Resultado Irak vs. Noruega - Grupo I Mundial 2026

Las selecciones de Irak y Noruega debutan en el Grupo I del Mundial 2026.
Irak y Noruega se medirán en el Gillette Stadium en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambas selecciones llegan con la ilusión de iniciar con buen pie un sector que también comparten Francia y Senegal, por lo que sumar puntos desde el debut podría resultar determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda. El combinado iraquí buscará aprovechar el impulso de su histórico regreso a una Copa del Mundo, mientras que los noruegos intentarán confirmar el potencial de una generación encabezada por varias de las principales figuras del fútbol europeo.
El choque también tendrá un significado especial para ambos países debido a sus prolongadas ausencias en la máxima cita del fútbol. Irak disputará un Mundial por apenas segunda ocasión en su historia y vuelve al escenario global 40 años después de su única participación previa, que tuvo lugar en México 1986. Por su parte, Noruega regresa a una Copa del Mundo tras una espera de 28 años, ya que su última presencia fue en Francia 1998, torneo en el que alcanzó los octavos de final.
Minuto a minuto del Irak vs. Noruega
Incidencias del partido
Goles
-
29'E. Haaland (0 - 1)
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Iraq
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10/06Iraq 0 - 2 Venezuela
Friendlies | Finalizado
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04/06Spain 1 - 1 Iraq
Friendlies | Finalizado
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29/05Iraq 1 - 0 Andorra
Friendlies | Finalizado
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01/04Iraq 2 - 1 Bolivia
WC Qualification Intercontinental Play-offs | Finalizado
-
12/12Jordan 1 - 0 Iraq
Arab Cup | Finalizado
Últimos de Norway
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07/06Morocco 1 - 1 Norway
Friendlies | Finalizado
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01/06Norway 3 - 1 Sweden
Friendlies | Finalizado
-
31/03Norway 0 - 0 Switzerland
Friendlies | Finalizado
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27/03Netherlands 2 - 1 Norway
Friendlies | Finalizado
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16/11Italy 1 - 4 Norway
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Jalal Hassan
- Hussein Ali
- Zaid Tahseen
- Akam Hashem
- Merchas Doski
- Ibrahim Bayesh
- Zaid Ismail
- Amir Al-Ammari
- Ali Jasim
- Aymen Hussein
- Ali Al-Hamadi
- Ørjan Nyland
- Julian Ryerson
- Kristoffer Ajer
- Torbjørn Heggem
- David Møller Wolfe
- Martin Ødegaard
- Sander Berge
- Fredrik Aursnes
- Antonio Nusa
- Alexander Sørloth
- Erling Haaland