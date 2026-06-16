 Argentinos toman las calles de Kansas previo al debut
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-- France France Senegal Senegal --
16 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Argentinos toman las calles de Kansas City previo al debut de su selección

por Christoper Chang
Argentinos toman las calles de Kansas City previo al debut de su selección - Kansas City Current
Argentinos toman las calles de Kansas City previo al debut de su selección / FOTO: Kansas City Current

Cerca de 10 mil seguidores se congregaron en Mill Creek Park, donde el celeste y blanco dominó el paisaje entre banderas, camisetas, cánticos y una inconfundible atmósfera de fiesta.

La pasión argentina volvió a hacerse sentir en una fiesta del fútbol. A pocas horas del debut de la Albiceleste, miles de aficionados tomaron las calles de Kansas City para protagonizar una multitudinaria reunión que transformó por completo la tranquilidad habitual de la ciudad estadounidense. Cerca de 10 mil seguidores se congregaron en Mill Creek Park, donde el celeste y blanco dominó el paisaje entre banderas, camisetas, cánticos y una inconfundible atmósfera de fiesta.

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Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Argentinos sueñan con la cuarta

Desde temprano, familias, grupos de amigos y viajeros llegados desde distintos puntos de Estados Unidos y Argentina comenzaron a reunirse para acompañar a la selección en la previa de su estreno mundialista. Entre bombos, banderas con referencias a Diego Maradona y Lionel Messi, e incluso algunos asados improvisados, los hinchas recrearon una postal característica de cada participación argentina en la máxima cita del fútbol. Los tradicionales cánticos tampoco faltaron, incluyendo una nueva versión de "Muchachos", adaptada al escenario norteamericano.

La celebración se extendió durante varias horas y atrajo la atención de residentes y visitantes que observaban con asombro la masiva convocatoria. La energía de los aficionados contagió a toda la zona, al punto que unidades del cuerpo de bomberos se sumaron simbólicamente a la fiesta haciendo sonar sus bocinas. Entre la multitud también estuvieron presentes familiares de varios futbolistas del plantel, quienes recibieron constantes muestras de cariño, solicitudes de fotografías y mensajes de apoyo por parte de los seguidores.

A pesar de que este Mundial ha representado un importante desafío económico para los aficionados debido al elevado costo de entradas, hospedajes y traslados, la presencia argentina volvió a destacar desde el inicio del torneo.

Miles de seguidores realizaron el esfuerzo para acompañar al equipo en suelo estadounidense, reafirmando una vez más el fuerte vínculo entre la selección y su gente. Con el debut a la vuelta de la esquina, Kansas City se convirtió en el primer gran escenario de una fiesta que los hinchas esperan prolongar durante toda la competencia.

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