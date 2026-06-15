 Oyarzabal firma un récord negativo en el Mundial 2026
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Czech Republic CRZ
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Haiti HAI
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25/06 20:00 HS
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USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
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Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
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Sweden SWE
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Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
88
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
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Iran IRA
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26/06 21:00 HS
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Finalizado
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15/06 16:00 HS
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
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Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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16/06 13:00 HS
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
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Senegal SEN
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France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
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Austria AUS
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Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
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Algeria ALG
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27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
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England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
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23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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Universo Futbol

Oyarzabal firma un récord negativo que el Mundial no veía desde 1966

por Oliver Paniagua
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mikel-oyarzabal-espana.webp / FOTO:

Oyarzabal entra en la historia del Mundial por un récord que nadie quería tener.

Mikel Oyarzabal vivió un partido para el olvido en el duelo entre España y Cabo Verde por la Copa del Mundo 2026. El delantero de la Real Sociedad quedó marcado por una estadística tan insólita como preocupante: no tocó el balón durante los primeros 30 minutos del encuentro, un registro que no se producía en una Copa del Mundo desde Inglaterra 1966.

La Selección Española no logró encontrar comodidad en el arranque del compromiso. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se encontró con una Cabo Verde bien organizada, compacta en defensa y eficaz a la hora de cerrar espacios. La circulación de balón fue lenta y previsible, lo que dificultó la conexión con los hombres de ataque.

En ese contexto, Oyarzabal fue el principal perjudicado. El atacante quedó completamente aislado entre los defensores africanos y desapareció del juego durante la primera media hora. El dato llamó rápidamente la atención por su carácter histórico, ya que ningún futbolista había permanecido tanto tiempo sin entrar en contacto con el balón en un Mundial desde que existen registros estadísticos de este tipo.

Sin embargo, el panorama cambió ligeramente con el paso de los minutos. España consiguió adelantar líneas y generar más peligro en campo rival, permitiendo que Oyarzabal comenzara a participar. El delantero registró dos remates, uno de ellos entre los tres palos, y acumuló 0.32 goles esperados, reflejando una presencia ofensiva mucho mayor que en el inicio.

Otro de los nombres señalados fue Ferran Torres

Otro de los nombres señalados fue Ferran Torres. El atacante del Barcelona dispuso de dos oportunidades claras para adelantar a España, ambas tras servicios de Marc Cucurella. En la primera estrelló el balón en el larguero y en la segunda se encontró con una gran intervención de Vozinha, el veterano guardameta caboverdiano de 40 años que se convirtió en una de las figuras del encuentro.

Pese a la mejora en algunos tramos del partido, España no logró romper el cero y terminó empatando 0-0 frente a Cabo Verde, en un resultado inesperado que dejó dudas en el combinado español y que quedará marcado por el récord negativo protagonizado por Oyarzabal.

Etiquetas
EspañaCabo VerdeMundial 2026estadísticas fútbolOyarzabalrécord negativo

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