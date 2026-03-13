 Human Rights Watch pide a FIFA que proteja a jugadores
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Mundial 2026: Human Rights Watch pide a FIFA que proteja a jugadores

La organización de derechos humanos, pide a la FIFA protocolos de protección para futbolistas que protesten contra los abusos de los derechos humanos.

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Selección de Irán recibió recientemente un fuerte mensaje del presidente estadounidense Donald Trump
Selección de Irán recibió recientemente un fuerte mensaje del presidente estadounidense Donald Trump / FOTO: EFE

Human Rights Watch (HRW) pidió que la FIFA establezca antes de que empiece el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá protocolos de protección para los deportistas que decidan ejercer su derecho a protestar contra los abusos de los derechos humanos, tras lo ocurrido con la selección femenina iraní en la Copa de Asia.

"La Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, llega en medio de una crisis de derechos en Estados Unidos, que incluye una represión migratoria generalizada, amenazas a la libertad de expresión y un deslizamiento hacia el autoritarismo", afirmó la asociación este viernes.

Por ello, reclamó que antes de que el Mundial comience en junio, la FIFA debe implementar protocolos de salvaguardia, que incluyan mecanismos de denuncia, vías de comunicación confidenciales y prohibición de agentes políticos en las federaciones de fútbol que restringen los derechos de los atletas a los que acompañan.

"Esto protegerá a los deportistas que decidan ejercer su derecho a protestar contra los abusos de los derechos humanos", aseguró, tras denunciar lo ocurrido con las jugadoras de la selección femenina iraní durante la Copa de Asia en Australia.

Donald Trump recomienda a Irán no acudir al Mundial 2026

El presidente estadounidense dice que por “su propia seguridad”, Irán no debería de participar en la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Caso selección femenina iraní

Para HRW, la decisión del gobierno australiano de conceder asilo a cinco de sus jugadoras y a un directivo "demuestra la importancia de proteger a los atletas valientes que defienden sus convicciones".

También recordó que las internacionales en su primer partido, el pasado día 2, se abstuvieron de cantar el himno nacional como forma de protesta, lo que provocó que la televisión estatal de Irán calificara al equipo de "traidores en tiempos de guerra", y que desde que llegaron a Australia, a finales de febrero, poco antes del conflicto en Irán y del actual apagón de internet por parte de las autoridades iraníes, denunciaron ser perseguidas por agentes de seguridad y controladores iraníes.

Según HRW, atletas iraníes ya relataron anteriormente a esta asociación "cómo agentes políticos del gobierno viajan con la selección nacional para vigilarlos".

Dudas sobre el destino de la selección femenina de Irán

Al final, seis integrantes de la selección iraní se han quedado asiladas en Australia.

*Información EFE

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