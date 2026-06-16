 FIFA no sancionará a árbitro australiano por polémico gesto
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16 junio / 13:00
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
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Finalizado
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Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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FIFA no sancionará a árbitro australiano por polémico gesto

por Christoper Chang
La FIFA descartó sancionar al árbitro australiano Shaun Evans, acusado de realizar un gesto presuntamente vinculado al supremacismo blanco durante el Mundial - EFE
La FIFA descartó sancionar al árbitro australiano Shaun Evans, acusado de realizar un gesto presuntamente vinculado al supremacismo blanco durante el Mundial / FOTO: Agencia EFE

La FIFA descartó sancionar al árbitro australiano Shaun Evans, acusado de realizar un gesto presuntamente vinculado al supremacismo blanco durante el Mundial.

La FIFA confirmó este martes que no impondrá ninguna sanción al árbitro australiano Shaun Evans, luego de la polémica generada por un gesto captado durante la transmisión previa al partido entre Alemania y Curazao en el Mundial de 2026. Tras analizar el caso, el Comité Disciplinario del organismo concluyó que no existen pruebas que demuestren una violación de su reglamento, por lo que el colegiado continuará desempeñando sus funciones dentro del equipo arbitral del torneo.

La controversia surgió cuando las cámaras enfocaron al grupo de videoarbitraje (VAR) antes del encuentro y Evans apareció realizando un gesto con la mano que algunos sectores interpretaron como un símbolo vinculado a movimientos supremacistas. La situación provocó reacciones inmediatas, entre ellas la de la organización Fare (Fútbol contra el Racismo en Europa), que solicitó la exclusión del árbitro al considerar que la señal podía asociarse con mensajes de extrema derecha.

FIFA y el árbitro se pronunciaron

Ante las acusaciones, Evans emitió una declaración en la que negó cualquier intención de transmitir un mensaje político o ideológico. El árbitro explicó que el movimiento fue completamente involuntario e inconsciente, y señaló que durante el partido repitió ese mismo gesto en varias ocasiones mientras sostenía un bolígrafo entre los dedos. Asimismo, lamentó la interpretación que se generó a partir de las imágenes y aseguró que la polémica no representa sus valores ni su trayectoria profesional.

Con la investigación cerrada, la FIFA respaldó la continuidad del australiano en el Mundial. Evans, de 38 años, cuenta con una amplia experiencia en el arbitraje internacional y forma parte de la lista FIFA desde 2012.

Tras revisar los antecedentes y la declaración del colegiado, el máximo organismo del fútbol mundial determinó que no existían elementos suficientes para considerar que hubo una conducta sancionable, dando así por concluido un episodio que generó debate dentro y fuera del entorno futbolístico.

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Los árbitros mundialistas mantienen un alto nivel de preparación. - FIFA
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