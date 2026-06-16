Resultado Francia vs. Senegal - Grupo I Mundial 2026

Francia y Senegal se reencuentran 24 años después de su histórico duelo en una Copa del Mundo.

Francia y Senegal abrirán este martes su participación en el Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrenten en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Los galos, considerados entre los principales aspirantes al título, buscarán imponer su jerarquía desde el debut, mientras que los africanos intentarán comenzar con buen pie en una zona que también integran Noruega e Irak.

El encuentro tendrá un ingrediente especial por el único antecedente entre ambas selecciones, ocurrido en el Mundial de Corea y Japón 2002, cuando Senegal sorprendió al mundo al vencer 1-0 a la entonces campeona del mundo en el partido inaugural del torneo. Francia confiará en figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Aurélien Tchouaméni, mientras que Senegal depositará sus esperanzas en jugadores de la talla de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly e Iliman Ndiaye para intentar repetir aquella histórica hazaña.

Minuto a minuto del Francia vs. Senegal

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship France Sistema: 4-2-3-1 Estado: - Senegal Sistema: 4-3-3 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro Alireza Faghani, Australia Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de France 08/06 France 3 - 1 Northern Ireland

Friendlies | Finalizado

04/06 France 1 - 2 Ivory Coast

Friendlies | Finalizado

29/03 Colombia 1 - 3 France

Friendlies | Finalizado

26/03 Brazil 1 - 2 France

Friendlies | Finalizado

16/11 Azerbaijan 1 - 3 France

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Últimos de Senegal 10/06 Saudi Arabia 0 - 0 Senegal

Friendlies | Finalizado

31/05 USA 3 - 2 Senegal

Friendlies | Finalizado

31/03 Senegal 3 - 1 Gambia

Friendlies | Finalizado

28/03 Senegal 2 - 0 Peru

Friendlies | Finalizado

14/01 Senegal 1 - 0 Egypt

CAF Africa Cup of Nations | Finalizado Estadísticas generales France Senegal 0 Sin datos 0 Alineaciones France France Mike Maignan

Jules Koundé

William Saliba

Dayot Upamecano

Theo Hernández

Aurélien Tchouaméni

Adrien Rabiot

Michael Olise

Ousmane Dembélé

Désiré Doué

Kylian Mbappé Senegal Senegal Edouard Mendy

Krépin Diatta

Kalidou Koulibaly

Moussa Niakhaté

El Hadji Malick Diouf

Lamine Camara

Idrissa Gana Gueye

Pape Gueye

Ismaïla Sarr

Nicolas Jackson

Sadio Mané

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