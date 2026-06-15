Logan Costa y Sidny Cabral: Estrellas de Cabo Verde

El primer Mundial de Cabo Verde también tiene sus historias de resistencia. Las protagonizan Logan Costa y Sidny Cabral, los dos futbolistas que llegan desde los clubes de mayor rango de toda la convocatoria, el Villarreal y el Benfica. Ninguno ha disfrutado de una temporada amable.

El primero tuvo que derrotar a una grave lesión de rodilla; el segundo convivió con un protagonismo menguante tras su llegada al gigante lisboeta. Los dos, sin embargo, han ganado la carrera al tiempo y estarán frente a España en el día más importante de la historia futbolística de Cabo Verde.

Logan Costa, una carrera contra el reloj

El caso del jugador de Cabo Verde, Logan Costa, es el de una carrera contra el reloj. Todo se torció el ya lejano 19 de julio, durante un amistoso de pretemporada frente al Basilea. La lesión fue devastadora: rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Un golpe durísimo para un defensa que venía de adquirir cierta relevancia en el Villarreal durante la campaña 2024/25.

A partir de ahí comenzó un largo recorrido de rehabilitación con una fecha marcada en rojo en el horizonte: el Mundial. Siempre, claro, que Cabo Verde lograra clasificarse. Y lo hizo de manera brillante, obteniendo el billete directo por delante de selecciones con el peso de Camerún. Con semejante hazaña, parecía imposible imaginar una lista sin Logan Costa.

La recuperación fue lenta y exigente. El premio llegó en Vallecas, donde reapareció 302 días después de la lesión. Era mediados de mayo, menos de un mes antes del estreno mundialista de Cabo Verde. Apenas disputó 14 minutos, pero fueron suficientes para recuperar sensaciones y alimentar la confianza.

"Durante toda la temporada he intentado trabajar para volver lo mejor posible, ha sido complicado, pero ha sido especial", reconoció tras aquel encuentro.

Después llegaron otros 16 minutos en la última jornada de Liga frente al Atlético de Madrid. Media hora escasa de competición, pero suficiente para convencer a Bubista, seleccionador caboverdiano.

No solo le incluyó en la convocatoria, sino que le dio protagonismo inmediato en los amistosos previos al torneo. Tras jugar 45 minutos frente a Serbia, disputó el encuentro completo ante Bermudas. Logan Costa ya está preparado para enfrentarse a España.

"Estoy bien y el grupo también. Estamos muy contentos de estar aquí. Queremos hacer una buena competición. Es increíble, no tengo palabras. Es la primera vez en la historia. No hay mejor manera de empezar el Mundial que jugar contra España. Es un partido en el que tenemos que ir con todo. Todo puede pasar", afirmó el seleccionado de Cabo Verde.

Sidny Cabral, de revelación a comodín

La historia de Sidny Lopes guarda ciertas similitudes con la de Logan Costa, aunque por motivos diferentes. El lateral derecho del Benfica, de 23 años, y seleccionado de Cabo Verde, sí ha tenido protagonismo esta temporada, aunque buena parte de él llegó lejos del gran escaparate lisboeta. Su curso ha sido intenso y cambiante.

Comenzó la temporada en el Estrella Amadora, al que había llegado procedente del Viktoria Köln alemán. Apenas necesitó medio curso para llamar la atención de todo Portugal. Sus números fueron extraordinarios para un lateral: cinco goles en quince partidos.

Se convirtió en una de las revelaciones de la Liga portuguesa y el Benfica decidió apostar fuerte por él tras desembolsar seis millones de euros durante el mercado de invierno.

Sin embargo, el salto no resultó sencillo. Bajo el paraguas de José Mourinho las oportunidades fueron limitadas. El técnico portugués prefirió apostar habitualmente por Alexander Bah o Amar Dedic para el lateral derecho.

Y cuando Sidny tuvo minutos, repartidos en doce encuentros, solo cuatro como titular, muchas veces actuó lejos de su posición natural, ya fuera como lateral izquierdo o como extremo en cualquiera de las dos bandas.

Ese frenazo en la segunda mitad de la temporada no le ha cerrado las puertas de la selección de Cabo Verde. Al contrario. Bubista valora especialmente su polivalencia y todo apunta a que tendrá sitio en el once como uno de los tres hombres de ataque junto a Livramento y Ryan Mendes. Los carriles defensivos, en principio, parecen destinados a Moreira y Joao Paulo.

Y, como Logan Costa, afronta el estreno de Cabo Verde frente a España con optimismo y ambición: "Vamos a mostrar mucha pasión, fuerza y agresividad. Somos un buen equipo, tenemos mucha calidad y lo vamos a demostrar", afirmó.

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