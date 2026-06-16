FIFA no sancionará a árbitro australiano por polémico gesto

La FIFA descartó sancionar al árbitro australiano Shaun Evans, acusado de realizar un gesto presuntamente vinculado al supremacismo blanco durante el Mundial.

La FIFA confirmó este martes que no impondrá ninguna sanción al árbitro australiano Shaun Evans, luego de la polémica generada por un gesto captado durante la transmisión previa al partido entre Alemania y Curazao en el Mundial de 2026. Tras analizar el caso, el Comité Disciplinario del organismo concluyó que no existen pruebas que demuestren una violación de su reglamento, por lo que el colegiado continuará desempeñando sus funciones dentro del equipo arbitral del torneo.

La controversia surgió cuando las cámaras enfocaron al grupo de videoarbitraje (VAR) antes del encuentro y Evans apareció realizando un gesto con la mano que algunos sectores interpretaron como un símbolo vinculado a movimientos supremacistas. La situación provocó reacciones inmediatas, entre ellas la de la organización Fare (Fútbol contra el Racismo en Europa), que solicitó la exclusión del árbitro al considerar que la señal podía asociarse con mensajes de extrema derecha.

FIFA y el árbitro se pronunciaron

Ante las acusaciones, Evans emitió una declaración en la que negó cualquier intención de transmitir un mensaje político o ideológico. El árbitro explicó que el movimiento fue completamente involuntario e inconsciente, y señaló que durante el partido repitió ese mismo gesto en varias ocasiones mientras sostenía un bolígrafo entre los dedos. Asimismo, lamentó la interpretación que se generó a partir de las imágenes y aseguró que la polémica no representa sus valores ni su trayectoria profesional.

Con la investigación cerrada, la FIFA respaldó la continuidad del australiano en el Mundial. Evans, de 38 años, cuenta con una amplia experiencia en el arbitraje internacional y forma parte de la lista FIFA desde 2012.

Tras revisar los antecedentes y la declaración del colegiado, el máximo organismo del fútbol mundial determinó que no existían elementos suficientes para considerar que hubo una conducta sancionable, dando así por concluido un episodio que generó debate dentro y fuera del entorno futbolístico.

Los árbitros mundialistas mantienen un alto nivel de preparación. - FIFA

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