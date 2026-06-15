 Endrick en Brasil: Crece el Debate del 9 en el Fútbol
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Mexico MEX
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Qatar QAT
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
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USA USA
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Australia AUS
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Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
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Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
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Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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20/06 22:00 HS
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Tunisia TUN
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Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
87
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
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Senegal SEN
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
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Algeria ALG
Austria AUS
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Jordan JOR
Argentina ARG
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Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
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Colombia COL
Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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Ghana GHA
17/06 17:00 HS
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El debate del 9 se enciende en Brasil: crece el clamor por Endrick

por Agencia EFE
Endrick Sousa, delantero de Brasil, EFE
Endrick Sousa, delantero de Brasil / FOTO: EFE

El empate en el debut reaviva el debate en Brasil y aumenta la presión para que Endrick ocupe un lugar en el once inicial.

El debate sobre el 9 de la selección brasileña se ha encendido tras el empate contra Marruecos en su debut en el Mundial, con cada vez más voces reclamando la presencia de Endrick Felipe Moreira en el once titular. 

El joven delantero del Real Madrid no jugó un solo minuto ante los africanos. Salió a calentar en la banda del MetLife Stadium y volvió al banquillo cabizbajo cuando supo que no iba a ser uno de los cinco cambios del técnico Carlo Ancelotti.

Las imágenes de la decepción del ariete de 19 años volviendo a la caseta han corrido como la pólvora en las redes sociales.

"Pero es eso, ¿no? Pues, si pudiera, entraría, ¿no?", le dijo un frustrado Endrick, ya sentado en el banco, a Neymar, según la lectura labial hecha por la emisora Globo el domingo. El 10 lo abrazó y le dio unas palmadas en el brazo para consolarlo.

Preguntado sobre la ausencia de minutos de su antiguo pupilo en el Real Madrid, Ancelotti respondió irritado: "No estoy aquí para hablar individualmente de un jugador; hablo del equipo".

Endrick, nacido en Taguatinga, Brasil, ha marcado ocho goles y ha dado ocho asistencias el curso pasado con el Olympique de Lyon, donde estuvo cedido entre enero y mayo.

Con la Canarinha, debutó el 16 de noviembre de 2023 y lleva cuatro goles en 490 minutos.

Él y Rayan Vitor Simplício, la perla del Bournemouth, son los más jóvenes convocados para un Mundial con Brasil desde Ronaldo Nazário en Estados Unidos 1994.

En este contexto, una parte de la afición y la prensa brasileña ha exigido ya su titularidad para el segundo partido del Grupo C contra Haití, el viernes, en Filadelfia.

Igor Thiago, defenestrado

Presión para Ancelotti y críticas feroces a Igor Thiago. El artillero del Brentford, que se ha marcado una temporada espectacular en la Premier League, ha sido el chivo expiatorio del 1-1 contra Marruecos junto con Carlos Henrique Casimiro 'Casemiro' y Lucas Paquetá.

Su titularidad con Brasil fue toda una sorpresa. Pero sus números en la Liga inglesa y su buen rendimiento en los dos amistosos previos contra Panamá (6-2) y Egipto (2-1) convencieron al técnico italiano.

Nacido en Gama, en la misma región que Endrick, tiene 24 años. Con 1,88 metros de altura, es un delantero clásico: corpulento, aguanta bien de espaldas y remata con facilidad, aunque sufre cuando sale del área.

Era un gran desconocido hasta que en esta pasada campaña se destapó como uno de los grandes goleadores en Inglaterra, con 25 tantos entre todas las competiciones.

De ellos, 22 en la Liga, cinco menos que el máximo artillero del torneo: el astro noruego Erling Haaland.

Su debut con la absoluta fue reciente, el pasado 26 de marzo, en un amistoso con Francia. Desde entonces, ha marcado dos goles en 193 minutos, mejor promedio goleador que Endrick.

Sin embargo, la impaciente hinchada 'verdeamarela' no le perdonó que cabecease al aire un centro templado de Vinícius con el 0-0.

Luego llegó el tanto de Ismael Saibari y la respuesta de Vinícius.

Matheus Cunha, la otra opción

Ancelotti sustituyó a Igor Thiago en el minuto 61. Con la entrada de Luiz Henrique y Matheus Cunha, Brasil controló más.

El delantero del Manchester United era, de hecho, el favorito para empezar de inicio con Brasil. Dio algo más de sentido al juego del equipo, aunque el marcador no se movió más.

Los números de la temporada de Cunha son más modestos: 10 goles y cuatro asistencias en la Premier.

¿Quién será el 9 elegido contra Haití? ¿Cunha, Igor Thiago o Endrick, 'el Deseado'? La respuesta, el viernes en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, 18:30 horas (de Guatemala).

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