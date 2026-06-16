 Japón solicita 10,000 bolsas de basura para Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
Próximo
-- France France Senegal Senegal --
16 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Mundial 2026: Japón pide 10 mil bolsas de basura, esta es la razón

por Emisoras Unidas
Japón, EFE
Japón / FOTO: EFE

Antes de enfrentar a Túnez en Monterrey, solicitaron 10 mil bolsas de basura con un objetivo que ha despertado admiración.

Sin lugar a duda, la afición de Japón vuelve a dar una lección de civismo en el Mundial 2026.  A pocos días de su próximo compromiso ante Túnez en Monterrey, miles de seguidores japoneses solicitaron al gobierno de Nuevo León alrededor de 10 mil bolsas para basura.

Lo anterior tiene un objetivo muy particular: dejar completamente limpio el estadio una vez finalizado el encuentro. La petición ha causado admiración en redes sociales y entre los organizadores del torneo, ya que no se trata de una campaña publicitaria ni de una iniciativa impulsada por las autoridades.

Son los propios aficionados japoneses quienes han promovido esta acción como parte de una tradición que los ha hecho famosos en los eventos deportivos más importantes del planeta. Desde hace varios años, los seguidores de Japón se han caracterizado por permanecer en las gradas después de los partidos para recoger residuos, separar basura y colaborar con la limpieza de los estadios.

Lo que para muchos podría parecer un gesto sencillo, para ellos representa una muestra de respeto hacia la ciudad anfitriona, los organizadores y los demás aficionados. Ahora, de cara al encuentro contra Túnez que se disputará este sábado en Monterrey, los aficionados nipones buscan repetir la escena que ya se ha vuelto viral en múltiples competiciones internacionales.

Más de la selección de Japón

La solicitud de 10 mil bolsas refleja la gran cantidad de seguidores japoneses que se espera lleguen al estadio y la magnitud del operativo de limpieza que planean realizar al finalizar el compromiso. La iniciativa está relacionada con la filosofía japonesa conocida como "O-soji", una práctica que promueve el cuidado de los espacios compartidos y que forma parte de la educación de millones de personas en Japón desde temprana edad.

Por ello, para muchos aficionados recoger la basura no es un acto extraordinario, sino una responsabilidad ciudadana.

¿Irán podría enfrentarse contra Estados Unidos en el Mundial 2026? Esto es lo que tendría que pasar

Aunque actualmente se encuentran en grupos distintos, un duelo entre Irán y Estados Unidos todavía es una posibilidad en el Mundial 2026.

La selección asiática debutó en el Mundial 2026 con un emocionante empate 2-2 frente a Países Bajos, uno de los equipos más fuertes del Grupo F.

Etiquetas
JapónCivismoLimpiezaMundial 2026#ViralesMundial2026universofutbolbolsas de basuraO-soji

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver