 Francia y Senegal se vuelven a reencontrar 24 años después
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
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Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
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Haiti HAI
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USA USA
12/06 19:00 HS
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Finalizado
Australia AUS
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Finalizado
USA USA
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
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25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
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22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
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27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
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D.R. Congo DCR
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
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Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
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27/06 15:00 HS
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Francia y Senegal se vuelven a reencontrar 24 años después

por Christoper Chang
El único enfrentamiento entre Francia y Senegal terminó con triunfo africano - FIFA
El único enfrentamiento entre Francia y Senegal terminó con triunfo africano / FOTO: FIFA

Francia y Senegal reeditan un duelo marcado por la historia: su único enfrentamiento en un Mundial terminó con una sorpresa que conmocionó al planeta fútbol.

Francia y Senegal volverán a encontrarse en una Copa del Mundo este martes, cuando se enfrenten en el arranque del Grupo I del Mundial 2026. El duelo despierta inevitablemente el recuerdo de uno de los resultados más sorprendentes de la historia reciente de los Mundiales: la victoria por 1-0 de los senegaleses sobre los franceses en el partido inaugural de Corea del Sur y Japón 2002. Aquel encuentro marcó el estreno mundialista de Senegal y significó un golpe inesperado para la entonces campeona del mundo y de Europa.

La noche del 31 de mayo de 2002 en Seúl quedó grabada para siempre en la memoria del fútbol africano. Con un equipo debutante, pero lleno de talento y determinación, Senegal sorprendió al planeta gracias a un gol de Papa Bouba Diop poco antes del descanso. Francia, que llegaba como una de las grandes favoritas para revalidar el título conquistado en 1998, se mostró incapaz de reaccionar ante la intensidad y el orden táctico de su rival, iniciando así una campaña que terminaría de manera prematura.

El día que Senegal derrotó a la campeona del mundo

El triunfo fue el punto de partida de una histórica participación senegalesa. Los Leones de la Teranga avanzaron hasta los cuartos de final, convirtiéndose en una de las revelaciones del torneo y ganándose el respeto del mundo futbolístico.

Francia, por el contrario, quedó eliminada en la fase de grupos sin marcar un solo gol, un desenlace que contrastó drásticamente con las expectativas que rodeaban a una generación repleta de estrellas.

Veinticuatro años después, ambos países vuelven a cruzar sus caminos en la máxima competición del fútbol. Aunque los protagonistas son distintos y las circunstancias han cambiado, el recuerdo de aquella gesta sigue muy presente. Para Senegal representa uno de los momentos más gloriosos de su historia deportiva, mientras que para Francia permanece como una advertencia de que, en los Mundiales, ningún rival puede ser subestimado.

Foto embed
Papa Bouba Diop anotó el gol de Senegal ante Francia en el Mundial 2002 - FIFA
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