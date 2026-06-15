Vinicius Jr. podría recibir multa por desplante a la FIFA

La FIFA estudia sanción a Brasil con Vinicius Jr. como protagonista del desplante.

La selección de Brasil quedó bajo un posible expediente disciplinario de la FIFA tras negarse a atender a los medios de comunicación durante el descanso del partido que empató 1-1 ante Marruecos en el Mundial 2026. El episodio podría derivar en una sanción económica por incumplimiento de los protocolos establecidos para la cobertura oficial del torneo.

El incidente se produjo en el entretiempo del encuentro, cuando los jugadores brasileños pasaron por la zona de prensa sin detenerse ante cámaras ni micrófonos. La situación incumplió las normas de atención a medios fijadas por la organización y fue registrada por los periodistas presentes, generando una reacción inmediata en la cobertura internacional del partido.

El caso más comentado fue el de Vinicius Jr., delantero del Real Madrid y una de las principales figuras de la selección brasileña. De acuerdo con versiones difundidas, el atacante fue uno de los jugadores que evitó las entrevistas en el descanso. Incluso, un periodista le habría advertido sobre posibles sanciones económicas antes de que el futbolista continuara su camino sin ofrecer declaraciones.

Vinicius Jr. y Brasil en la mira

Según la información disponible, la decisión no habría sido individual, sino una postura colectiva adoptada por el plantel brasileño durante su participación en el Mundial 2026. Jugadores como Marquinhos y Casemiro habrían respaldado la medida, en una acción conjunta del grupo dentro de la competencia.

La FIFA analiza lo ocurrido y no descartó la apertura de un expediente disciplinario contra la Confederación Brasileña de Futbol. El organismo estudia si el comportamiento del equipo constituye un incumplimiento de las obligaciones mediáticas establecidas en el reglamento del torneo. Por el momento, no se han confirmado sanciones ni montos posibles, a la espera de la evaluación oficial de los informes del partido.

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El episodio se suma a otros debates recurrentes en el futbol de élite sobre la relación entre los jugadores y los medios de comunicación durante grandes torneos internacionales. Mientras las federaciones deben cumplir con compromisos de prensa, los futbolistas enfrentan una alta carga de exposición mediática en cada fase de la competición.

En medio de la controversia, Brasil continúa su participación en el torneo, con el foco puesto en sus próximos compromisos deportivos.

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