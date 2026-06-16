Japón solicita 10,000 bolsas de basura para Mundial 2026

Antes de enfrentar a Túnez en Monterrey, solicitaron 10 mil bolsas de basura con un objetivo que ha despertado admiración.

Sin lugar a duda, la afición de Japón vuelve a dar una lección de civismo en el Mundial 2026. A pocos días de su próximo compromiso ante Túnez en Monterrey, miles de seguidores japoneses solicitaron al gobierno de Nuevo León alrededor de 10 mil bolsas para basura.

Lo anterior tiene un objetivo muy particular: dejar completamente limpio el estadio una vez finalizado el encuentro. La petición ha causado admiración en redes sociales y entre los organizadores del torneo, ya que no se trata de una campaña publicitaria ni de una iniciativa impulsada por las autoridades.

Son los propios aficionados japoneses quienes han promovido esta acción como parte de una tradición que los ha hecho famosos en los eventos deportivos más importantes del planeta. Desde hace varios años, los seguidores de Japón se han caracterizado por permanecer en las gradas después de los partidos para recoger residuos, separar basura y colaborar con la limpieza de los estadios.

Lo que para muchos podría parecer un gesto sencillo, para ellos representa una muestra de respeto hacia la ciudad anfitriona, los organizadores y los demás aficionados. Ahora, de cara al encuentro contra Túnez que se disputará este sábado en Monterrey, los aficionados nipones buscan repetir la escena que ya se ha vuelto viral en múltiples competiciones internacionales.

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La solicitud de 10 mil bolsas refleja la gran cantidad de seguidores japoneses que se espera lleguen al estadio y la magnitud del operativo de limpieza que planean realizar al finalizar el compromiso. La iniciativa está relacionada con la filosofía japonesa conocida como "O-soji", una práctica que promueve el cuidado de los espacios compartidos y que forma parte de la educación de millones de personas en Japón desde temprana edad.

Por ello, para muchos aficionados recoger la basura no es un acto extraordinario, sino una responsabilidad ciudadana.

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