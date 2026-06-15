Cabo Verde: Su Impactante Hazaña para Clasificar al Mundial

La selección africana protagonizó una de las mayores sorpresas de las eliminatorias al superar a Camerún y asegurar el primer Mundial de su historia.

Cuando Cabo Verde salte al campo para enfrentar a España en su debut mundialista, detrás de ese momento histórico habrá una historia que pocos imaginaban posible. Para llegar a la Copa del Mundo 2026, la pequeña nación africana tuvo que superar en las eliminatorias a una potencia del continente: Camerún.

Con poco más de medio millón de habitantes repartidos en un archipiélago del Atlántico, Cabo Verde protagonizó una de las mayores sorpresas de la clasificación africana al terminar por delante de una selección que ha participado en numerosas Copas del Mundo y que durante décadas ha sido una referencia del fútbol africano.

Los llamados "Tiburones Azules" construyeron su clasificación gracias a una campaña consistente, basada en la solidez defensiva, el orden táctico y el aporte de futbolistas que militan en ligas europeas. Jornada tras jornada fueron sumando puntos hasta consolidarse como una de las revelaciones de las eliminatorias.

Mientras Camerún buscaba regresar a la élite mundialista con una generación experimentada, Cabo Verde demostró que el crecimiento del fútbol africano ya no se limita a las selecciones tradicionales. El archipiélago aprovechó cada oportunidad para mantenerse en la pelea y terminó firmando la mayor gesta de su historia deportiva.

La clasificación representó mucho más que un logro futbolístico. Para una nación insular cuya población es menor que la de muchas ciudades latinoamericanas, alcanzar el Mundial significó un motivo de orgullo nacional y una celebración compartida tanto en las islas como entre la amplia diáspora caboverdiana repartida por Europa y Estados Unidos.

Fiesta en Cabo Verde tras triunfo ante Camerún en camino al Mundial 2026 - Captura de video / FIFA +

Ahora, el premio a aquella histórica campaña es un estreno mundialista frente a España. Lo que hace algunos años parecía un sueño imposible es hoy una realidad: Cabo Verde forma parte de la élite del fútbol mundial.

Y todo comenzó con una hazaña que cambió para siempre la historia del país: dejar atrás a Camerún en el camino hacia la Copa del Mundo.

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