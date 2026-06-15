 ¿Por qué Lamina Yamal no tiene tatuajes? Motivos revelados
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
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South Africa SAO
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South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Qatar QAT
Switzerland SWI
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Canada CAN
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
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13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
87
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
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England ENG
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Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Lamine Yamal: El joven que rechaza los tatuajes y busca ser un ícono diferente en el futbol

por Luisa Maria Godinez
Lamine Yamal, Instagram
Lamine Yamal / FOTO: Instagram

La joven estrella de España rompe esquemas en el futbol, optando por un cuerpo sin grabados en la piel pese a la popularidad de los tatuajes entre futbolistas.

Lamine Yamal desafía la tradición de los futbolistas modernos al mantener su piel libre de tatuajes y dejar claro que no piensa hacerse ninguno en el futuro. 

En medio de un ambiente donde las figuras del balompié lucen múltiples tatuajes como parte de su identidad, el joven español destaca por su decisión sustentada en principios personales y familiares.

"Quiero ser un futbolista diferente. Yo solo quiero jugar al fútbol, no necesito nada más", expresó en su momento, subrayando que no siente interés por dejarse marcas en la piel.

Mientras la mayoría de sus compañeros y referentes, como Lionel Messi, exhiben tatuajes que relatan historias y logros personales, Lamine Yamal asegura que esa cultura no le representa y responde simplemente a una cuestión de gusto.

 La popularidad de Lamine Yamal lo ha llevado a firmar autógrafos para muchos fanáticos que incluso llevan tatuajes en su honor, pero él elige mantenerse al margen de esa tendencia, sin emitir juicios sobre quienes sí optan por tatuarse.

El futbolista de España también busca distinguirse al declararse ajeno al consumo de alcohol, afirmando que su negativa no solo se relaciona con su edad, sino más bien con los valores que aprendió en su hogar. 

"Mis padres me enseñaron valores y estoy agradecido por eso", contó en una entrevista reciente, apuntando a un legado familiar que procura resguardar y transmitir con orgullo.

Foto embed
Lamine Yamal familia - Instagram

Más allá de las luces: polémicas familiares y personales

Desde que irrumpió como una de las figuras más prometedoras del futbol europeo, Lamine Yamal y su entorno han protagonizado algunos episodios controvertidos.

En 2025, una fiesta por su cumpleaños número 18 generó críticas y hasta una denuncia de la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), tras la contratación de personas de talla baja como parte del entretenimiento del evento.

La familia tampoco estuvo exenta de dificultades ese año: su padre, Mounir Nasraoui, resultó gravemente herido tras ser apuñalado en una pelea callejera de origen incierto, hecho que concluyó con su hospitalización y que volvió a situar a los Yamal en el centro del debate mediático.

Mientras celebra autógrafos y presencia la admiración de fans que llevan su imagen tatuada, Lamine Yamal sostiene que nunca haría una promesa que implique marcar su cuerpo, ni siquiera si alcanza el logro de consagrarse campeón mundial.

A pesar de todo lo que vive dentro y fuera de la cancha, insiste en defender sus convicciones: jugar al futbol y mantenerse fiel a sí mismo lejos de la cultura del tatuaje que predomina en el futbol actual.

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Lamine Yamal - Instagram
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futbolistatatuajesLamine Yamal#ViralesMundial2026universofutbolvalores familiares

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