Messi revela por qué lloró tras su primer gol ante Argelia

¿Lo viste? Messi cuenta por qué se emocionó hasta las lágrimas tras su primer gol ante Argelia.

Lionel Messi fue la gran figura del triunfo de Argentina por 3-0 ante Argelia en el debut del Mundial 2026, encuentro correspondiente al Grupo J de la Copa del Mundo FIFA. El capitán argentino marcó un triplete y, además de su impacto deportivo, dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada tras romper en llanto luego de convertir el primer gol del partido.

Al término del encuentro, el astro rosarino explicó los motivos de su reacción emocional:

Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien", señaló Messi ante la prensa.

El primer tanto del encuentro no solo abrió el marcador en el Grupo J, sino que también desató una celebración cargada de emoción por parte del capitán argentino, quien se mostró visiblemente conmovido. Según sus propias palabras, el momento no estuvo relacionado con el desarrollo del partido, sino con situaciones personales recientes que afectaron su estado anímico previo al debut mundialista.

A pesar del contexto, Messi volvió a demostrar su vigencia en la élite del futbol internacional con una actuación determinante. Su triplete ante Argelia encaminó el triunfo argentino y reafirmó su papel como líder dentro del equipo en el arranque del torneo.

Máximo goleador en activo en la historia de las Copas del Mundo

Con estos tres goles, el capitán argentino se consolidó como el máximo goleador en activo en la historia de las Copas del Mundo FIFA, manteniéndose en la cima de la clasificación histórica y ampliando su legado en el certamen más importante del fútbol.

El rendimiento del rosarino coloca a Argentina como uno de los principales candidatos en el Grupo J del Mundial 2026, en un torneo donde cada partido puede marcar diferencias decisivas desde la fase inicial.

Su actuación ante Argelia quedará como uno de los momentos más destacados de la jornada inaugural, no solo por el resultado, sino por el fuerte componente emocional que acompañó una noche especial en la Copa del Mundo FIFA.

Messi iguala el récord histórico de Klose con 16 goles en el máximo torneo del futbol Messi lidera la historia goleadora y Mbappé aparece como su único perseguidor activo.

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