01
88:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Scotland Morocco Brazil Haiti
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USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
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France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Uruguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
87
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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El curioso método del DT de Japón que se hizo viral en el Mundial

por Oliver Paniagua
La curiosidad del Mundial 2026 que tiene a Japón como protagonista,, Captura de pantalla video de X.
La curiosidad del Mundial 2026 que tiene a Japón como protagonista, / FOTO: Captura de pantalla video de X.

¿Qué significaban los números? El misterio que dejó Japón ante Países Bajos.

El Mundial 2026 sigue dejando imágenes llamativas dentro y fuera del terreno de juego, pero pocas han generado tanta curiosidad como la protagonizada por Hajime Moriyasu, seleccionador de Japón, durante el emocionante empate 2-2 frente a Países Bajos por el Grupo F.

Mientras el conjunto asiático disputaba uno de los encuentros más intensos de la primera jornada, las cámaras captaron una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Moriyasu apareció mostrando una pizarra con números gigantes escritos a mano, una acción que repitió en varias ocasiones a lo largo del compromiso.

Las imágenes muestran cómo uno de sus asistentes escribía cifras de gran tamaño, entre ellas el 45, el 3 y el 2, antes de exhibir la pizarra a los futbolistas japoneses mientras el entrenador impartía instrucciones desde la banda. Aunque la Federación Japonesa de Fútbol no ha ofrecido una explicación oficial sobre el método, las teorías no tardaron en surgir.

¿De qué se trata la estrategia?

Diversos medios internacionales apuntan a que la estrategia tenía como objetivo facilitar la comunicación en medio del ruido del estadio. Los números servirían para indicar el tiempo restante del partido o los minutos añadidos, permitiendo que los jugadores recibieran la información de forma rápida y visual sin depender únicamente de indicaciones verbales.

Otra interpretación sostiene que el recurso buscaba reducir la ansiedad de los futbolistas en los momentos decisivos del encuentro, ofreciéndoles una referencia clara del tiempo disponible para mantener la concentración y ejecutar el plan de juego.

Oyarzabal firma un récord negativo que el Mundial no veía desde 1966

Oyarzabal entra en la historia del Mundial por un récord que nadie quería tener.

Más allá del significado exacto de los números, la imagen de Moriyasu ya forma parte de las curiosidades más comentadas de la Copa del Mundo. Además, la estrategia pareció dar resultado, ya que Japón logró rescatar un valioso empate ante una de las selecciones más fuertes del grupo.

Tras sumar un punto de oro frente a Países Bajos, el combinado nipón ya centra su atención en su próximo desafío: el duelo ante Túnez, donde buscará acercarse a los octavos de final.

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