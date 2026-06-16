EN VIVO: Minuto a minuto del Argentina vs. Argelia

Estadísticas al instante del debut de los argentinos en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Los ojos del mundo estarán sobre Argentina cuando arranquen la defensa del título en Kansas City. Argelia superó con facilidad la fase de clasificación africana y aún puede contar con el veterano centrocampista Riyad Mahrez.

¿Podrán dar la gran sorpresa en su primer encuentro en la Copa Mundial contra Argentina? ¿O Lionel Messi y compañía sentarán las bases para el título?

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Argentina Sistema: 4-4-2 Minuto: 38' 1 - 0 Actualizar marcador Algeria Sistema: 4-3-3 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro Szymon Marciniak, Poland Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 17' Gol de L. Messi. Argentina deja el marcador 1 - 0 Goles 17' L. Messi (1 - 0) Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Argentina 10/06 Argentina 3 - 0 Iceland

Friendlies | Finalizado

07/06 Argentina 2 - 0 Honduras

Friendlies | Finalizado

01/04 Argentina 5 - 0 Zambia

Friendlies | Finalizado

28/03 Argentina 2 - 1 Mauritania

Friendlies | Finalizado

14/11 Angola 0 - 2 Argentina

Friendlies | Finalizado Últimos de Algeria 11/06 Bolivia 0 - 4 Algeria

Friendlies | Finalizado

11/06 Bolivia 0 - 4 Algeria

Friendlies | Finalizado

03/06 Netherlands 0 - 1 Algeria

Friendlies | Finalizado

31/03 Algeria 0 - 0 Uruguay

Friendlies | Finalizado

27/03 Algeria 7 - 0 Guatemala

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Argentina Algeria 0 Tiros de esquina 0 3 Saques de banda 6 3 Tiros libres 7 2 Saques de meta 1 0 Penal 0 0 Cambio 0 47 Ataques 28 7 Ataques peligrosos 8 1 Remates al arco 0 0 Remates desviados 0 1 Remates totales 0 1 Remates a puerta 0 0 Remates fuera 0 0 Remates bloqueados 0 0 Remates dentro del área 0 1 Remates fuera del área 0 5 Faltas 2 2 Fuera de juego 1 64% Posesión 36% 281 Pases totales 155 261 Pases precisos 140 Alineaciones Argentina Argentina Emiliano Martínez

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Facundo Medina

Rodrigo De Paul

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Thiago Almada

Lionel Messi

Lautaro Martínez Algeria Algeria Luca Zidane

Rafik Belghali

Aïssa Mandi

Ramy Bensebaini

Rayan Aït-Nouri

Hicham Boudaoui

Nabil Bentaleb

Ibrahim Maza

Anis Hadj Moussa

Amine Gouiri

Farès Chaïbi

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