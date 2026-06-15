 FIFA Rectifica: Permite Español en Conferencias de Prensa
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83:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
83
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Tras la polémica, la FIFA rectifica y permite el uso del español en conferencias de prensa

por Agencia EFE
Achraf Hakimi, de Marruecos, participa en una conferencia de prensa el pasado 12 de junio., EFE
Achraf Hakimi, de Marruecos, participa en una conferencia de prensa el pasado 12 de junio. / FOTO: EFE

La medida llega después de las críticas generadas en las comparecencias de Vinicius y Achraf Hakimi, donde los periodistas no pudieron formular preguntas en español.

La FIFA permitirá que se hagan preguntas en español e incluirá este idioma en la traducción de todas las conferencias de prensa del Mundial, tras la polémica abierta cuando jugadores como el marroquí Achraf Hakimi, el brasileño Vinicius o el neerlandés Frenkie de Jong no pudiesen responder en español en su comparecencia oficial previa al partido.

Según supo EFE, la Federación Internacional ha revisado un criterio que no es nuevo, que fue incluir traductores en los idiomas de las dos selecciones más en inglés, como idioma universal, mientras que en los partidos disputados en México siempre hubo traducción en español.

En ese sentido, en las conferencias de prensa de Hakimi y Vinicius del estadio Metlife de Nueva Jersey hubo cinco idiomas disponibles; francés y árabe, por Marruecos; más portugués, italiano -por el técnico de Brasil Carlo Ancelotti- e inglés.

El criterio seguido ha sido permitir que el mayor número de asistentes de esos países a esas ruedas de prensa entendiesen todas las preguntas y respuestas y que aquellos que lo seguían en remoto, a través de la plataforma y la aplicación oficial de la FIFA, de cualquier parte del mundo tuviesen la posibilidad de escucharlo en inglés.

Sin embargo, la situación creada el pasado sábado, con Hakimi y Vinicius, en las conferencias de prensa previas al Marruecos-Brasil, y con De Jong, antes del Países Bajos-Japón, cuando todos estos jugadores se mostraron partidarios de responder español a preguntas formuladas en el mismo idioma, ha llevado a la FIFA a replantearse el criterio oficial.

Ha tenido en cuenta, en ese sentido, la gran cantidad de medios y periodistas hispanohablantes que hay en el Mundial y los numerosos jugadores relevantes que dominan el idioma por jugar o haber jugado en LaLiga y otros países latinos. Hakimi, nacido en Madrid, se formó en la cantera madridista, Vinicius lleva 8 temporadas en el Real Madrid y De Jong 7 en el Barcelona.

Etiquetas
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