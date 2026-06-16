Argentinos toman las calles de Kansas previo al debut

Cerca de 10 mil seguidores se congregaron en Mill Creek Park, donde el celeste y blanco dominó el paisaje entre banderas, camisetas, cánticos y una inconfundible atmósfera de fiesta.

La pasión argentina volvió a hacerse sentir en una fiesta del fútbol. A pocas horas del debut de la Albiceleste, miles de aficionados tomaron las calles de Kansas City para protagonizar una multitudinaria reunión que transformó por completo la tranquilidad habitual de la ciudad estadounidense. Cerca de 10 mil seguidores se congregaron en Mill Creek Park, donde el celeste y blanco dominó el paisaje entre banderas, camisetas, cánticos y una inconfundible atmósfera de fiesta.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Argentinos sueñan con la cuarta

Desde temprano, familias, grupos de amigos y viajeros llegados desde distintos puntos de Estados Unidos y Argentina comenzaron a reunirse para acompañar a la selección en la previa de su estreno mundialista. Entre bombos, banderas con referencias a Diego Maradona y Lionel Messi, e incluso algunos asados improvisados, los hinchas recrearon una postal característica de cada participación argentina en la máxima cita del fútbol. Los tradicionales cánticos tampoco faltaron, incluyendo una nueva versión de "Muchachos", adaptada al escenario norteamericano.

La celebración se extendió durante varias horas y atrajo la atención de residentes y visitantes que observaban con asombro la masiva convocatoria. La energía de los aficionados contagió a toda la zona, al punto que unidades del cuerpo de bomberos se sumaron simbólicamente a la fiesta haciendo sonar sus bocinas. Entre la multitud también estuvieron presentes familiares de varios futbolistas del plantel, quienes recibieron constantes muestras de cariño, solicitudes de fotografías y mensajes de apoyo por parte de los seguidores.

A pesar de que este Mundial ha representado un importante desafío económico para los aficionados debido al elevado costo de entradas, hospedajes y traslados, la presencia argentina volvió a destacar desde el inicio del torneo.

Miles de seguidores realizaron el esfuerzo para acompañar al equipo en suelo estadounidense, reafirmando una vez más el fuerte vínculo entre la selección y su gente. Con el debut a la vuelta de la esquina, Kansas City se convirtió en el primer gran escenario de una fiesta que los hinchas esperan prolongar durante toda la competencia.

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