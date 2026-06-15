Resultado Bélgica vs. Egipto - Grupo G Mundial 2026

El Grupo G entra en acción con el esperado duelo entre Bélgica y Egipto en Seattle.
El Grupo G del Mundial 2026 pondrá en escena un atractivo duelo entre Bélgica y Egipto en el imponente Lumen Field de Seattle, donde ambas selecciones iniciarán su camino en busca de un boleto a la siguiente ronda. Aunque será la primera vez que se enfrenten en una Copa del Mundo, el historial entre europeos y africanos ofrece antecedentes interesantes que añaden un ingrediente especial a este compromiso.
A lo largo de los años, Bélgica y Egipto se han medido en cuatro encuentros amistosos, con un balance favorable para los Faraones, quienes han conseguido tres victorias, mientras que los Diablos Rojos solo han celebrado una. El antecedente más reciente se remonta a noviembre de 2022, cuando Egipto sorprendió al conjunto belga con un triunfo de 2-1 en Kuwait, resultado que aún permanece fresco en la memoria de ambas selecciones. Ahora, en el escenario más importante del fútbol mundial, los dirigidos por Bélgica buscarán imponer su jerarquía, mientras que Egipto intentará confirmar que históricamente ha sabido complicar a uno de los grandes representantes del fútbol europeo.
Minuto a minuto del Bélgica vs. Egipto
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
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18/11Belgium 1 - 2 Egypt
Friendlies | Finalizado
Últimos de Belgium
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06/06Belgium 5 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
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02/06Croatia 0 - 2 Belgium
Friendlies | Finalizado
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01/04Mexico 1 - 1 Belgium
Friendlies | Finalizado
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28/03USA 2 - 5 Belgium
Friendlies | Finalizado
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18/11Belgium 7 - 0 Liechtenstein
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Últimos de Egypt
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07/06Brazil 2 - 1 Egypt
Friendlies | Finalizado
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28/05Egypt 1 - 0 Russia
Friendlies | Finalizado
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31/03Spain 0 - 0 Egypt
Friendlies | Finalizado
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27/03Saudi Arabia 0 - 4 Egypt
Friendlies | Finalizado
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14/01Senegal 1 - 0 Egypt
CAF Africa Cup of Nations | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Sin alineación disponible.
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