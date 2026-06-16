Mundial 2026: Más de 1 millón de espectadores en 5 días

La FIFA informó que los primeros partidos registran una ocupación media del 99.5 %, por lo que todo apunta a que edición más grande de la historia apunta a pulverizar el récord de asistencia establecido en Estados Unidos 1994.

El Mundial 2026 continúa confirmando su enorme poder de convocatoria. La FIFA anunció este martes que el torneo alcanzó la cifra de un millón de aficionados en los estadios durante sus primeros cinco días de competición, un dato que refuerza las expectativas de que esta edición establezca nuevos récords de asistencia.

Según el organismo rector del balompié a nivel mundial, los encuentros disputados hasta ahora han registrado una ocupación media del 99.5% de los aforos disponibles y una asistencia promedio superior a los 63 mil espectadores por partido, cifras que reflejan el entusiasmo generado por la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró el hito a través de sus redes sociales. "¡Guau! Un millón de aficionados en los estadios", escribió junto a una fotografía con Aaron Bren, identificado como el aficionado que adquirió la entrada correspondiente al espectador un millón del Mundial 2026.

"Felicitaciones a Aaron Bren, que fue el aficionado un millón en esta Copa Mundial, y un enorme agradecimiento a todos nuestros apasionados seguidores que continúan llenando los estadios", añadió el dirigente.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. - Redes

La cifra adquiere una dimensión especial si se considera que el Mundial 2026 apenas ha completado sus primeros días de actividad. Antes del inicio del torneo, la FIFA ya había anticipado que esta edición estaba encaminada a superar el récord histórico de asistencia de 3.5 millones de espectadores establecido durante el Mundial de Estados Unidos 1994.

La expansión del campeonato de 32 a 48 selecciones ha incrementado el número total de partidos de 64 a 104, lo que abre la puerta a una asistencia sin precedentes. La FIFA estima que el Mundial 2026 podría acercarse a los siete millones de aficionados a lo largo de sus 39 días de duración.

Además del aumento de participantes, el torneo se disputa en 16 sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, convirtiéndose en la primera Copa del Mundo organizada por tres países. Varios de los estadios cuentan con capacidades superiores a los 70 mil espectadores, mientras que recintos emblemáticos como el Estadio Ciudad de México y el Estadio Nueva York-Nueva Jersey superan los 80 mil asientos.

Los datos de asistencia también respaldan las declaraciones de Infantino, quien aseguró recientemente que el arranque del Mundial 2026 ha superado las expectativas de la FIFA gracias a los estadios llenos, el ambiente generado por las aficiones y la calidad futbolística mostrada en las primeras jornadas.

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