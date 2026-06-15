Francia y Senegal se vuelven a reencontrar 24 años después

Francia y Senegal reeditan un duelo marcado por la historia: su único enfrentamiento en un Mundial terminó con una sorpresa que conmocionó al planeta fútbol.

Francia y Senegal volverán a encontrarse en una Copa del Mundo este martes, cuando se enfrenten en el arranque del Grupo I del Mundial 2026. El duelo despierta inevitablemente el recuerdo de uno de los resultados más sorprendentes de la historia reciente de los Mundiales: la victoria por 1-0 de los senegaleses sobre los franceses en el partido inaugural de Corea del Sur y Japón 2002. Aquel encuentro marcó el estreno mundialista de Senegal y significó un golpe inesperado para la entonces campeona del mundo y de Europa.

La noche del 31 de mayo de 2002 en Seúl quedó grabada para siempre en la memoria del fútbol africano. Con un equipo debutante, pero lleno de talento y determinación, Senegal sorprendió al planeta gracias a un gol de Papa Bouba Diop poco antes del descanso. Francia, que llegaba como una de las grandes favoritas para revalidar el título conquistado en 1998, se mostró incapaz de reaccionar ante la intensidad y el orden táctico de su rival, iniciando así una campaña que terminaría de manera prematura.

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Papa Bouba Diop and Senegal's shining moment. ? pic.twitter.com/eFGOLLHien — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024

El día que Senegal derrotó a la campeona del mundo

El triunfo fue el punto de partida de una histórica participación senegalesa. Los Leones de la Teranga avanzaron hasta los cuartos de final, convirtiéndose en una de las revelaciones del torneo y ganándose el respeto del mundo futbolístico.

Francia, por el contrario, quedó eliminada en la fase de grupos sin marcar un solo gol, un desenlace que contrastó drásticamente con las expectativas que rodeaban a una generación repleta de estrellas.

Veinticuatro años después, ambos países vuelven a cruzar sus caminos en la máxima competición del fútbol. Aunque los protagonistas son distintos y las circunstancias han cambiado, el recuerdo de aquella gesta sigue muy presente. Para Senegal representa uno de los momentos más gloriosos de su historia deportiva, mientras que para Francia permanece como una advertencia de que, en los Mundiales, ningún rival puede ser subestimado.

Papa Bouba Diop anotó el gol de Senegal ante Francia en el Mundial 2002 - FIFA

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