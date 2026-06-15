¿Por qué Lamina Yamal no tiene tatuajes? Motivos revelados

La joven estrella de España rompe esquemas en el futbol, optando por un cuerpo sin grabados en la piel pese a la popularidad de los tatuajes entre futbolistas.

Lamine Yamal desafía la tradición de los futbolistas modernos al mantener su piel libre de tatuajes y dejar claro que no piensa hacerse ninguno en el futuro.

En medio de un ambiente donde las figuras del balompié lucen múltiples tatuajes como parte de su identidad, el joven español destaca por su decisión sustentada en principios personales y familiares.

"Quiero ser un futbolista diferente. Yo solo quiero jugar al fútbol, no necesito nada más", expresó en su momento, subrayando que no siente interés por dejarse marcas en la piel.

Mientras la mayoría de sus compañeros y referentes, como Lionel Messi, exhiben tatuajes que relatan historias y logros personales, Lamine Yamal asegura que esa cultura no le representa y responde simplemente a una cuestión de gusto.

La popularidad de Lamine Yamal lo ha llevado a firmar autógrafos para muchos fanáticos que incluso llevan tatuajes en su honor, pero él elige mantenerse al margen de esa tendencia, sin emitir juicios sobre quienes sí optan por tatuarse.

El futbolista de España también busca distinguirse al declararse ajeno al consumo de alcohol, afirmando que su negativa no solo se relaciona con su edad, sino más bien con los valores que aprendió en su hogar.

"Mis padres me enseñaron valores y estoy agradecido por eso", contó en una entrevista reciente, apuntando a un legado familiar que procura resguardar y transmitir con orgullo.

Lamine Yamal familia - Instagram

Más allá de las luces: polémicas familiares y personales

Desde que irrumpió como una de las figuras más prometedoras del futbol europeo, Lamine Yamal y su entorno han protagonizado algunos episodios controvertidos.

En 2025, una fiesta por su cumpleaños número 18 generó críticas y hasta una denuncia de la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), tras la contratación de personas de talla baja como parte del entretenimiento del evento.

La familia tampoco estuvo exenta de dificultades ese año: su padre, Mounir Nasraoui, resultó gravemente herido tras ser apuñalado en una pelea callejera de origen incierto, hecho que concluyó con su hospitalización y que volvió a situar a los Yamal en el centro del debate mediático.

Mientras celebra autógrafos y presencia la admiración de fans que llevan su imagen tatuada, Lamine Yamal sostiene que nunca haría una promesa que implique marcar su cuerpo, ni siquiera si alcanza el logro de consagrarse campeón mundial.

A pesar de todo lo que vive dentro y fuera de la cancha, insiste en defender sus convicciones: jugar al futbol y mantenerse fiel a sí mismo lejos de la cultura del tatuaje que predomina en el futbol actual.

Lamine Yamal - Instagram

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