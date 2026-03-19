 Presidenta de México invita al rey Felipe VI al Mundial 2026
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Presidenta de México invita al rey Felipe VI al Mundial 2026

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La Copa del Mundo de la FIFA ya tocó suelo mexicano
La Copa del Mundo de la FIFA ya tocó suelo mexicano / FOTO: EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró el jueves 19 de marzo que la invitación enviada al rey de España, Felipe VI, para asistir al Mundial 2026 no fue exclusiva, sino que está incluida en la que ha hecho a todos los países con los que México mantiene relaciones.

"Gabriela Cuevas (representante de México para el Mundial) envió a todos los países del mundo, a todos, todos, invitación para que vinieran al Mundial 2026. Y de ahí pues estaba el rey de España. Pero son todos los países con los que tiene México relación", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Claudia Sheinbaum respondió así a las versiones que circularon el miércoles sobre una invitación particular al monarca español, y subrayó que se trató de una convocatoria general en el marco de la organización del Mundial que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

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El mandatario panameño, José Raúl Mulino, expresó que estará en el debut de Panamá en el Mundial 2026.

Relaciones México-España

Según informó la Casa Real española, la presidenta mexicana envió una carta fechada el 3 de febrero al rey Felipe VI en la que lo invitaba a asistir al torneo, destacando que el evento representa "una coyuntura propicia" para resaltar los vínculos históricos entre ambos países.

La misiva fue recibida el 24 de febrero en el Palacio de la Zarzuela, que acogió "con agrado" la invitación en el marco de la relación "fraternal" entre México y España.

El envío de la carta se produjo antes de que el monarca español reconociera públicamente que durante la conquista de América hubo "mucho abuso", declaraciones que Sheinbaum calificó posteriormente como un "gesto de acercamiento", aunque señaló que aún debe avanzarse en el reconocimiento histórico.

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Ángel Malagón y Marcel Ruiz se pierden el Mundial 2026 y se unen a una lista de jugadores lesionados que mantiene en alerta al cuerpo técnico de México.

Las relaciones entre ambos países han atravesado tensiones en años recientes, especialmente desde que en 2019 el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) solicitara a España una disculpa por los agravios de la conquista, petición que no fue respondida.

En este contexto, la presidenta mexicana no invitó al rey a su toma de posesión en octubre de 2024, lo que derivó en la ausencia de representación del Gobierno español en la ceremonia, en un hecho sin precedentes.

No obstante, en meses recientes ambas partes han dado señales de distensión, en medio de llamamientos a profundizar el diálogo histórico y político entre México y España.

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*Información EFE.

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