 Logan Costa y Sidny Cabral: Estrellas de Cabo Verde
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
Próximo
-- Spain Spain Cape Verde Cape Verde --
15 junio / 10:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Logan Costa y Sidny Cabral, las estrellas resistentes de Cabo Verde

por Amilcar Avila
El defensa del Villarreal Logan Costa celebra tras marcar ante el Mallorca en una imagen de archivo de esta temporada, EFE
El defensa del Villarreal Logan Costa celebra tras marcar ante el Mallorca en una imagen de archivo de esta temporada / FOTO: EFE

El primer Mundial de Cabo Verde también tiene sus historias de resistencia. Las protagonizan Logan Costa y Sidny Cabral, los dos futbolistas que llegan desde los clubes de mayor rango de toda la convocatoria, el Villarreal y el Benfica. Ninguno ha disfrutado de una temporada amable.

El primero tuvo que derrotar a una grave lesión de rodilla; el segundo convivió con un protagonismo menguante tras su llegada al gigante lisboeta. Los dos, sin embargo, han ganado la carrera al tiempo y estarán frente a España en el día más importante de la historia futbolística de Cabo Verde.

Logan Costa, una carrera contra el reloj

El caso del jugador de Cabo Verde, Logan Costa, es el de una carrera contra el reloj. Todo se torció el ya lejano 19 de julio, durante un amistoso de pretemporada frente al Basilea. La lesión fue devastadora: rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Un golpe durísimo para un defensa que venía de adquirir cierta relevancia en el Villarreal durante la campaña 2024/25.

A partir de ahí comenzó un largo recorrido de rehabilitación con una fecha marcada en rojo en el horizonte: el Mundial. Siempre, claro, que Cabo Verde lograra clasificarse. Y lo hizo de manera brillante, obteniendo el billete directo por delante de selecciones con el peso de Camerún. Con semejante hazaña, parecía imposible imaginar una lista sin Logan Costa.

La recuperación fue lenta y exigente. El premio llegó en Vallecas, donde reapareció 302 días después de la lesión. Era mediados de mayo, menos de un mes antes del estreno mundialista de Cabo Verde. Apenas disputó 14 minutos, pero fueron suficientes para recuperar sensaciones y alimentar la confianza.

"Durante toda la temporada he intentado trabajar para volver lo mejor posible, ha sido complicado, pero ha sido especial", reconoció tras aquel encuentro.

Después llegaron otros 16 minutos en la última jornada de Liga frente al Atlético de Madrid. Media hora escasa de competición, pero suficiente para convencer a Bubista, seleccionador caboverdiano.

No solo le incluyó en la convocatoria, sino que le dio protagonismo inmediato en los amistosos previos al torneo. Tras jugar 45 minutos frente a Serbia, disputó el encuentro completo ante Bermudas. Logan Costa ya está preparado para enfrentarse a España.

"Estoy bien y el grupo también. Estamos muy contentos de estar aquí. Queremos hacer una buena competición. Es increíble, no tengo palabras. Es la primera vez en la historia. No hay mejor manera de empezar el Mundial que jugar contra España. Es un partido en el que tenemos que ir con todo. Todo puede pasar", afirmó el seleccionado de Cabo Verde.

Sidny Cabral, de revelación a comodín

La historia de Sidny Lopes guarda ciertas similitudes con la de Logan Costa, aunque por motivos diferentes. El lateral derecho del Benfica, de 23 años, y seleccionado de Cabo Verde, sí ha tenido protagonismo esta temporada, aunque buena parte de él llegó lejos del gran escaparate lisboeta. Su curso ha sido intenso y cambiante.

Comenzó la temporada en el Estrella Amadora, al que había llegado procedente del Viktoria Köln alemán. Apenas necesitó medio curso para llamar la atención de todo Portugal. Sus números fueron extraordinarios para un lateral: cinco goles en quince partidos.

Se convirtió en una de las revelaciones de la Liga portuguesa y el Benfica decidió apostar fuerte por él tras desembolsar seis millones de euros durante el mercado de invierno.

Sin embargo, el salto no resultó sencillo. Bajo el paraguas de José Mourinho las oportunidades fueron limitadas. El técnico portugués prefirió apostar habitualmente por Alexander Bah o Amar Dedic para el lateral derecho.

Y cuando Sidny tuvo minutos, repartidos en doce encuentros, solo cuatro como titular, muchas veces actuó lejos de su posición natural, ya fuera como lateral izquierdo o como extremo en cualquiera de las dos bandas.

Ese frenazo en la segunda mitad de la temporada no le ha cerrado las puertas de la selección de Cabo Verde. Al contrario. Bubista valora especialmente su polivalencia y todo apunta a que tendrá sitio en el once como uno de los tres hombres de ataque junto a Livramento y Ryan Mendes. Los carriles defensivos, en principio, parecen destinados a Moreira y Joao Paulo.

Y, como Logan Costa, afronta el estreno de Cabo Verde frente a España con optimismo y ambición: "Vamos a mostrar mucha pasión, fuerza y agresividad. Somos un buen equipo, tenemos mucha calidad y lo vamos a demostrar", afirmó.

Etiquetas
FútbolCabo VerdeMundial 2026Logan CostaSidny Cabral

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver