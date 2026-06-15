 5 Claves del Día 5 del Mundial: Resumen y Análisis
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En Vivo
00 Spain Spain Cape Verde Cape Verde 00
83:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
83
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El día 5 del Mundial, en 5 claves

por Agencia EFE
El trofeo de la Copa del Mundo entregado por la FIFA - FIFA
El trofeo de la Copa del Mundo entregado por la FIFA / FOTO: FIFA

Los estrenos de España y Bélgica acaparan la atención en un quinto día de Mundial lleno de historias y protagonistas.

1. España se mide a sí misma en su debut en el Mundial

Entre las favoritas al Mundial, España aún lo es más en su estreno en el torneo de este lunes contra Cabo Verde, aunque ni Lamine Yamal ni Nico Williams, extremos capitales para Luis de la Fuente, vayan a ocupar un puesto inicial en el once por su reciente recuperación de sendas lesiones musculares y más de un mes sin competir. Ferran Torres y Álex Baena serán sus reemplazos, en un once que mantiene la idea tipo de Luis de la Fuente en el resto de posiciones, con Mikel Oyarzabal como referencia arriba y Unai Simón de portero.

2. Irán, en Estados Unidos para su debut

Entre la guerra entre Irán y Estados Unidos, de la que este lunes se anunció un acuerdo para el cese de las hostilidades, la selección del país asiático entró en territorio estadounidense para el primero de sus partidos en el Mundial 2026 frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, entre las protestas cruzadas de unas decenas de personas a favor y en contra de su participación, aterrizó en California, donde completó además su primer entrenamiento en Estados Unidos. Su campo base durante el torneo está ubicado en Tijuana, en México.

Foto embed
Afición despide a Irán antes de su viaje a Estados Unidos - EFE

3. Uruguay llegó con tres horas de retraso a Miami

Los problemas con su vuelo de traslado de México a Miami demoraron hasta tres horas la llegada del conjunto celeste al aeropuerto de Fort Lauderdale para su primer encuentro del grupo H, el mismo de España, contra Arabia Saudí debido "a un error de habilitación de la aerolínea en México", según informó a EFE la FIFA. "Ves jugador por jugador y puedes decir que tenemos una gran selección para soñar", proclamó José María Giménez antes del estreno.

4. Paso atrás de Ecuador en el minuto 90

El gol de Amad Diallo, futbolista del Manchester United, para Costa de Marfil privó a la selección de Ecuador de algún punto en su estreno en el Mundial 2026, entre la decepción de la derrota, pero, sobre todo, entre las obligaciones que genera cuando se enfrente en la última jornada contra Alemania, que goleó 7-1 a Curazao, el próximo rival del conjunto ecuatoriano. En el último encuentro de la jornada, Suecia goleó por 5-1 a Túnez.

Foto embed
Acción de juego entre Costa de Marfil y Ecuador - EFE

5. Courtois, De Bruyne y Doku contra Salah

El quinto día de competición en el Mundial 2026 arroja un atractivo duelo en Seattle entre Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne y Jeremy Doku contra Mohamed Salah y Omar Marmoush. El proyecto de Rudi García, que ha revitalizado a la selección belga, contra la ilusión de Egipto, que rebusca su primer triunfo en el torneo en cuarta participación en la fase final.

Foto embed
Thibaut Courtois - EFE
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