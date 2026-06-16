Resultado Francia vs. Senegal - Grupo I Mundial 2026

Francia y Senegal se reencuentran 24 años después de su histórico duelo en una Copa del Mundo.
Francia y Senegal abrirán este martes su participación en el Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrenten en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Los galos, considerados entre los principales aspirantes al título, buscarán imponer su jerarquía desde el debut, mientras que los africanos intentarán comenzar con buen pie en una zona que también integran Noruega e Irak.
El encuentro tendrá un ingrediente especial por el único antecedente entre ambas selecciones, ocurrido en el Mundial de Corea y Japón 2002, cuando Senegal sorprendió al mundo al vencer 1-0 a la entonces campeona del mundo en el partido inaugural del torneo. Francia confiará en figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Aurélien Tchouaméni, mientras que Senegal depositará sus esperanzas en jugadores de la talla de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly e Iliman Ndiaye para intentar repetir aquella histórica hazaña.
Minuto a minuto del Francia vs. Senegal
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de France
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08/06France 3 - 1 Northern Ireland
Friendlies | Finalizado
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04/06France 1 - 2 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
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29/03Colombia 1 - 3 France
Friendlies | Finalizado
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26/03Brazil 1 - 2 France
Friendlies | Finalizado
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16/11Azerbaijan 1 - 3 France
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Últimos de Senegal
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10/06Saudi Arabia 0 - 0 Senegal
Friendlies | Finalizado
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31/05USA 3 - 2 Senegal
Friendlies | Finalizado
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31/03Senegal 3 - 1 Gambia
Friendlies | Finalizado
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28/03Senegal 2 - 0 Peru
Friendlies | Finalizado
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14/01Senegal 1 - 0 Egypt
CAF Africa Cup of Nations | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- William Saliba
- Dayot Upamecano
- Theo Hernández
- Aurélien Tchouaméni
- Adrien Rabiot
- Michael Olise
- Ousmane Dembélé
- Désiré Doué
- Kylian Mbappé
- Edouard Mendy
- Krépin Diatta
- Kalidou Koulibaly
- Moussa Niakhaté
- El Hadji Malick Diouf
- Lamine Camara
- Idrissa Gana Gueye
- Pape Gueye
- Ismaïla Sarr
- Nicolas Jackson
- Sadio Mané