Vozinha ya supera el fenómeno viral de Tim Payne

Elegido MVP tras su histórica actuación ante España, Vozinha superó en menos de 24 horas a Tim Payne en Instagram y se convirtió en la sensación viral del Mundial.

Antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, el nombre de Tim Payne se había convertido en un fenómeno global gracias a una curiosa campaña en redes sociales que buscaba hacer famoso al futbolista menos conocido del torneo. Sin embargo, apenas unos días después del arranque de la competición, el defensor neozelandés ha cedido ese protagonismo a una nueva figura inesperada. Se trata de Josimar Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha, el experimentado guardameta de Cabo Verde que conquistó al mundo con una actuación memorable frente a España.

El portero caboverdiano fue el gran responsable del histórico empate sin goles conseguido por su selección en su debut mundialista. Con siete intervenciones decisivas, tres de ellas consideradas salvadoras, Vozinha frustró una y otra vez los intentos de una de las selecciones favoritas para levantar el trofeo. Su desempeño fue reconocido por la FIFA, que lo distinguió como el mejor jugador del partido. El impacto de su actuación trascendió rápidamente el terreno de juego y se trasladó a las plataformas digitales, donde pasó de tener poco más de 50 mil seguidores a superar los 7,5 millones, dejando atrás incluso los 5,8 millones alcanzados por Payne durante su explosiva popularidad.

Vozinha se vuelve fenómeno global tras una actuación histórica ante España Vozinha imita el fenómeno de Tim Payne y se dispara a millones de seguidores en Instagram.

Vozinha se gana el respeto del mundo

La exhibición del veterano arquero provocó elogios de figuras históricas del fútbol. Entre ellos destacó Thierry Henry, quien aseguró que Vozinha se había convertido en "la sensación del Mundial en un solo partido". España generó numerosas ocasiones de peligro, especialmente durante la primera mitad, pero encontró en el guardameta un obstáculo imposible de superar. Ferran Torres protagonizó algunas de las oportunidades más claras, incluida una acción que terminó en el travesaño después de que el arquero cerrara todos los espacios disponibles. Durante los 90 minutos, el portero sostuvo a su selección con una actuación que ya forma parte de la historia del torneo.

A sus 40 años, Vozinha también estableció un nuevo récord al convertirse en el guardameta de mayor edad en mantener su portería imbatida en una Copa del Mundo. Nacido en Mindelo y criado por sus abuelos, adoptó su apodo como un homenaje a quienes considera fundamentales en su vida.

Su extensa trayectoria lo llevó por ligas de Cabo Verde, Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia antes de consolidarse nuevamente en el fútbol portugués. Tras el encuentro, resumió el momento con emoción: "Es el sueño de una vida estar aquí y ayudar a mi equipo". Una frase sencilla que refleja la magnitud de una noche que transformó a un arquero veterano en uno de los rostros más reconocidos del Mundial 2026.

Partido entre España y Cabo Verde por el Mundial 2026 - Agencia EFE

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