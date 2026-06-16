 Pape Thiaw critica visados de EE. UU.
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-- France France Senegal Senegal --
16 junio / 13:00
Grupo A
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Pape Thiaw lamenta las medidas de visa de EE. UU. para aficionados de Senegal

por Agencia EFE
El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, previo al juego contra Francia., EFE
El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, previo al juego contra Francia. / FOTO: EFE

El entrenador de la selección senegalesa, Pape Thiaw, aseguró este lunes que es una "lástima" para su selección no poder contar con sus aficionas venidos de Senegal por las prohibiciones de visados de Estados Unidos.

"Es algo político, yo me limito al deporte. Lamentablemente no podemos contar con nuestros aficionados de Senegal, que nos impulsan en momentos difíciles", expresó Thiaw durante una conferencia de prensa previa al estreno de Senegal ante Francia este lunes (13 horas de Guatemala) en Nueva Jersey.

"Aquí hay una comunidad senegalesa importante", agregó el entrenador del equipo senegalés, que se tendrá que conformar con el apoyo de los inmigrantes senegaleses que viven en el país, algunos de ellos instalados en el pequeño barrio de Little Senegal en Harlem (Nueva York).

Estados Unidos vetó la mayoría de visas a los aficionados senegaleses que quisieran venir desde el país africano al Mundial, mientras que al resto les requirió fianzas de visado con un costo de entre US$5,000 y US$15,000, lo que supusieron medidas virtualmente prohibitivas.

Thiaw también habló sobre el conflicto de la final de la Copa África. Su equipo ganó el partido sobre el terreno de juego tras quejarse de varias polémicas arbitrales a favor de Marruecos, que fue finalmente proclamado ganador del torneo en los despachos.

"Para mí somos campeones de África. Todos saben lo que sucedió. En redes sociales no se ve todo lo que realmente sucedió, pero ese torneo ya es pasado para nosotros, no miramos el periódico de ayer", aseveró el técnico senegalés.

Senegal ya venció a Francia en la fase de grupos del Mundial de Corea y Japón 2002, y Thiaw formaba parte de aquella plantilla.

"Tienen jugadores de clase mundial, pero nosotros también", señaló Thiaw, que cuenta con futbolistas de la talla de Kalidou Koulibaly o Sadio Mané.

Otro de los más destacados es el centrocampista Pape Gueye. El medio del Villarreal fue nombrado mejor jugador africano de esta temporada en la Liga española, además marcar el único gol de la final de Copa África, en la que fue escogido MVP del partido.

"Gueye es muy importante en la selección. Lo quiero felicitar públicamente, fue de los mejores de la Copa África y anotó el gol en la final. Tiene cualidades excelentes y le necesitamos en torneos así", explicó Thiaw. 

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