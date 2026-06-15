5 Claves del Día 5 del Mundial: Resumen y Análisis

Los estrenos de España y Bélgica acaparan la atención en un quinto día de Mundial lleno de historias y protagonistas.

1. España se mide a sí misma en su debut en el Mundial

Entre las favoritas al Mundial, España aún lo es más en su estreno en el torneo de este lunes contra Cabo Verde, aunque ni Lamine Yamal ni Nico Williams, extremos capitales para Luis de la Fuente, vayan a ocupar un puesto inicial en el once por su reciente recuperación de sendas lesiones musculares y más de un mes sin competir. Ferran Torres y Álex Baena serán sus reemplazos, en un once que mantiene la idea tipo de Luis de la Fuente en el resto de posiciones, con Mikel Oyarzabal como referencia arriba y Unai Simón de portero.

2. Irán, en Estados Unidos para su debut

Entre la guerra entre Irán y Estados Unidos, de la que este lunes se anunció un acuerdo para el cese de las hostilidades, la selección del país asiático entró en territorio estadounidense para el primero de sus partidos en el Mundial 2026 frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, entre las protestas cruzadas de unas decenas de personas a favor y en contra de su participación, aterrizó en California, donde completó además su primer entrenamiento en Estados Unidos. Su campo base durante el torneo está ubicado en Tijuana, en México.

Afición despide a Irán antes de su viaje a Estados Unidos - EFE

3. Uruguay llegó con tres horas de retraso a Miami

Los problemas con su vuelo de traslado de México a Miami demoraron hasta tres horas la llegada del conjunto celeste al aeropuerto de Fort Lauderdale para su primer encuentro del grupo H, el mismo de España, contra Arabia Saudí debido "a un error de habilitación de la aerolínea en México", según informó a EFE la FIFA. "Ves jugador por jugador y puedes decir que tenemos una gran selección para soñar", proclamó José María Giménez antes del estreno.

4. Paso atrás de Ecuador en el minuto 90

El gol de Amad Diallo, futbolista del Manchester United, para Costa de Marfil privó a la selección de Ecuador de algún punto en su estreno en el Mundial 2026, entre la decepción de la derrota, pero, sobre todo, entre las obligaciones que genera cuando se enfrente en la última jornada contra Alemania, que goleó 7-1 a Curazao, el próximo rival del conjunto ecuatoriano. En el último encuentro de la jornada, Suecia goleó por 5-1 a Túnez.

Acción de juego entre Costa de Marfil y Ecuador - EFE

5. Courtois, De Bruyne y Doku contra Salah

El quinto día de competición en el Mundial 2026 arroja un atractivo duelo en Seattle entre Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne y Jeremy Doku contra Mohamed Salah y Omar Marmoush. El proyecto de Rudi García, que ha revitalizado a la selección belga, contra la ilusión de Egipto, que rebusca su primer triunfo en el torneo en cuarta participación en la fase final.

Thibaut Courtois - EFE

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