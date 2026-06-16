 Mundial 2026: Más de 1 millón de espectadores en 5 días
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-- France France Senegal Senegal --
16 junio / 13:00
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Sweden Japan Netherlands Tunisia
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New Zealand Iran Belgium Egypt
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Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El Mundial 2026 supera el millón de espectadores en apenas cinco días

por Amilcar Avila
Vista general del Estadio Atlanta, EFE
Vista general del Estadio Atlanta / FOTO: EFE

La FIFA informó que los primeros partidos registran una ocupación media del 99.5 %, por lo que todo apunta a que edición más grande de la historia apunta a pulverizar el récord de asistencia establecido en Estados Unidos 1994.

El Mundial 2026 continúa confirmando su enorme poder de convocatoria. La FIFA anunció este martes que el torneo alcanzó la cifra de un millón de aficionados en los estadios durante sus primeros cinco días de competición, un dato que refuerza las expectativas de que esta edición establezca nuevos récords de asistencia.

Según el organismo rector del balompié a nivel mundial, los encuentros disputados hasta ahora han registrado una ocupación media del 99.5% de los aforos disponibles y una asistencia promedio superior a los 63 mil espectadores por partido, cifras que reflejan el entusiasmo generado por la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró el hito a través de sus redes sociales. "¡Guau! Un millón de aficionados en los estadios", escribió junto a una fotografía con Aaron Bren, identificado como el aficionado que adquirió la entrada correspondiente al espectador un millón del Mundial 2026.

"Felicitaciones a Aaron Bren, que fue el aficionado un millón en esta Copa Mundial, y un enorme agradecimiento a todos nuestros apasionados seguidores que continúan llenando los estadios", añadió el dirigente.

Foto embed
Gianni Infantino, presidente de la FIFA. - Redes

La cifra adquiere una dimensión especial si se considera que el Mundial 2026 apenas ha completado sus primeros días de actividad. Antes del inicio del torneo, la FIFA ya había anticipado que esta edición estaba encaminada a superar el récord histórico de asistencia de 3.5 millones de espectadores establecido durante el Mundial de Estados Unidos 1994.

La expansión del campeonato de 32 a 48 selecciones ha incrementado el número total de partidos de 64 a 104, lo que abre la puerta a una asistencia sin precedentes. La FIFA estima que el Mundial 2026 podría acercarse a los siete millones de aficionados a lo largo de sus 39 días de duración.

Además del aumento de participantes, el torneo se disputa en 16 sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, convirtiéndose en la primera Copa del Mundo organizada por tres países. Varios de los estadios cuentan con capacidades superiores a los 70 mil espectadores, mientras que recintos emblemáticos como el Estadio Ciudad de México y el Estadio Nueva York-Nueva Jersey superan los 80 mil asientos.

Los datos de asistencia también respaldan las declaraciones de Infantino, quien aseguró recientemente que el arranque del Mundial 2026 ha superado las expectativas de la FIFA gracias a los estadios llenos, el ambiente generado por las aficiones y la calidad futbolística mostrada en las primeras jornadas.

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