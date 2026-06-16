 Marca que Apostó por Cabo Verde en Mundial 2026
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-- France France Senegal Senegal --
16 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Nadie más quiso vestir a Cabo Verde: esta fue la marca que apostó por la revelación del Mundial 2026

por Emisoras Unidas
Cabo Verde, EFE
Cabo Verde / FOTO: EFE

Mientras las grandes marcas dominan el fútbol internacional, una empresa poco conocida decidió confiar en Cabo Verde y hoy está cosechando los frutos de esa apuesta.

Cuando se habla de uniformes de selecciones nacionales, nombres como Nike, Adidas, Puma o Umbro suelen acaparar la conversación.  Sin embargo, en el caso de Cabo Verde, ninguna de estas gigantes del deporte decidió apostar por la selección africana.

Fue una empresa mucho menos conocida la que confió en el proyecto y hoy celebra uno de los momentos más importantes de su historia. Se trata de Capelli Sport, una marca estadounidense fundada en 2011 por el empresario George Altirs y con sede principal en Nueva York.

La compañía forma parte del grupo GMA Accessories y ha logrado expandirse a diferentes mercados internacionales, incluyendo Europa, donde cuenta con una importante operación en Alemania.  Desde su creación, la empresa se ha especializado en el desarrollo de uniformes, ropa deportiva y equipamiento para clubes y selecciones alrededor del mundo.

Aunque no posee la misma notoriedad que las marcas más tradicionales del fútbol, Capelli Sport ha construido una sólida presencia en ligas profesionales, equipos juveniles y organizaciones deportivas en distintos continentes.  Su crecimiento ha sido constante gracias a acuerdos con clubes y federaciones que buscan alternativas a las grandes multinacionales.

Más de Cabo Verde

La apuesta por Cabo Verde cobra todavía más relevancia tras el histórico debut de la selección africana en el Mundial 2026.  En su primer partido de la historia en un mundial los llamados "Tiburones Azules" sorprendieron al planeta al empatar 0-0 frente a España, una de las grandes favoritas para conquistar el torneo. El encuentro disputado en Atlanta se convirtió en una de las mayores sorpresas de la fase de grupos.

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Antes de enfrentar a Túnez en Monterrey, solicitaron 10 mil bolsas de basura con un objetivo que ha despertado admiración.

España dominó ampliamente la posesión y generó numerosas ocasiones de gol, pero se encontró con una muralla defensiva encabezada por el veterano guardameta Vozinha, quien fue elegido como la figura del partido gracias a una actuación memorable. El empate permitió a Cabo Verde sumar su primer punto en la historia de los mundiales y colocarse momentáneamente en igualdad de condiciones con España, Uruguay y Arabia Saudita dentro del Grupo H.

Etiquetas
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