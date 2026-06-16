Resultado Irak vs. Noruega - Grupo I Mundial 2026

Las selecciones de Irak y Noruega debutan en el Grupo I del Mundial 2026.

Irak y Noruega se medirán en el Gillette Stadium en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambas selecciones llegan con la ilusión de iniciar con buen pie un sector que también comparten Francia y Senegal, por lo que sumar puntos desde el debut podría resultar determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda. El combinado iraquí buscará aprovechar el impulso de su histórico regreso a una Copa del Mundo, mientras que los noruegos intentarán confirmar el potencial de una generación encabezada por varias de las principales figuras del fútbol europeo.

El choque también tendrá un significado especial para ambos países debido a sus prolongadas ausencias en la máxima cita del fútbol. Irak disputará un Mundial por apenas segunda ocasión en su historia y vuelve al escenario global 40 años después de su única participación previa, que tuvo lugar en México 1986. Por su parte, Noruega regresa a una Copa del Mundo tras una espera de 28 años, ya que su última presencia fue en Francia 1998, torneo en el que alcanzó los octavos de final.

Minuto a minuto del Irak vs. Noruega

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Iraq Sistema: 4-4-2 Minuto: 29' 0 - 1 Actualizar marcador Norway Sistema: 4-4-2 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro Pierre Ghislain Atcho, Gabon Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 29' Gol de E. Haaland. Norway deja el marcador 0 - 1 Goles 29' E. Haaland (0 - 1) Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Iraq 10/06 Iraq 0 - 2 Venezuela

Friendlies | Finalizado

04/06 Spain 1 - 1 Iraq

Friendlies | Finalizado

29/05 Iraq 1 - 0 Andorra

Friendlies | Finalizado

01/04 Iraq 2 - 1 Bolivia

WC Qualification Intercontinental Play-offs | Finalizado

12/12 Jordan 1 - 0 Iraq

Arab Cup | Finalizado Últimos de Norway 07/06 Morocco 1 - 1 Norway

Friendlies | Finalizado

01/06 Norway 3 - 1 Sweden

Friendlies | Finalizado

31/03 Norway 0 - 0 Switzerland

Friendlies | Finalizado

27/03 Netherlands 2 - 1 Norway

Friendlies | Finalizado

16/11 Italy 1 - 4 Norway

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Estadísticas generales Iraq Norway 0 Tiros de esquina 1 7 Saques de banda 4 4 Tiros libres 3 3 Saques de meta 4 0 Penal 0 0 Cambio 0 30 Ataques 20 5 Ataques peligrosos 9 0 Remates al arco 0 3 Remates desviados 2 40% Posesión 60% 2 Remates totales 2 0 Remates a puerta 0 2 Remates fuera 1 0 Remates bloqueados 1 2 Remates dentro del área 2 0 Remates fuera del área 0 3 Faltas 4 93 Pases totales 145 68 Pases precisos 124 Alineaciones Iraq Iraq Jalal Hassan

Hussein Ali

Zaid Tahseen

Akam Hashem

Merchas Doski

Ibrahim Bayesh

Zaid Ismail

Amir Al-Ammari

Ali Jasim

Aymen Hussein

Ali Al-Hamadi Norway Norway Ørjan Nyland

Julian Ryerson

Kristoffer Ajer

Torbjørn Heggem

David Møller Wolfe

Martin Ødegaard

Sander Berge

Fredrik Aursnes

Antonio Nusa

Alexander Sørloth

Erling Haaland

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