Mbappé Empata con Messi y Fontaine en Mundiales

El delantero francés firmó un doblete ante Senegal, llegó a 14 goles en Copas del Mundo y se consolidó como el máximo anotador de Francia en la historia del torneo.

Kylian Mbappé volvió a convertir un Mundial en su escenario favorito. El delantero francés marcó dos goles en la victoria de Francia sobre Senegal y alcanzó los 14 tantos en Copas del Mundo, dejando atrás los registros de Lionel Messi y Just Fontaine, quienes sumaron 13 anotaciones cada uno.

El día comenzó con un primer hito. Gracias a su primera anotación frente a Senegal, Mbappé llegó a 13 goles mundialistas e igualó las marcas de Messi y Fontaine, dos nombres emblemáticos en la historia de la competición.

Sin embargo, el capitán francés no se conformó con compartir el registro. En la segunda mitad volvió a aparecer para marcar su segundo tanto del encuentro y alcanzar los 14 goles, una cifra que lo coloca en solitario por delante de ambos.

El doblete también amplió su ventaja como máximo goleador francés en la historia de los Mundiales. Fontaine había mantenido durante casi siete décadas el récord nacional gracias a los 13 goles que anotó en la edición de Suecia 1958, una de las actuaciones individuales más extraordinarias que recuerda el torneo.

Mbappé, por su parte, ha construido su legado a lo largo de tres Copas del Mundo. Marcó cuatro goles en Rusia 2018, ocho en Catar 2022 y ya suma dos en el inicio del Mundial 2026.

A la caza de los grandes goleadores

Con 14 tantos, el francés ya alcanzó a Gerd Müller y quedó a solo un gol de Ronaldo Nazário (15) y a dos del récord absoluto de Miroslav Klose, que lidera la clasificación histórica con 16.

Lo más impresionante es que Mbappé apenas tiene 27 años y todavía tiene por delante el resto del Mundial 2026. Si mantiene su promedio goleador, el récord de Klose podría estar seriamente amenazado antes de que termine el torneo.

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