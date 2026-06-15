El curioso método del DT de Japón que se hizo viral

¿Qué significaban los números? El misterio que dejó Japón ante Países Bajos.

El Mundial 2026 sigue dejando imágenes llamativas dentro y fuera del terreno de juego, pero pocas han generado tanta curiosidad como la protagonizada por Hajime Moriyasu, seleccionador de Japón, durante el emocionante empate 2-2 frente a Países Bajos por el Grupo F.

Mientras el conjunto asiático disputaba uno de los encuentros más intensos de la primera jornada, las cámaras captaron una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Moriyasu apareció mostrando una pizarra con números gigantes escritos a mano, una acción que repitió en varias ocasiones a lo largo del compromiso.

Las imágenes muestran cómo uno de sus asistentes escribía cifras de gran tamaño, entre ellas el 45, el 3 y el 2, antes de exhibir la pizarra a los futbolistas japoneses mientras el entrenador impartía instrucciones desde la banda. Aunque la Federación Japonesa de Fútbol no ha ofrecido una explicación oficial sobre el método, las teorías no tardaron en surgir.

¿De qué se trata la estrategia?

Diversos medios internacionales apuntan a que la estrategia tenía como objetivo facilitar la comunicación en medio del ruido del estadio. Los números servirían para indicar el tiempo restante del partido o los minutos añadidos, permitiendo que los jugadores recibieran la información de forma rápida y visual sin depender únicamente de indicaciones verbales.

Otra interpretación sostiene que el recurso buscaba reducir la ansiedad de los futbolistas en los momentos decisivos del encuentro, ofreciéndoles una referencia clara del tiempo disponible para mantener la concentración y ejecutar el plan de juego.

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Más allá del significado exacto de los números, la imagen de Moriyasu ya forma parte de las curiosidades más comentadas de la Copa del Mundo. Además, la estrategia pareció dar resultado, ya que Japón logró rescatar un valioso empate ante una de las selecciones más fuertes del grupo.

Tras sumar un punto de oro frente a Países Bajos, el combinado nipón ya centra su atención en su próximo desafío: el duelo ante Túnez, donde buscará acercarse a los octavos de final.

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