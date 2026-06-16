 Resultado Irak vs. Noruega - Grupo I Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
En Vivo
00 Iraq Iraq Norway Norway 01
30:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
France Norway Iraq Senegal
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Belgium Brazil Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
26
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Irak vs. Noruega

por Christoper Chang
Irak vs. Noruega - Grupo I Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Irak vs. Noruega - Grupo I Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Las selecciones de Irak y Noruega debutan en el Grupo I del Mundial 2026.

Irak y Noruega se medirán en el Gillette Stadium en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambas selecciones llegan con la ilusión de iniciar con buen pie un sector que también comparten Francia y Senegal, por lo que sumar puntos desde el debut podría resultar determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda. El combinado iraquí buscará aprovechar el impulso de su histórico regreso a una Copa del Mundo, mientras que los noruegos intentarán confirmar el potencial de una generación encabezada por varias de las principales figuras del fútbol europeo.

El choque también tendrá un significado especial para ambos países debido a sus prolongadas ausencias en la máxima cita del fútbol. Irak disputará un Mundial por apenas segunda ocasión en su historia y vuelve al escenario global 40 años después de su única participación previa, que tuvo lugar en México 1986. Por su parte, Noruega regresa a una Copa del Mundo tras una espera de 28 años, ya que su última presencia fue en Francia 1998, torneo en el que alcanzó los octavos de final.

Minuto a minuto del Irak vs. Noruega

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Iraq
Sistema: 4-4-2
Minuto: 29'
0 - 1
16/06/2026 - 16:00
Actualizar marcador
Norway
Sistema: 4-4-2
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Pierre Ghislain Atcho, Gabon

Incidencias del partido

29'
goal
Gol de E. Haaland. Norway deja el marcador 0 - 1

Goles

  • 29'
    Gol
    E. Haaland (0 - 1)

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

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  • 10/06
    Iraq
    Iraq 0 - 2 Venezuela
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    Spain 1 - 1 Iraq
    Friendlies | Finalizado
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    Iraq
    Iraq 1 - 0 Andorra
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    Iraq
    Iraq 2 - 1 Bolivia
    WC Qualification Intercontinental Play-offs | Finalizado
  • 12/12
    Jordan
    Jordan 1 - 0 Iraq
    Arab Cup | Finalizado

Últimos de Norway

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    Morocco
    Morocco 1 - 1 Norway
    Friendlies | Finalizado
  • 01/06
    Norway
    Norway 3 - 1 Sweden
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Norway
    Norway 0 - 0 Switzerland
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Netherlands
    Netherlands 2 - 1 Norway
    Friendlies | Finalizado
  • 16/11
    Italy
    Italy 1 - 4 Norway
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

Estadísticas generales

Iraq
Norway
0
Tiros de esquina
1
7
Saques de banda
4
4
Tiros libres
3
3
Saques de meta
4
0
Penal
0
0
Cambio
0
30
Ataques
20
5
Ataques peligrosos
9
0
Remates al arco
0
3
Remates desviados
2
40%
Posesión
60%
2
Remates totales
2
0
Remates a puerta
0
2
Remates fuera
1
0
Remates bloqueados
1
2
Remates dentro del área
2
0
Remates fuera del área
0
3
Faltas
4
93
Pases totales
145
68
Pases precisos
124

Alineaciones

Iraq
  • Jalal Hassan
  • Hussein Ali
  • Zaid Tahseen
  • Akam Hashem
  • Merchas Doski
  • Ibrahim Bayesh
  • Zaid Ismail
  • Amir Al-Ammari
  • Ali Jasim
  • Aymen Hussein
  • Ali Al-Hamadi
Norway
  • Ørjan Nyland
  • Julian Ryerson
  • Kristoffer Ajer
  • Torbjørn Heggem
  • David Møller Wolfe
  • Martin Ødegaard
  • Sander Berge
  • Fredrik Aursnes
  • Antonio Nusa
  • Alexander Sørloth
  • Erling Haaland
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