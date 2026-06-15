Túnez destituye a su entrenador en pleno Mundial

La goleada sufrida ante Suecia en el debut mundialista precipitó la salida de Sabri Lamouchi, quien deja el cargo tras dirigir apenas cinco partidos a Túnez.

La participación de Túnez en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sufrido un duro revés apenas en su estreno. La Federación Tunecina de Fútbol anunció la destitución de Sabri Lamouchi como seleccionador nacional pocas horas después de la contundente derrota por 5-1 frente a Suecia, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo F disputado en Monterrey, México.

La decisión pone fin a un breve ciclo del técnico francés, quien había asumido el cargo en enero de 2026 tras la salida de Sami Trabelsi. Lamouchi llegó con la misión de revitalizar a los Leones de Cartago después de la decepcionante actuación en la Copa Africana de Naciones, pero los resultados no acompañaron su gestión. En los cinco partidos que dirigió al combinado tunecino, registró una victoria, un empate y tres derrotas.

Túnez se tomó en serio la derrota ante Suecia

La goleada sufrida ante Suecia terminó por colmar la paciencia de los dirigentes, que optaron por un cambio de rumbo en un momento especialmente delicado del torneo. El conjunto africano mostró importantes debilidades defensivas durante su debut mundialista y nunca encontró la manera de contener el poder ofensivo del cuadro escandinavo, que aprovechó cada oportunidad para ampliar la diferencia en el marcador.

A pesar del complicado panorama, Túnez todavía conserva opciones matemáticas de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, el desafío será mayúsculo, ya que sus próximos compromisos serán ante Países Bajos y Japón, dos selecciones que protagonizaron uno de los encuentros más atractivos del campeonato hasta ahora, con un vibrante empate 2-2. La federación deberá actuar con rapidez para encontrar un sustituto capaz de levantar el ánimo del equipo y mantener viva la esperanza de los aficionados tunecinos.

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