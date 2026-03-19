 Presidente de Panamá apoyará a su Selección en Canadá
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Presidente de Panamá viajará a Canadá para apoyar a la "Marea Roja"

El mandatario panameño, José Raúl Mulino, expresó que estará en el debut de Panamá en el Mundial 2026.

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Panamá será parte de la fiesta grande del Mundial 2026
Panamá será parte de la fiesta grande del Mundial 2026 / FOTO: EFE

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo el jueves 19 de marzo que viajará a Canadá en junio próximo para asistir al debut de la selección nacional de futbol frente a Ghana en el Mundial de 2026.

"En junio tenemos ese gran evento, el Mundial de Futbol; allí estaremos en Canadá apoyando a nuestra sele", afirmó Mulino, en el marco de la inauguración del Centro de Alto Rendimiento Luis 'Matador' Tejada.

El mandatario añadió que confía en que Panamá pueda comenzar con una victoria en su primer compromiso del torneo, precisamente ante la escuadra ghanesa.

"Quiero que gane el primer evento, que creo que es contra Ghana; le vamos a dar gana a Ghana", dijo entre risas.

Calendario de Panamá

Panamá, ubicada en el grupo L del Mundial de 2026 que se disputará entre junio y julio en Canadá, México y Estados Unidos, debutará el 17 de junio frente a Ghana, para luego enfrentar a Croacia y a Inglaterra, el 23 y 27 de junio respectivamente, en la fase de grupos.

La selección panameña se prepara actualmente para disputar dos partidos amistosos ante Sudáfrica, programados para el 27 de marzo en el Moses Mabhida Stadium y el 31 de marzo en el DHL Stadium.

El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, señaló el pasado martes que estos encuentros servirán como pruebas clave para perfilar la lista definitiva de convocados para la cita mundialista.

Los estadios techados que marcarán la innovación en el Mundial 2026

5 de los 16 estadios que albergarán el Mundial 2026 cuentan con techo fijo o cubierta retráctil. Estos recintos ofrecerán condiciones óptimas para los partidos, sin depender del clima.

Perfil de Panamá

Panamá consiguió uno de los billetes directos de la Concacaf y disputará en 2026 el segundo Mundial de su historia, el primero con 48 equipos. La selección panameña regresa a la gran cita tras haber participado en Rusia 2018 y haberse consolidado en los últimos tiempos como la mejor selección centroamericana. De hecho, será el único representante de esta zona geográfica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y demostrará a todos que está capacitado para alcanzar nuevas cotas.

Si bien tuvo que emplearse un fondo para clasificarse, Panamá demostró su calidad en los momentos decisivos. En las últimas jornadas de la tercera ronda del clasificatorio, disputadas en el periodo internacional de noviembre de 2025, se impuso a Guatemala y El Salvador y garantizó su presencia en el Mundial.

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo L

Panamá, el representante de Centroamérica, peleará junto a Inglaterra, Croacia y Ghana los boletos a la fase de dieciseisavos de final.

*Información EFE.

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