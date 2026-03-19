Presidente de Panamá apoyará a su Selección en Canadá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo el jueves 19 de marzo que viajará a Canadá en junio próximo para asistir al debut de la selección nacional de futbol frente a Ghana en el Mundial de 2026.
"En junio tenemos ese gran evento, el Mundial de Futbol; allí estaremos en Canadá apoyando a nuestra sele", afirmó Mulino, en el marco de la inauguración del Centro de Alto Rendimiento Luis 'Matador' Tejada.
El mandatario añadió que confía en que Panamá pueda comenzar con una victoria en su primer compromiso del torneo, precisamente ante la escuadra ghanesa.
"Quiero que gane el primer evento, que creo que es contra Ghana; le vamos a dar gana a Ghana", dijo entre risas.
Esta nueva inauguración dedicada a nuestro deporte, actividad que permitió panameños que vienen de abajo cumplir sus sueños y ser ídolos nacionales gracias a su esfuerzo y dedicación.— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) March 19, 2026
Este Centro de Alto Rendimiento viene a saldar una deuda, a dar apoyo concreto al talento... pic.twitter.com/XQFAFRVYDz
Calendario de Panamá
Panamá, ubicada en el grupo L del Mundial de 2026 que se disputará entre junio y julio en Canadá, México y Estados Unidos, debutará el 17 de junio frente a Ghana, para luego enfrentar a Croacia y a Inglaterra, el 23 y 27 de junio respectivamente, en la fase de grupos.
La selección panameña se prepara actualmente para disputar dos partidos amistosos ante Sudáfrica, programados para el 27 de marzo en el Moses Mabhida Stadium y el 31 de marzo en el DHL Stadium.
El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, señaló el pasado martes que estos encuentros servirán como pruebas clave para perfilar la lista definitiva de convocados para la cita mundialista.
Perfil de Panamá
Panamá consiguió uno de los billetes directos de la Concacaf y disputará en 2026 el segundo Mundial de su historia, el primero con 48 equipos. La selección panameña regresa a la gran cita tras haber participado en Rusia 2018 y haberse consolidado en los últimos tiempos como la mejor selección centroamericana. De hecho, será el único representante de esta zona geográfica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y demostrará a todos que está capacitado para alcanzar nuevas cotas.
Si bien tuvo que emplearse un fondo para clasificarse, Panamá demostró su calidad en los momentos decisivos. En las últimas jornadas de la tercera ronda del clasificatorio, disputadas en el periodo internacional de noviembre de 2025, se impuso a Guatemala y El Salvador y garantizó su presencia en el Mundial.
*Información EFE.