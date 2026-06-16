Marca que Apostó por Cabo Verde en Mundial 2026

Mientras las grandes marcas dominan el fútbol internacional, una empresa poco conocida decidió confiar en Cabo Verde y hoy está cosechando los frutos de esa apuesta.

Cuando se habla de uniformes de selecciones nacionales, nombres como Nike, Adidas, Puma o Umbro suelen acaparar la conversación. Sin embargo, en el caso de Cabo Verde, ninguna de estas gigantes del deporte decidió apostar por la selección africana.

Fue una empresa mucho menos conocida la que confió en el proyecto y hoy celebra uno de los momentos más importantes de su historia. Se trata de Capelli Sport, una marca estadounidense fundada en 2011 por el empresario George Altirs y con sede principal en Nueva York.

La compañía forma parte del grupo GMA Accessories y ha logrado expandirse a diferentes mercados internacionales, incluyendo Europa, donde cuenta con una importante operación en Alemania. Desde su creación, la empresa se ha especializado en el desarrollo de uniformes, ropa deportiva y equipamiento para clubes y selecciones alrededor del mundo.

Aunque no posee la misma notoriedad que las marcas más tradicionales del fútbol, Capelli Sport ha construido una sólida presencia en ligas profesionales, equipos juveniles y organizaciones deportivas en distintos continentes. Su crecimiento ha sido constante gracias a acuerdos con clubes y federaciones que buscan alternativas a las grandes multinacionales.

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La apuesta por Cabo Verde cobra todavía más relevancia tras el histórico debut de la selección africana en el Mundial 2026. En su primer partido de la historia en un mundial los llamados "Tiburones Azules" sorprendieron al planeta al empatar 0-0 frente a España, una de las grandes favoritas para conquistar el torneo. El encuentro disputado en Atlanta se convirtió en una de las mayores sorpresas de la fase de grupos.

Mundial 2026: Japón pide 10 mil bolsas de basura, esta es la razón Antes de enfrentar a Túnez en Monterrey, solicitaron 10 mil bolsas de basura con un objetivo que ha despertado admiración.

España dominó ampliamente la posesión y generó numerosas ocasiones de gol, pero se encontró con una muralla defensiva encabezada por el veterano guardameta Vozinha, quien fue elegido como la figura del partido gracias a una actuación memorable. El empate permitió a Cabo Verde sumar su primer punto en la historia de los mundiales y colocarse momentáneamente en igualdad de condiciones con España, Uruguay y Arabia Saudita dentro del Grupo H.

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