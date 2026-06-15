 Cabo Verde: Su Impactante Hazaña para Clasificar al Mundial
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-- Spain Spain Cape Verde Cape Verde --
15 junio / 10:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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La hazaña que llevó a Cabo Verde al Mundial: dejar atrás a Camerún

por Amilcar Avila
Cabo Verde al Mundial 2026., Redes sociales.
Cabo Verde al Mundial 2026. / FOTO: Redes sociales.

La selección africana protagonizó una de las mayores sorpresas de las eliminatorias al superar a Camerún y asegurar el primer Mundial de su historia.

Cuando Cabo Verde salte al campo para enfrentar a España en su debut mundialista, detrás de ese momento histórico habrá una historia que pocos imaginaban posible. Para llegar a la Copa del Mundo 2026, la pequeña nación africana tuvo que superar en las eliminatorias a una potencia del continente: Camerún.

Con poco más de medio millón de habitantes repartidos en un archipiélago del Atlántico, Cabo Verde protagonizó una de las mayores sorpresas de la clasificación africana al terminar por delante de una selección que ha participado en numerosas Copas del Mundo y que durante décadas ha sido una referencia del fútbol africano.

Los llamados "Tiburones Azules" construyeron su clasificación gracias a una campaña consistente, basada en la solidez defensiva, el orden táctico y el aporte de futbolistas que militan en ligas europeas. Jornada tras jornada fueron sumando puntos hasta consolidarse como una de las revelaciones de las eliminatorias.

Mientras Camerún buscaba regresar a la élite mundialista con una generación experimentada, Cabo Verde demostró que el crecimiento del fútbol africano ya no se limita a las selecciones tradicionales. El archipiélago aprovechó cada oportunidad para mantenerse en la pelea y terminó firmando la mayor gesta de su historia deportiva.

La clasificación representó mucho más que un logro futbolístico. Para una nación insular cuya población es menor que la de muchas ciudades latinoamericanas, alcanzar el Mundial significó un motivo de orgullo nacional y una celebración compartida tanto en las islas como entre la amplia diáspora caboverdiana repartida por Europa y Estados Unidos.

Foto embed
Fiesta en Cabo Verde tras triunfo ante Camerún en camino al Mundial 2026 - Captura de video / FIFA +

Ahora, el premio a aquella histórica campaña es un estreno mundialista frente a España. Lo que hace algunos años parecía un sueño imposible es hoy una realidad: Cabo Verde forma parte de la élite del fútbol mundial.

Y todo comenzó con una hazaña que cambió para siempre la historia del país: dejar atrás a Camerún en el camino hacia la Copa del Mundo.

Etiquetas
Cabo VerdeMundial 2026DestacadasTiburones Azules

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