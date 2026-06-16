 Resultado Francia vs. Senegal - Grupo I Mundial 2026
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-- France France Senegal Senegal --
16 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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EN VIVO. Minuto a minuto del Francia vs. Senegal

por Christoper Chang
Francia vs. Senegal - Grupo I Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Francia vs. Senegal - Grupo I Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Francia y Senegal se reencuentran 24 años después de su histórico duelo en una Copa del Mundo.

Francia y Senegal abrirán este martes su participación en el Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrenten en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Los galos, considerados entre los principales aspirantes al título, buscarán imponer su jerarquía desde el debut, mientras que los africanos intentarán comenzar con buen pie en una zona que también integran Noruega e Irak.

El encuentro tendrá un ingrediente especial por el único antecedente entre ambas selecciones, ocurrido en el Mundial de Corea y Japón 2002, cuando Senegal sorprendió al mundo al vencer 1-0 a la entonces campeona del mundo en el partido inaugural del torneo. Francia confiará en figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Aurélien Tchouaméni, mientras que Senegal depositará sus esperanzas en jugadores de la talla de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly e Iliman Ndiaye para intentar repetir aquella histórica hazaña.

Minuto a minuto del Francia vs. Senegal

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
France
Sistema: 4-2-3-1
Estado:
-
16/06/2026 - 13:00
Senegal
Sistema: 4-3-3
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Alireza Faghani, Australia

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de France

  • 08/06
    France
    France 3 - 1 Northern Ireland
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  • 26/03
    Brazil
    Brazil 1 - 2 France
    Friendlies | Finalizado
  • 16/11
    Azerbaijan
    Azerbaijan 1 - 3 France
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

Últimos de Senegal

  • 10/06
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia 0 - 0 Senegal
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    USA
    USA 3 - 2 Senegal
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Senegal
    Senegal 3 - 1 Gambia
    Friendlies | Finalizado
  • 28/03
    Senegal
    Senegal 2 - 0 Peru
    Friendlies | Finalizado
  • 14/01
    Senegal
    Senegal 1 - 0 Egypt
    CAF Africa Cup of Nations | Finalizado

Estadísticas generales

France
Senegal
0
Sin datos
0

Alineaciones

France
  • Mike Maignan
  • Jules Koundé
  • William Saliba
  • Dayot Upamecano
  • Theo Hernández
  • Aurélien Tchouaméni
  • Adrien Rabiot
  • Michael Olise
  • Ousmane Dembélé
  • Désiré Doué
  • Kylian Mbappé
Senegal
  • Edouard Mendy
  • Krépin Diatta
  • Kalidou Koulibaly
  • Moussa Niakhaté
  • El Hadji Malick Diouf
  • Lamine Camara
  • Idrissa Gana Gueye
  • Pape Gueye
  • Ismaïla Sarr
  • Nicolas Jackson
  • Sadio Mané
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