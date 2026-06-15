 Vinicius Jr. podría recibir multa por desplante a la FIFA
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Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
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Czech Republic CRZ
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24/06 19:00 HS
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12/06 13:00 HS
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Qatar QAT
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
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Finalizado
USA USA
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
69
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
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England ENG
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Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
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Ghana GHA
Panama PAN
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Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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Vinicius Jr. y Brasil se exponen a sanción tras desplante a la FIFA en el Mundial 2026

por Oliver Paniagua
Brasil empató 1-1 contra Marruecos en su debut en el Mundial 2026., EFE
Brasil empató 1-1 contra Marruecos en su debut en el Mundial 2026. / FOTO: EFE

La FIFA estudia sanción a Brasil con Vinicius Jr. como protagonista del desplante.

La selección de Brasil quedó bajo un posible expediente disciplinario de la FIFA tras negarse a atender a los medios de comunicación durante el descanso del partido que empató 1-1 ante Marruecos en el Mundial 2026. El episodio podría derivar en una sanción económica por incumplimiento de los protocolos establecidos para la cobertura oficial del torneo.

El incidente se produjo en el entretiempo del encuentro, cuando los jugadores brasileños pasaron por la zona de prensa sin detenerse ante cámaras ni micrófonos. La situación incumplió las normas de atención a medios fijadas por la organización y fue registrada por los periodistas presentes, generando una reacción inmediata en la cobertura internacional del partido.

El caso más comentado fue el de Vinicius Jr., delantero del Real Madrid y una de las principales figuras de la selección brasileña. De acuerdo con versiones difundidas, el atacante fue uno de los jugadores que evitó las entrevistas en el descanso. Incluso, un periodista le habría advertido sobre posibles sanciones económicas antes de que el futbolista continuara su camino sin ofrecer declaraciones.

Vinicius Jr. y Brasil en la mira

Según la información disponible, la decisión no habría sido individual, sino una postura colectiva adoptada por el plantel brasileño durante su participación en el Mundial 2026. Jugadores como Marquinhos y Casemiro habrían respaldado la medida, en una acción conjunta del grupo dentro de la competencia.

La FIFA analiza lo ocurrido y no descartó la apertura de un expediente disciplinario contra la Confederación Brasileña de Futbol. El organismo estudia si el comportamiento del equipo constituye un incumplimiento de las obligaciones mediáticas establecidas en el reglamento del torneo. Por el momento, no se han confirmado sanciones ni montos posibles, a la espera de la evaluación oficial de los informes del partido.

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El episodio se suma a otros debates recurrentes en el futbol de élite sobre la relación entre los jugadores y los medios de comunicación durante grandes torneos internacionales. Mientras las federaciones deben cumplir con compromisos de prensa, los futbolistas enfrentan una alta carga de exposición mediática en cada fase de la competición.

En medio de la controversia, Brasil continúa su participación en el torneo, con el foco puesto en sus próximos compromisos deportivos.

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