EN VIVO: Minuto a minuto del Argentina vs. Argelia

Estadísticas al instante del debut de los argentinos en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Los ojos del mundo estarán sobre Argentina cuando arranquen la defensa del título en Kansas City. Argelia superó con facilidad la fase de clasificación africana y aún puede contar con el veterano centrocampista Riyad Mahrez.
¿Podrán dar la gran sorpresa en su primer encuentro en la Copa Mundial contra Argentina? ¿O Lionel Messi y compañía sentarán las bases para el título?
Worldcup | World Cup - World Championship
Argentina
Sistema: 4-4-2
Minuto: 38'
1 - 0
16/06/2026 - 19:00
Algeria
Sistema: 4-3-3
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Szymon Marciniak, Poland
Incidencias del partido
17'
Gol de L. Messi. Argentina deja el marcador 1 - 0
Goles
-
17'L. Messi (1 - 0)
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Argentina
-
10/06Argentina 3 - 0 Iceland
Friendlies | Finalizado
-
07/06Argentina 2 - 0 Honduras
Friendlies | Finalizado
-
01/04Argentina 5 - 0 Zambia
Friendlies | Finalizado
-
28/03Argentina 2 - 1 Mauritania
Friendlies | Finalizado
-
14/11Angola 0 - 2 Argentina
Friendlies | Finalizado
Últimos de Algeria
-
11/06Bolivia 0 - 4 Algeria
Friendlies | Finalizado
-
11/06Bolivia 0 - 4 Algeria
Friendlies | Finalizado
-
03/06Netherlands 0 - 1 Algeria
Friendlies | Finalizado
-
31/03Algeria 0 - 0 Uruguay
Friendlies | Finalizado
-
27/03Algeria 7 - 0 Guatemala
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Argentina
Algeria
0
Tiros de esquina
0
3
Saques de banda
6
3
Tiros libres
7
2
Saques de meta
1
0
Penal
0
0
Cambio
0
47
Ataques
28
7
Ataques peligrosos
8
1
Remates al arco
0
0
Remates desviados
0
1
Remates totales
0
1
Remates a puerta
0
0
Remates fuera
0
0
Remates bloqueados
0
0
Remates dentro del área
0
1
Remates fuera del área
0
5
Faltas
2
2
Fuera de juego
1
64%
Posesión
36%
281
Pases totales
155
261
Pases precisos
140
Alineaciones
Argentina
- Emiliano Martínez
- Gonzalo Montiel
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Facundo Medina
- Rodrigo De Paul
- Alexis Mac Allister
- Enzo Fernández
- Thiago Almada
- Lionel Messi
- Lautaro Martínez
Algeria
- Luca Zidane
- Rafik Belghali
- Aïssa Mandi
- Ramy Bensebaini
- Rayan Aït-Nouri
- Hicham Boudaoui
- Nabil Bentaleb
- Ibrahim Maza
- Anis Hadj Moussa
- Amine Gouiri
- Farès Chaïbi