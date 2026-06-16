 Haaland y debut mundialista contra Irak
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
Próximo
-- France France Senegal Senegal --
16 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Haaland entra en escena en su debut mundialista ante Irak

por Amilcar Avila
Erling Haaland estrella de Noruega., EFE
Erling Haaland estrella de Noruega. / FOTO: EFE

Noruega vuelve al Mundial de la mano de Haaland, su gran estrella, frente a una Irak que también rompe una larga espera.

Erling Haaland, el temido "9" del Manchester City, debutará este martes en una Copa del Mundo en el Irak-Noruega, un duelo que marca el regreso de estos dos países al escenario mundialista por primera vez desde 1986 y 1998, respectivamente.

Noruega e Irak volverán a pisar un Mundial en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, un recinto con capacidad para 64 mil 146 espectadores que fue durante 20 temporadas el hogar de Tom Brady con los New England Patriots de la NFL.

El despertar vikingo

Tras quedarse fuera del Mundial de 2022 en Catar, Noruega aterriza en Estados Unidos tras una fase de clasificación impecable, con pleno de victorias, 37 goles a favor, solo 5 en contra y relegando a la tetracampeona Italia a su tercera ausencia mundialista.

Haaland, que se estrena en una Copa del Mundo con 25 años, suma 55 goles con la camiseta de Noruega en solo 49 partidos.

Pero Haaland no está solo delante. Stale Solbakken cuenta además con Alexander Sorloth, punta del Atlético de Madrid, y con el desequilibrio por las bandas de Antonio Nusa y Oscar Bobb, jugadores del Leipzig y el Fulham.

Foto embed
De la mano de Erling Haaland, Noruega clasifica al Mundial 2026 - EFE

De todos ellos, solo Sorloth había nacido cuando Noruega disputó su último Mundial, Francia 1998. Aquel equipo superó la fase de grupos tras imponerse por 2-1 a Brasil, pero cayó eliminado en los octavos de final frente a Italia.

Aunque Haaland acapara los focos, es Martin Odegaard, capitán del Arsenal, el auténtico cerebro que organiza el juego desde el centro del campo, conectando con los delanteros. La dupla Odegaard-Haaland simboliza la generación dorada noruega que ha puesto fin a siete ausencias mundialistas.

La última de los 48

Para Irak, el partido de este martes tendrá un significado especial al suponer su regreso a un Mundial tras 40 años de ausencia, en un largo periodo marcado por guerras e inestabilidad para ese país.

En su segunda participación en el torneo, los hombres dirigidos por el australiano Graham Arnold buscarán la primera victoria mundialista de su historia, tras marcharse de México 1986 con pleno de derrotas en la fase de grupos y un solo gol a favor.

Arnold, exseleccionador de Australia, tomó las riendas del equipo en mayo del año pasado tras el despido del madrileño Jesús Casas y logró mantenerlo con vida hasta alcanzar la quinta y última ronda de la repesca de la Confederación Asiática.

Ahí dejó en la cuneta a Emiratos Árabes Unidos con un penalti en el minuto 17 del descuento, antes de imponerse en la repesca intercontinental a Bolivia en Monterrey (México) en marzo para lograr la última de las 48 plazas de este Mundial.

Foto embed
La Selección de Irak fue la última en clasificarse al Mundial 2026 - EFE

En una selección acostumbrada a sufrir, perseverar y sobrevivir desde la llegada de Arnold, destacan el veterano Aymen Hussein, autor de ocho tantos en la fase de clasificación, y Muhanad Ali, ahora en el Dibba de Emiratos Árabes Unidos tras asombrar en el Al-Shorta de Bagdad.

Ali Al-Hamadi, extremo del Luton inglés, será también una amenaza para Noruega en el duelo de Boston, al igual que el ya conocido por la afición nórdica Aimar Sher, centrocampista de recorrido y llegada que milita en el Sarpsborg 08 noruego.

Noruega e Irak quedaron encuadradas junto a Francia y Senegal en el Grupo I, uno de los más duros del Mundial.

Etiquetas
IrakNoruegaDebutMundial 2026Erling HaalandDestacadas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver