 Mundial: La Cita Pendiente de Sadio Mané y su Legado
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
Próximo
-- France France Senegal Senegal --
16 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El Mundial que le debe una cita a Sadio Mané

por Amilcar Avila
Sadio Mané lidera la selección de Senegal en el Mundial 2026, FIFA
Sadio Mané lidera la selección de Senegal en el Mundial 2026 / FOTO: FIFA

Tras perderse el Mundial de Catar 2022 por lesión, la máxima figura de Senegal afronta a los 34 años una nueva oportunidad de brillar en el escenario que más le ha sido esquivo.

Sadio Mané lo ha ganado casi todo. Conquistó la Liga de Campeones de Europa, levantó la Premier League, fue elegido dos veces Futbolista Africano del Año y condujo a Senegal hacia el mayor logro de su historia: ganar la Copa Africana de Naciones en 2022.

Sin embargo, hay una cuenta pendiente que sigue acompañando al delantero senegalés. La Copa del Mundo.

Por eso el debut de Senegal frente a Francia en el Mundial 2026 representa mucho más que un partido de la fase de grupos. Para Sadio Mané es una nueva oportunidad de encontrarse con el torneo que le ha negado su gran momento.

La herida sigue teniendo nombre y fecha. Catar 2022. A pocos días del inicio de aquella Copa del Mundo, una lesión sufrida con su club dejó en vilo a todo Senegal. 

Foto embed
El senegalés Sadio Mané se perdió la Copa del Mundo 2022 -

El atacante viajó al torneo con la esperanza de recuperarse a tiempo, pero finalmente quedó fuera de combate y observó desde la distancia cómo su selección intentaba competir sin su principal referente.

Aquella ausencia fue especialmente dolorosa porque llegaba en el mejor momento de su carrera internacional. Meses antes había guiado a Senegal hacia su primera Copa Africana y había anotado el penal decisivo que clasificó a su país al Mundial.

Cuatro años después, el destino le concede una segunda oportunidad. A sus 34 años, Sadio Mané sigue siendo el líder futbolístico y emocional de los Leones de la Teranga. Es el máximo goleador histórico de la selección, el rostro más reconocido del fútbol senegalés y el símbolo de una generación que ha elevado el nivel competitivo del país como nunca antes.

Foto embed
Sadio Mané tras haber ganado la Copa Africana de Naciones. - FIFA

¿El último baile?

Pero el tiempo también juega su partido. Aunque mantiene su influencia dentro del campo, este Mundial aparece como una de sus últimas oportunidades para dejar una huella imborrable en el torneo más importante del futbol. 

El desafío no es menor. Senegal comparte grupo con Francia, una de las grandes favoritas al título, y necesitará la mejor versión de su capitán para avanzar a las rondas eliminatorias.

La historia añade un ingrediente especial. Francia fue la víctima del mayor triunfo senegalés en los Mundiales, aquel inolvidable 1-0 de 2002 que sorprendió al planeta entero. Hoy, 24 años después, Mané lidera a una selección que sueña con escribir una nueva página dorada.

Su legado ya está asegurado. Los títulos, los récords y el reconocimiento continental forman parte de una carrera extraordinaria para Sadio Mané. Pero el Mundial sigue siendo el escenario donde falta su gran actuación.

Etiquetas
SenegalCopa del MundoMundial 2026Sadio Mane#LeyendasMundial2026

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver