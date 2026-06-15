 Resultado Bélgica vs. Egipto - Grupo G Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
En Vivo
00 Spain Spain Cape Verde Cape Verde 00
83:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
83
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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EN VIVO. Minuto a minuto del Bélgica vs. Egipto

por Christoper Chang
Bélgica vs. Egipto - Grupo G Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Bélgica vs. Egipto - Grupo G Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

El Grupo G entra en acción con el esperado duelo entre Bélgica y Egipto en Seattle.

El Grupo G del Mundial 2026 pondrá en escena un atractivo duelo entre Bélgica y Egipto en el imponente Lumen Field de Seattle, donde ambas selecciones iniciarán su camino en busca de un boleto a la siguiente ronda. Aunque será la primera vez que se enfrenten en una Copa del Mundo, el historial entre europeos y africanos ofrece antecedentes interesantes que añaden un ingrediente especial a este compromiso.

A lo largo de los años, Bélgica y Egipto se han medido en cuatro encuentros amistosos, con un balance favorable para los Faraones, quienes han conseguido tres victorias, mientras que los Diablos Rojos solo han celebrado una. El antecedente más reciente se remonta a noviembre de 2022, cuando Egipto sorprendió al conjunto belga con un triunfo de 2-1 en Kuwait, resultado que aún permanece fresco en la memoria de ambas selecciones. Ahora, en el escenario más importante del fútbol mundial, los dirigidos por Bélgica buscarán imponer su jerarquía, mientras que Egipto intentará confirmar que históricamente ha sabido complicar a uno de los grandes representantes del fútbol europeo.

Minuto a minuto del Bélgica vs. Egipto

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Belgium
Sistema: No disponible
Estado:
-
15/06/2026 - 13:00
Egypt
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Ramon Abatti Abel, Brazil

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 18/11
    Belgium
    Belgium 1 - 2 Egypt
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Belgium

  • 06/06
    Belgium
    Belgium 5 - 0 Tunisia
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Croatia
    Croatia 0 - 2 Belgium
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    Mexico
    Mexico 1 - 1 Belgium
    Friendlies | Finalizado
  • 28/03
    USA
    USA 2 - 5 Belgium
    Friendlies | Finalizado
  • 18/11
    Belgium
    Belgium 7 - 0 Liechtenstein
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

Últimos de Egypt

  • 07/06
    Brazil
    Brazil 2 - 1 Egypt
    Friendlies | Finalizado
  • 28/05
    Egypt
    Egypt 1 - 0 Russia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Spain
    Spain 0 - 0 Egypt
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia 0 - 4 Egypt
    Friendlies | Finalizado
  • 14/01
    Senegal
    Senegal 1 - 0 Egypt
    CAF Africa Cup of Nations | Finalizado

Estadísticas generales

Belgium
Egypt
0
Sin datos
0

Alineaciones

Belgium
  • Sin alineación disponible.
Egypt
  • Sin alineación disponible.
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