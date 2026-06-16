Mundial: La Cita Pendiente de Sadio Mané y su Legado

Tras perderse el Mundial de Catar 2022 por lesión, la máxima figura de Senegal afronta a los 34 años una nueva oportunidad de brillar en el escenario que más le ha sido esquivo.

Sadio Mané lo ha ganado casi todo. Conquistó la Liga de Campeones de Europa, levantó la Premier League, fue elegido dos veces Futbolista Africano del Año y condujo a Senegal hacia el mayor logro de su historia: ganar la Copa Africana de Naciones en 2022.

Sin embargo, hay una cuenta pendiente que sigue acompañando al delantero senegalés. La Copa del Mundo.

Por eso el debut de Senegal frente a Francia en el Mundial 2026 representa mucho más que un partido de la fase de grupos. Para Sadio Mané es una nueva oportunidad de encontrarse con el torneo que le ha negado su gran momento.

La herida sigue teniendo nombre y fecha. Catar 2022. A pocos días del inicio de aquella Copa del Mundo, una lesión sufrida con su club dejó en vilo a todo Senegal.

El senegalés Sadio Mané se perdió la Copa del Mundo 2022 -

El atacante viajó al torneo con la esperanza de recuperarse a tiempo, pero finalmente quedó fuera de combate y observó desde la distancia cómo su selección intentaba competir sin su principal referente.

Aquella ausencia fue especialmente dolorosa porque llegaba en el mejor momento de su carrera internacional. Meses antes había guiado a Senegal hacia su primera Copa Africana y había anotado el penal decisivo que clasificó a su país al Mundial.

Cuatro años después, el destino le concede una segunda oportunidad. A sus 34 años, Sadio Mané sigue siendo el líder futbolístico y emocional de los Leones de la Teranga. Es el máximo goleador histórico de la selección, el rostro más reconocido del fútbol senegalés y el símbolo de una generación que ha elevado el nivel competitivo del país como nunca antes.

Sadio Mané tras haber ganado la Copa Africana de Naciones. - FIFA

¿El último baile?

Pero el tiempo también juega su partido. Aunque mantiene su influencia dentro del campo, este Mundial aparece como una de sus últimas oportunidades para dejar una huella imborrable en el torneo más importante del futbol.

El desafío no es menor. Senegal comparte grupo con Francia, una de las grandes favoritas al título, y necesitará la mejor versión de su capitán para avanzar a las rondas eliminatorias.

La historia añade un ingrediente especial. Francia fue la víctima del mayor triunfo senegalés en los Mundiales, aquel inolvidable 1-0 de 2002 que sorprendió al planeta entero. Hoy, 24 años después, Mané lidera a una selección que sueña con escribir una nueva página dorada.

Su legado ya está asegurado. Los títulos, los récords y el reconocimiento continental forman parte de una carrera extraordinaria para Sadio Mané. Pero el Mundial sigue siendo el escenario donde falta su gran actuación.

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