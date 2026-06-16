 Messi: 20 Años de su Primer Gol en Mundial y Nueva Ilusión
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-- France France Senegal Senegal --
16 junio / 13:00
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Veinte años después de su primer gol en un Mundial, Messi vuelve a ilusionar a Argentina

por Amilcar Avila
Messi, a punto de marcar su primer gol en un Mundial. Fue el 16 de junio de 2006., EFE
Messi, a punto de marcar su primer gol en un Mundial. Fue el 16 de junio de 2006. / FOTO: EFE

El partido entre Argentina y Argelia por el Grupo J del Mundial 2026 será escenario del vigésimo aniversario del primer gol de Lionel Messi en una Copa del Mundo, cuando apenas 13 minutos después de ingresar desde el banquillo el astro marcó el 6-0 de la Albiceleste ante Serbia y Montenegro.

Pocos días antes de cumplir 19 años, Messi hizo su debut mundialista el 16 de junio de 2006 en Gelsenkirchen, Alemania, de la mano del entrenador José Pekerman, que lo envió a la cancha en reemplazo del mediocampista Maximiliano Rodríguez, quien había concretado dos goles ante el seleccionado balcánico en un encuentro que mostró la jerarquía del equipo argentino.

Messi vistió el dorsal 19 en ese Mundial -la 10 era propiedad entonces de Juan Román Riquelme- y pisó el campo en el minuto 75 con el apoyo desde las tribunas de Diego Maradona, quien mostró su alegría al ver al entonces joven atacante de Barcelona sumar sus primeros minutos en aquella Copa, ya que no fue titular ni entró en la primera fecha cuando Argentina venció 2-1 a Costa de Marfil.

Al momento del ingreso de Messi, el encuentro ya estaba irremediablemente inclinado en favor de Argentina, que ganaba 3-0 por el doblete de Rodríguez y un extraordinario tanto de Esteban Cambiasso tras una extensa jugada colectiva.

Messi no perdió oportunidad de demostrar su talento en el campo al realizar un desborde por izquierda y enviar un centro al ras del césped que Hernán Crespo solo tuvo que empujar a la red para el 4-0 en el minuto 78.

La desmoralizada defensa serbomontenegrina no pudo detener a Carlos Tévez a los 84 en un quinto gol que parecía poner cifras definitivas, pero Argentina siguió atacando hasta el último segundo.

El gol debut en Mundiales de Messi llegó entonces en el minuto 88 de aquel 16 de junio, tras una combinación llena de talento: Riquelme filtró un pase a Tévez en tres cuartos de cancha, quien hizo una pared rápida con el ariete Crespo, y el "Apache" volvió a recibir para habilitar a Messi, que llegó a toda velocidad por el costado derecho del área.

Messi acomodó la pelota con su pie izquierdo, pero el cierre del defensor Milan Dudic lo obligó a utilizar su menos hábil pie derecho para una definición que entró sobre el primer palo y entre las piernas del portero Dragoslav Jevric.

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El primer gol de Messi en un Mundial fue ante Serbia y Montenegro el 16 de junio de 2006. - FIFA

Ese fue su segundo gol en siete partidos con la selección absoluta de Argentina, tras marcar ante Croacia en un amistoso previo al Mundial 2006.

"Siempre uno sueña con jugar todo el partido, hacer las cosas bien y hacer un gol, más en un Mundial. Ver la alegría de toda esta gente me hace muy feliz. Y cuando uno sueña, sueña en grande", dijo durante una entrevista posterior al partido contra Serbia y Montenegro.

Argentina, serio candidato en aquel torneo, fue eliminada en la tanda de penaltis ante Alemania, pero a partir de allí comenzó lo que podría considerarse la 'era Messi', ya que desde entonces el juego y los destinos de su selección giran a su alrededor.

Veinte años y 115 goles después, el capitán, campeón mundial y hombre récord albiceleste será titular casi con seguridad frente a Argelia este martes en el estadio de la ciudad de Kansas, en busca de escribir una página más en la historia grande del balompié.

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Lionel Messi ha marcado 13 goles en los Mundiales. - FIFA
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