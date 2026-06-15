Felipe VI espera que España alcance la final del Mundial

El rey Felipe VI expresó su confianza en la Roja antes del debut ante Cabo Verde: "Que ganen". Además, confirmó que viajará a Guadalajara para el duelo frente a Uruguay.

El rey Felipe VI envió este lunes un mensaje de apoyo y confianza a la selección española de fútbol en la antesala de su debut mundialista ante Cabo Verde en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. El monarca deseó que el equipo dirigido por Luis de la Fuente tenga un estreno exitoso y expresó su confianza en que pueda comenzar el torneo con una victoria.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, Felipe VI consideró que el encuentro inaugural es, en principio, "un partido asequible", aunque recordó que en el fútbol nunca hay garantías. "No se sabe, porque los partidos son siempre fuente de sorpresas", señaló antes de matizar con una sonrisa: "Digo los partidos de fútbol". Además, deseó que la Roja llegue a la gran final del campeonato, una meta que, según afirmó, "deseamos todos", al tiempo que destacó que los jugadores "los primeros" son quienes más anhelan alcanzar esa instancia y aseguró que "lo van a trabajar".

Felipe VI viajará en los próximos días a México

El jefe del Estado también se refirió a su próxima presencia junto al combinado nacional en territorio mexicano. Preguntado por su asistencia al partido de la fase de grupos frente a Uruguay, que se disputará en Guadalajara, Felipe VI respondió de manera breve pero entusiasta: "Ahí vamos", confirmando así su respaldo directo a la selección durante la competición.

Las palabras del monarca estuvieron acompañadas por el mensaje de aliento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien afirmó que España cuenta con "el mejor equipo" del Mundial, al que describió como "joven, diverso y, además, con mucha experiencia".

El mandatario recordó que varios integrantes del plantel ya conquistaron la Eurocopa de 2024 y animó al país a respaldar al equipo durante el torneo. "La Roja es el orgullo de todo el país y el orgullo de toda España. Así que vamos a por todas", expresó Sánchez, convencido de que el conjunto nacional tiene argumentos para luchar por la tercera estrella de su historia.

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