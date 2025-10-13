 Cabo Verde se clasifica por primera vez a un Mundial
Deportes

Cabo Verde hace historia y se clasifica por primera vez a un Mundial

La emoción fue tal que el gobierno de Cabo Verde decretó feriado nacional para conmemorar el histórico logro, el primero de su selección en una cita mundialista.

Compartir:
Cabo Verde al Mundial 2026., Redes sociales.
Cabo Verde al Mundial 2026. / FOTO: Redes sociales.

Cabo Verde vive un día histórico. El pequeño archipiélago africano logró una hazaña inédita al clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo, tras vencer 3-0 a Esuatini en la última jornada de las Eliminatorias de África rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El resultado desató la euforia en el Estadio Nacional de Praia, donde más de 15.000 aficionados celebraron un triunfo que selló la mejor campaña en la historia del fútbol caboverdiano. Con esta victoria, los "Tiburones Azules" superaron a Camerún, que quedó en el segundo lugar del grupo y deberá buscar su boleto en el repechaje.

El partido se definió en el segundo tiempo. A los tres minutos de la reanudación, Dailon Livramento aprovechó un rebote en el área y marcó el 1-0, encendiendo el entusiasmo de la afición local. El delantero del Casa Pia portugués, héroe también en el triunfo ante Camerún en septiembre, volvió a ser determinante en el momento clave.

Gobierno de Cabo Verde decretó feriado nacional 

Impulsado por la ventaja, Cabo Verde mantuvo la presión. Jamiro Monteiro estuvo cerca del segundo tanto con un disparo que se estrelló en el travesaño, pero a los 54 minutos Willy Semedo amplió el marcador tras una jugada colectiva iniciada por Diney Borges y Yannick Semedo.

En los minutos finales, el defensor Stopira sentenció la goleada con el 3-0 en tiempo añadido, confirmando la clasificación y desatando la celebración en todo el país.

La emoción fue tal que el gobierno de Cabo Verde decretó feriado nacional para conmemorar el histórico logro, el primero de su selección en una cita mundialista.

Con fútbol, entrega y una generación talentosa, los "Tiburones Azules" escribieron una de las páginas más emocionantes de las Eliminatorias africanas y se preparan para representar al continente en el Mundial 2026.

En Portada

Ministro de Gobernación: No estoy considerando la renuncia; no voy a dejar a medias esta situaciónt
Nacionales

Ministro de Gobernación: "No estoy considerando la renuncia; no voy a dejar a medias esta situación"

08:58 AM, Oct 13
Ofrecen recompensas de Q150 mil por información para recaptura de reos fugadost
Nacionales

Ofrecen recompensas de Q150 mil por información para recaptura de reos fugados

07:47 AM, Oct 13
Diputados piden investigar y aplicar sanciones y destituciones por fuga de reost
Nacionales

Diputados piden investigar y aplicar sanciones y destituciones por fuga de reos

10:08 AM, Oct 13
A una semana del derrumbe, ¿cuál es la situación en ruta a El Salvador?t
Nacionales

A una semana del derrumbe, ¿cuál es la situación en ruta a El Salvador?

11:02 AM, Oct 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosLluviasMundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoReal MadridLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos