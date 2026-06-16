 Mbappé supera a Giroud: máximo goleador histórico de Francia
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
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Haiti HAI
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24/06 16:00 HS
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12/06 19:00 HS
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
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Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
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Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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20/06 22:00 HS
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25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
26
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
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France FRA
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Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
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16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
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22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Mbappé supera a Giroud y se convierte en el máximo goleador histórico de Francia

por Amilcar Avila
Tras su gol ante Senegal, Mbappé igualó a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de la selección de Francia al alcanzar los 57 goles., EFE
Tras su gol ante Senegal, Mbappé igualó a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de la selección de Francia al alcanzar los 57 goles. / FOTO: EFE

El capitán de los Bleus marcó un doblete ante Senegal en el debut mundialista de Francia, igualó los 57 goles de Olivier Giroud y luego estableció una nueva marca histórica con 58 tantos.

Kylian Mbappé sigue escribiendo páginas doradas en la historia del futbol francés. El delantero firmó un doblete en la victoria de Francia sobre Senegal en su estreno en el Mundial 2026 y se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección francesa al alcanzar los 58 goles.

Mbappé llegó al encuentro con 56 anotaciones internacionales, una menos que las 57 de Olivier Giroud, quien ostentaba en solitario el récord de los Bleus. Su primer tanto de la noche le permitió alcanzar al exdelantero del Arsenal, Chelsea y Milan en la cima de la clasificación histórica.

Pero la historia no terminó ahí. Con su segundo gol ante Senegal, el capitán francés llegó a los 58 tantos y se quedó en solitario con un récord que durante años perteneció a algunas de las mayores leyendas del fútbol francés.

La nueva marca confirma la dimensión de un futbolista que, a sus 27 años, ya ocupa un lugar privilegiado en la historia de su país. Desde su debut con la selección absoluta en 2017, Mbappé ha acumulado títulos, récords y actuaciones memorables, entre ellas la conquista del Mundial de Rusia 2018 y el triplete anotado en la final de Catar 2022.

También amplió su récord en los Mundiales

El partido fue aún más especial porque el doblete le permitió seguir escalando en la historia de las Copas del Mundo. Tras igualar con su primer gol los 13 tantos mundialistas de Just Fontaine y Lionel Messi, el segundo lo llevó a 14 y lo dejó como el francés con más goles en la historia del torneo.

Además, quedó a solo dos anotaciones del récord absoluto de Miroslav Klose (16), una marca que parece cada vez más al alcance de una de las grandes figuras del balompié mundial.

Francia apenas disputó su primer partido en el Mundial 2026, pero Mbappé ya logró algo que parecía inevitable: convertirse en el máximo goleador de la historia de los Bleus. Y por su edad y vigencia, todo indica que la cifra seguirá creciendo durante mucho tiempo más.

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Mbappé celebra su doblete en la final del Mundial 2022 - Archivo
Etiquetas
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