 Argentina busca ganar en el debut como campeón del mundo
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16 junio / 13:00
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
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New Zealand Iran Belgium Egypt
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Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Argentina va por su primer debut victorioso como campeón del mundo

por Agencia EFE
Argentina se coronó campeona del mundo en 2022., EFE
Argentina se coronó campeona del mundo en 2022. / FOTO: EFE

La Albiceleste nunca ganó en su estreno mundialista como campeona vigente y busca romper la racha ante Argelia.

Argentina comenzará la defensa del título este martes en el estadio Arrowhead de Kansas City ante Argelia, un partido en el que tratará de romper el maleficio y lograr su primera victoria en un debut mundialista como vigente campeona mundial.

Hasta el momento las otras dos ocasiones no pudo comenzar la defensa del título ni con victoria ni con empate. Tras lograr la corona universal en casa en 1978 y en México 1986, en España 1982 y en Italia 1990 perdió ante Bélgica y Camerún, respectivamente, por 0-1 en ambos casos.

Un solitario tanto de Erwin Vandenbergh a los 62 minutos en el encuentro disputado en el Camp Nou de Barcelona frustró el estreno de la Argentina que lideraba Diego Maradona y que dirigía César Luis Menotti y que acabó pasando de fase como segunda del grupo 3 tras el cuadro belga.

Ocho años después, con el Giuseppe Meazza como escenario, la campanada fue aún mayor al perder el equipo que dirigía Carlos Salvador Bilardo ante una semidesconocida Camerún con una diana a los 67 minutos de François Oman-Biyik.

Sufrió sobremanera Argentina para pasar como tercera de grupo, tras el cuadro africano y Rumanía, y acabó llegando a la final después de eliminar a Brasil por 1-0 y a Yugoslavia e Italia tras sendas tandas de penaltis. En la lucha por el título cedió ante la entonces Alemania Federal (RFA) por 0-1.

En esta ocasión Argentina se medirá a Argelia, un equipo que jugará su quinta fase final mundialista, a la que vuelve tras no lograr su clasificación para Rusia 2018 y Catar 2022, y con los octavos en Brasil 2014 como su mejor prestación.

Histórico mal estreno para los campeones

El primer campeón mundial, Uruguay, no pudo aspirar a defender su título en Italia 1934, cita en la que no participó y ganó a Checoslovaquia por 2-0 en Suiza 1954.

En el resto de ocasiones, la mitad de las veces el poseedor de la corona se estrenó en la edición siguiente con un resultado adverso.

La pentacampeona Brasil ganó en todos sus debuts tras ser campeón menos en una oportunidad, en Alemania 1974, donde empató a cero ante Yugoslavia; Alemania ganó dos veces y empató y perdió una; e Italia, la otra tetracampeona, sólo ganó en la primera ocasión (en Francia 1938 a Noruega 2-1 en la prórroga), perdió ante Suecia (2-3) en Brasil 1950 y empató a uno ante Bulgaria en México 1986 y Paraguay en Sudáfrica 2010.

Francia fue sorprendida por Senegal en Corea/Japón 2002 (0-1) y goleó a Australia (4-1) en Catar 2022; Inglaterra superó a Rumanía por 1-0 en México 1970; y España sufrió la derrota más abultada para un defensor del título en su estreno al caer en Brasil 2014 ante Países Bajos por 1-5 pese a adelantarse con un tanto de Xabi Alonso.

Debuts de los campeones en los siguientes Mundiales

  • - ITALIA 1934. URUGUAY, campeona en 1930, no participó
  • - FRANCIA 1938. ITALIA 2 - Noruega 1 (prórroga)
  • - BRASIL 1950. ITALIA 2 - Suecia 3
  • - SUIZA 1954. URUGUAY 2 - Checoslovaquia 0
  • - SUECIA 1958. ALEMANIA FEDERAL (RFA) 3 - Argentina 1
  • - CHILE 1962. BRASIL 2 - México 0
  • - INGLATERRA 1966. BRASIL 2 - Bulgaria 0
  • - MÉXICO 1970. INGLATERRA 1 - Rumanía 0
  • - ALEMANIA 1974. BRASIL 0 - Yugoslavia 0
  • - ARGENTINA 1978. RFA 0 - Polonia 0
  • - ESPAÑA 1982. ARGENTINA 0 - Bélgica 1
  • - MÉXICO 1986. ITALIA 1 - Bulgaria 1
  • - ITALIA 1990. ARGENTINA 0 - Camerún 1
  • - EE. UU. 1994. ALEMANIA 1 - Bolivia 0
  • - FRANCIA 1998. BRASIL 2 - Escocia 1
  • - COREA/JAPÓN 2002. FRANCIA 0 - Senegal 1
  • - ALEMANIA 2006. BRASIL 1 - Croacia 0
  • - SUDÁFRICA 2010. ITALIA 1 - Paraguay 1
  • - BRASIL 2014. ESPAÑA 1 - Países Bajos 5
  • - RUSIA 2018. ALEMANIA 0 - México 1
  • - CATAR 2022. FRANCIA 4 - Australia 1
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