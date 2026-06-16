 Di María: Mensaje emotivo antes del debut de Argentina
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16 junio / 13:00
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15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
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26/06 21:00 HS
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Cape Verde CVA
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Finalizado
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Senegal SEN
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France FRA
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Algeria ALG
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Austria AUS
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Argentina ARG
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El emotivo mensaje de Di María antes del debut mundialista de Argentina

por Amilcar Avila
Ángel Di María es considerado una de las mayores leyendas y estrellas históricas de la selección de Argentina., FIFA
Ángel Di María es considerado una de las mayores leyendas y estrellas históricas de la selección de Argentina. / FOTO: FIFA

Uno de los héroes de la final de Catar 2022 alentó a la Albiceleste desde las redes sociales y aseguró que comparte la misma ilusión de millones de argentinos.

A pocas horas del estreno de Argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia, una de las voces más autorizadas de la historia reciente de la Albiceleste se hizo sentir. Ángel Di María, campeón del mundo en Catar 2022 y autor de uno de los goles en la recordada final ante Francia, envió un emotivo mensaje de apoyo al plantel de Lionel Scaloni a través de sus redes sociales.

Retirado ya de la selección argentina, pero todavía muy presente en el corazón de los aficionados, Di María expresó su respaldo al equipo que este martes comenzará la defensa del título mundial en Kansas City.

"Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles, con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo", escribió Di María, exfutbolista de Rosario Central, Real Madrid, Manchester United, Juventus y Benfica.

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Di María junto con Messi, tras ganar el Mundial de Catar 2022 -

El mensaje refleja el cambio de rol que vive el extremo de 38 años, quien disputó cuatro Copas del Mundo y fue protagonista fundamental de los mayores éxitos de la era Scaloni.

"Sé lo que se siente estar ahí, y ahora sé lo que siente ser solamente un hincha", añadió Di María, quien puso fin a su ciclo con la selección tras conquistar la Copa América 2024.

El exinternacional también destacó la conexión entre el equipo y la afición argentina: "Y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los argentinos".

La publicación fue recibida con entusiasmo por miles de seguidores y compañeros de generación que compartieron con él algunos de los momentos más gloriosos del fútbol argentino.

Di María se despidió de la Albiceleste como uno de los futbolistas más importantes de su historia. Además del Mundial de Catar 2022, conquistó las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022. También fue autor del gol que dio a Argentina la medalla de oro olímpica en Pekín 2008 y marcó en las finales de la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial 2022.

Ahora, desde fuera del campo, el "Fideo" acompaña a una nueva generación que intentará repetir la hazaña conseguida en Catar y sumar una cuarta estrella para Argentina.

"Los quiero mucho y vamos por todo. ¡Vamos Argentina!", concluyó Di María, un mensaje que resume el sentimiento de millones de aficionados antes del inicio de una nueva aventura mundialista.

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Anotación de Ángel Di María ante Italia -
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