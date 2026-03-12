 Donald Trump recomienda a Irán no acudir al Mundial 2026
Deportes

Donald Trump recomienda a Irán no acudir al Mundial 2026

El presidente estadounidense dice que por "su propia seguridad", Irán no debería de participar en la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Presidente estadounidense, Donald Trump, se refiere a la participación de la Selección de Irán en el Mundial 2026
Presidente estadounidense, Donald Trump, se refiere a la participación de la Selección de Irán en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que la selección de futbol de Irán es "bienvenida" en el Mundial 2026 en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por "su propia seguridad".

"La selección nacional de futbol de Irán es bienvenida al Mundial 2026, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad", escribió en la red Truth Social.

El mensaje del líder estadounidense se produce un día después de que el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, asegurara que "no hay condiciones" para que su país participe en el Mundial 2026 después de que el líder supremo, Alí Jameneí, fuera asesinado en la ofensiva israelí y estadounidense iniciada el pasado 28 de febrero.

"Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial", dijo el ministro, que destacó también: "Nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación".

Mensaje del presidente de los Estados Unidos sobre la selección de Irán - Truth Social de Donald Trump

Mensaje desde la FIFA sobre Irán

El martes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con Trump en la Casa Blanca, donde el líder estadounidense le trasladó que el equipo iraní era "bienvenido" en el Mundial 2026.

"Hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos", reveló Infantino en Instagram.

El Mundial 2026 se disputará en México, Canadá y Estados Unidos desde el próximo 11 de junio. La selección iraní debía jugar sus tres partidos en Estados Unidos; el 15 y el 21 de junio, en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente; y el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.

En noviembre, el presidente estadounidense garantizó que los jugadores y técnicos iraníes tendrían visados para entrar en Estados Unidos, pero no así los aficionados, aludiendo a motivos de seguridad nacional.

FIFA puede decidir sustituto de Irán a su “entera discreción”

Ante el anuncio surgido por funcionario iraní, Irak, involucrada en repechaje intercontinental, está a la expectativa de la decisión de la FIFA.

*Información EFE.

