 EN VIVO: Minuto a minuto del Argentina vs. Argelia
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En Vivo
01 Argentina Argentina Algeria Algeria 00
39:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
France Norway Iraq Senegal
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Belgium Brazil Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
38
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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EN VIVO: Minuto a minuto del Argentina vs. Argelia

por Oscar Coronado
EN VIVO: Minuto a minuto Argentina vs. Argelia
EN VIVO: Minuto a minuto Argentina vs. Argelia / FOTO: EU Digital

Estadísticas al instante del debut de los argentinos en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Los ojos del mundo estarán sobre Argentina cuando arranquen la defensa del título en Kansas City. Argelia superó con facilidad la fase de clasificación africana y aún puede contar con el veterano centrocampista Riyad Mahrez.

¿Podrán dar la gran sorpresa en su primer encuentro en la Copa Mundial contra Argentina? ¿O Lionel Messi y compañía sentarán las bases para el título?

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Argentina
Sistema: 4-4-2
Minuto: 38'
1 - 0
16/06/2026 - 19:00
Actualizar marcador
Algeria
Sistema: 4-3-3
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Szymon Marciniak, Poland

Incidencias del partido

17'
goal
Gol de L. Messi. Argentina deja el marcador 1 - 0

Goles

  • 17'
    Gol
    L. Messi (1 - 0)

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Argentina

  • 10/06
    Argentina
    Argentina 3 - 0 Iceland
    Friendlies | Finalizado
  • 07/06
    Argentina
    Argentina 2 - 0 Honduras
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    Argentina
    Argentina 5 - 0 Zambia
    Friendlies | Finalizado
  • 28/03
    Argentina
    Argentina 2 - 1 Mauritania
    Friendlies | Finalizado
  • 14/11
    Angola
    Angola 0 - 2 Argentina
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Algeria

  • 11/06
    Bolivia
    Bolivia 0 - 4 Algeria
    Friendlies | Finalizado
  • 11/06
    Bolivia
    Bolivia 0 - 4 Algeria
    Friendlies | Finalizado
  • 03/06
    Netherlands
    Netherlands 0 - 1 Algeria
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Algeria
    Algeria 0 - 0 Uruguay
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Algeria
    Algeria 7 - 0 Guatemala
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Argentina
Algeria
0
Tiros de esquina
0
3
Saques de banda
6
3
Tiros libres
7
2
Saques de meta
1
0
Penal
0
0
Cambio
0
47
Ataques
28
7
Ataques peligrosos
8
1
Remates al arco
0
0
Remates desviados
0
1
Remates totales
0
1
Remates a puerta
0
0
Remates fuera
0
0
Remates bloqueados
0
0
Remates dentro del área
0
1
Remates fuera del área
0
5
Faltas
2
2
Fuera de juego
1
64%
Posesión
36%
281
Pases totales
155
261
Pases precisos
140

Alineaciones

Argentina
  • Emiliano Martínez
  • Gonzalo Montiel
  • Cristian Romero
  • Lisandro Martínez
  • Facundo Medina
  • Rodrigo De Paul
  • Alexis Mac Allister
  • Enzo Fernández
  • Thiago Almada
  • Lionel Messi
  • Lautaro Martínez
Algeria
  • Luca Zidane
  • Rafik Belghali
  • Aïssa Mandi
  • Ramy Bensebaini
  • Rayan Aït-Nouri
  • Hicham Boudaoui
  • Nabil Bentaleb
  • Ibrahim Maza
  • Anis Hadj Moussa
  • Amine Gouiri
  • Farès Chaïbi
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