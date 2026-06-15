 Uruguay vs Arabia Saudita: Mundial y Cuentas Pendientes
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
83
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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Uruguay comienza el Mundial ante Arabia Saudita con cuentas pendientes

por Amilcar Avila
Rodrigo Bentancur, uno de los referentes de la selección de Uruguay, EFE
Rodrigo Bentancur, uno de los referentes de la selección de Uruguay / FOTO: EFE

La Celeste inicia este lunes un nuevo sueño mundialista con el objetivo de dejar atrás la frustración de Catar 2022 y volver a ser protagonista en la máxima cita del futbol.

La selección de Uruguay comienza este lunes ante Arabia Saudita su aventura en el Mundial 2026, a la que llega después de un ciclo mundialista repleto de altibajos y con la ilusión de olvidar la dolorosa eliminación en la fase de grupos en Catar 2022.

El Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos, con capacidad para casi 65 mil espectadores, dará el banderazo de salida a la participación de ambas selecciones a partir de las 16 horas (de Guatemala).

Uruguay afronta este partido con la principal duda del central del Barcelona Ronald Araújo, por una lesión en el gemelo, y con la baja confirmada de Giorgian de Arrascaeta, también por problemas en el gemelo.

El objetivo será que ambos estén disponibles para el segundo partido, en el que la Celeste se medirá con Cabo Verde, también en Miami, el domingo de la próxima semana.

Uruguay afronta este Mundial con la certeza de que puede vencer a cualquier selección, después de que derrotara a Brasil, por primera vez en 20 años, y a Argentina, la primera como visitante, durante las eliminatorias, en las que clasificó con comodidad pero sin brillo.

Sin embargo, tras estas dos hazañas en 2023, la selección sudamericana sembró las dudas con varios reveses, especialmente tras caer por 1-5 con Estados Unidos en un amistoso disputado en Florida el pasado noviembre.

El Mundial 2026 les servirá de revancha del de Catar, en el que Uruguay quedó eliminada en primera ronda por un agónico gol en el descuento de Corea del Sur en el otro partido del grupo.

La ausencia de Suárez

Uruguay se presenta en este torneo sin su máximo goleador histórico, Luis Suárez, por primera vez en más de una década. La Copa América 2015 fue el último campeonato de selecciones al que 'el Pistolero' no fue convocado, debido a la sanción por su mordisco a Giorgio Chiellini durante el Mundial 2014.

El delantero del Inter Miami, de 39 años, no atraviesa su mejor momento en la Major League Soccer (MLS), pero además tuvo un encontronazo mediático con el seleccionador Marcelo Bielsa en 2024, con el que posteriormente se reconcilió.

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Luis Suárez se quedará con las ganas de asistir a la Copa del Mundo 2026 - EFE

En su ausencia, los goles corren a cargo de Darwin Núñez y Federico Viñas, aunque el estilo directo que imprime Bielsa al equipo también deja lugar a la llegada desde atrás de los centrocampistas.

Uno de ellos será Federico Valverde, quien este Mundial lucirá el dorsal 8 con el que juega en el Real Madrid, con el que no tuvo su mejor año.

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Federico Valverde habla del objetivo de Uruguay en Copa del Mundo 2026 - @Uruguay

Arabia Saudita quiere otro milagro

Arabia Saudita guarda un recuerdo más grato del último Mundial, en el que debutó con una sorprendente victoria por 1-2 ante Argentina, aunque no le valió para pasar la fase de grupos.

Su camino a este torneo, sin embargo, ha sido más bien áspero. De no ser por la ampliación a 48 equipos, los saudíes no habrían clasificado.

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Arabia venció a Argentina en Catar 2022 - FIFA

Esta mala racha provocó la destitución a finales de abril del seleccionador Hervé Renard, el artífice del milagro frente a Argentina. Lo reemplazó Georgios Donis, quien dio la lista de convocados sin haber dirigido ningún encuentro.

La escuadra asiática está casi exclusivamente compuesta de jugadores de la liga saudí, que ha sido revalorizada con la llegada de grandes estrellas europeas, aunque el talento local sigue siendo escaso. La selección sufre mucho en defensa y le cuesta cerrar los partidos con la portería a cero.

La principal baza ofensiva es Salem Al-Dawsari, extremo del Al Hilal que parte desde la izquierda y genera las mejores ocasiones con su capacidad de desborde.

Etiquetas
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