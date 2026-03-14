Lesiones complican el panorama de México rumbo al Mundial

A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, la selección de México, dirigida por Javier Aguirre enfrenta un escenario complejo debido a una serie de lesiones que han afectado a varios futbolistas considerados en el proceso. En la misma semana, el combinado mexicano recibió dos golpes especialmente duros con las bajas confirmadas de Ángel Malagón y Marcel Ruiz, quienes sufrieron graves lesiones durante partidos de la Concacaf Champions Cup. Ambos elementos formaban parte habitual de las convocatorias y eran opciones reales tanto para la lista final como para el once titular rumbo a la Copa del Mundo.
El caso más reciente es el de Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca, quien sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior durante un encuentro ante San Diego City. La lesión lo obligará a permanecer entre seis y ocho meses fuera de actividad, lo que prácticamente lo deja sin posibilidades de disputar el Mundial de 2026. Ruiz había ganado protagonismo en el esquema de Aguirre durante el último año, coincidiendo con el gran momento de su club, por lo que su ausencia representa un golpe sensible para el mediocampo mexicano.
México en alerta previo al Mundial 2026
Una situación similar vive el guardameta Ángel Malagón, portero del América, quien sufrió la ruptura del tendón de Aquiles en otro partido del torneo continental. El tiempo estimado de recuperación oscila entre nueve y diez meses, por lo que también queda descartado para la justa mundialista. Malagón había sido una presencia constante en el proceso mundialista, aunque recientemente competía por la titularidad con otros arqueros dentro de la selección.
A estas bajas definitivas se suma una lista considerable de futbolistas que actualmente atraviesan procesos de recuperación. Entre ellos destacan Edson Álvarez, quien se recupera de una operación en el tobillo; Luis Chávez, que busca recuperar ritmo tras una rotura de ligamentos; y Rodrigo Huescas, quien también sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla. En ataque, Santiago Giménez se encuentra en la etapa final de recuperación de una contusión en el tobillo, mientras que jugadores como César Huerta, Gilberto Mora y Jesús Orozco Chiquete siguen bajo seguimiento médico con la esperanza de llegar en condiciones al torneo.
Otros futbolistas ya han comenzado a volver a la actividad, aunque todavía con cautela. Alexis Vega regresó recientemente a las canchas tras una limpieza de rodilla, mientras que Luis Romo continúa recuperándose de una recaída muscular. Por su parte, César Montes encendió las alarmas tras salir lesionado en un partido en Rusia, aunque inicialmente no se considera una dolencia grave. Con este panorama, el cuerpo técnico mexicano mantiene un seguimiento cercano a cada caso, consciente de que el estado físico de sus futbolistas será un factor determinante para afrontar el Mundial de 2026.