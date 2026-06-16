Tim Payne tendrá nuevo equipo tras el Mundial 2026

Impulsado a la fama mundial por una campaña viral de un tiktoker argentino, el lateral neozelandés dará el salto al fútbol sudamericano tras concluir su participación en el Mundial.

Tim Payne continúa dando pasos importantes en su carrera profesional y todo apunta a que su próximo destino será el fútbol paraguayo. El lateral derecho de la Selección de Nueva Zelanda se convertirá en nuevo refuerzo de Olimpia una vez concluya su participación en la Copa Mundial de 2026, certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. La llegada del experimentado defensor representaría una apuesta importante del conjunto paraguayo para fortalecer su plantilla de cara a los próximos desafíos internacionales.

La información fue revelada por el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, quien aseguró que existe un acuerdo verbal entre Payne y Wellington Phoenix, club propietario de sus derechos deportivos, para concretar su incorporación al histórico equipo sudamericano. De esta manera, el jugador de 32 años tendría la oportunidad de afrontar una nueva experiencia fuera de Oceanía en una de las ligas más competitivas de la región.

Así se gestó la historia viral de Tim Payne

Mientras se define su futuro, Payne ya comenzó su participación en la máxima cita del fútbol mundial. El defensor fue titular en el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán por la primera jornada del Grupo G. Durante el encuentro permaneció en el terreno de juego durante 78 minutos antes de ser sustituido por Callan Elliott, dejando una actuación sólida en un partido exigente para el combinado neozelandés.

Sin embargo, el nombre de Tim Payne ha trascendido más allá de lo deportivo en las últimas semanas. El futbolista se convirtió en un auténtico fenómeno en las redes sociales gracias a una iniciativa impulsada por el creador de contenido argentino Valentín Scarsini, conocido como "El Scarso". La campaña buscaba convertir en una celebridad digital a uno de los jugadores menos reconocidos que participarían en el Mundial, y encontró en Payne al protagonista perfecto.

El impacto fue inmediato y extraordinario. En cuestión de días, el lateral pasó de tener poco más de 4 mil seguidores en Instagram a superar los 5.8 millones, una cifra que incluso rebasa la población total de Nueva Zelanda. El crecimiento lo ha llevado a superar en popularidad digital a varias figuras de renombre internacional, convirtiéndolo en uno de los personajes más llamativos de la Copa del Mundo y en un futbolista que combina protagonismo dentro y fuera de las canchas.

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