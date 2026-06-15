Resultado Bélgica vs. Egipto - Grupo G Mundial 2026

El Grupo G entra en acción con el esperado duelo entre Bélgica y Egipto en Seattle.

El Grupo G del Mundial 2026 pondrá en escena un atractivo duelo entre Bélgica y Egipto en el imponente Lumen Field de Seattle, donde ambas selecciones iniciarán su camino en busca de un boleto a la siguiente ronda. Aunque será la primera vez que se enfrenten en una Copa del Mundo, el historial entre europeos y africanos ofrece antecedentes interesantes que añaden un ingrediente especial a este compromiso.

A lo largo de los años, Bélgica y Egipto se han medido en cuatro encuentros amistosos, con un balance favorable para los Faraones, quienes han conseguido tres victorias, mientras que los Diablos Rojos solo han celebrado una. El antecedente más reciente se remonta a noviembre de 2022, cuando Egipto sorprendió al conjunto belga con un triunfo de 2-1 en Kuwait, resultado que aún permanece fresco en la memoria de ambas selecciones. Ahora, en el escenario más importante del fútbol mundial, los dirigidos por Bélgica buscarán imponer su jerarquía, mientras que Egipto intentará confirmar que históricamente ha sabido complicar a uno de los grandes representantes del fútbol europeo.

Minuto a minuto del Bélgica vs. Egipto

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Belgium Sistema: No disponible Estado: - Egypt Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro Ramon Abatti Abel, Brazil Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí 18/11 Belgium 1 - 2 Egypt

Friendlies | Finalizado Últimos de Belgium 06/06 Belgium 5 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado

02/06 Croatia 0 - 2 Belgium

Friendlies | Finalizado

01/04 Mexico 1 - 1 Belgium

Friendlies | Finalizado

28/03 USA 2 - 5 Belgium

Friendlies | Finalizado

18/11 Belgium 7 - 0 Liechtenstein

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Últimos de Egypt 07/06 Brazil 2 - 1 Egypt

Friendlies | Finalizado

28/05 Egypt 1 - 0 Russia

Friendlies | Finalizado

31/03 Spain 0 - 0 Egypt

Friendlies | Finalizado

27/03 Saudi Arabia 0 - 4 Egypt

Friendlies | Finalizado

14/01 Senegal 1 - 0 Egypt

CAF Africa Cup of Nations | Finalizado Estadísticas generales Belgium Egypt 0 Sin datos 0 Alineaciones Belgium Belgium Sin alineación disponible. Egypt Egypt Sin alineación disponible.

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