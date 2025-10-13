Cabo Verde se clasifica por primera vez a un Mundial

Cabo Verde vive un día histórico. El pequeño archipiélago africano logró una hazaña inédita al clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo, tras vencer 3-0 a Esuatini en la última jornada de las Eliminatorias de África rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
El resultado desató la euforia en el Estadio Nacional de Praia, donde más de 15.000 aficionados celebraron un triunfo que selló la mejor campaña en la historia del fútbol caboverdiano. Con esta victoria, los "Tiburones Azules" superaron a Camerún, que quedó en el segundo lugar del grupo y deberá buscar su boleto en el repechaje.
El partido se definió en el segundo tiempo. A los tres minutos de la reanudación, Dailon Livramento aprovechó un rebote en el área y marcó el 1-0, encendiendo el entusiasmo de la afición local. El delantero del Casa Pia portugués, héroe también en el triunfo ante Camerún en septiembre, volvió a ser determinante en el momento clave.
Gobierno de Cabo Verde decretó feriado nacional
Impulsado por la ventaja, Cabo Verde mantuvo la presión. Jamiro Monteiro estuvo cerca del segundo tanto con un disparo que se estrelló en el travesaño, pero a los 54 minutos Willy Semedo amplió el marcador tras una jugada colectiva iniciada por Diney Borges y Yannick Semedo.
En los minutos finales, el defensor Stopira sentenció la goleada con el 3-0 en tiempo añadido, confirmando la clasificación y desatando la celebración en todo el país.
La emoción fue tal que el gobierno de Cabo Verde decretó feriado nacional para conmemorar el histórico logro, el primero de su selección en una cita mundialista.
Con fútbol, entrega y una generación talentosa, los "Tiburones Azules" escribieron una de las páginas más emocionantes de las Eliminatorias africanas y se preparan para representar al continente en el Mundial 2026.