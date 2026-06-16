 Tim Payne tendrá nuevo equipo tras el Mundial 2026
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-- France France Senegal Senegal --
16 junio / 13:00
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
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Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
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South Africa SAO
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South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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Canada CAN
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
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13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Tim Payne tendrá nuevo equipo tras el Mundial 2026

por Christoper Chang
Tim Payne en el partido entre Irán y Nueva Zelanda - EFE
Tim Payne en el partido entre Irán y Nueva Zelanda / FOTO: Agencia EFE

Impulsado a la fama mundial por una campaña viral de un tiktoker argentino, el lateral neozelandés dará el salto al fútbol sudamericano tras concluir su participación en el Mundial.

Tim Payne continúa dando pasos importantes en su carrera profesional y todo apunta a que su próximo destino será el fútbol paraguayo. El lateral derecho de la Selección de Nueva Zelanda se convertirá en nuevo refuerzo de Olimpia una vez concluya su participación en la Copa Mundial de 2026, certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. La llegada del experimentado defensor representaría una apuesta importante del conjunto paraguayo para fortalecer su plantilla de cara a los próximos desafíos internacionales.

La información fue revelada por el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, quien aseguró que existe un acuerdo verbal entre Payne y Wellington Phoenix, club propietario de sus derechos deportivos, para concretar su incorporación al histórico equipo sudamericano. De esta manera, el jugador de 32 años tendría la oportunidad de afrontar una nueva experiencia fuera de Oceanía en una de las ligas más competitivas de la región.

Así se gestó la historia viral de Tim Payne

Mientras se define su futuro, Payne ya comenzó su participación en la máxima cita del fútbol mundial. El defensor fue titular en el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán por la primera jornada del Grupo G. Durante el encuentro permaneció en el terreno de juego durante 78 minutos antes de ser sustituido por Callan Elliott, dejando una actuación sólida en un partido exigente para el combinado neozelandés.

Sin embargo, el nombre de Tim Payne ha trascendido más allá de lo deportivo en las últimas semanas. El futbolista se convirtió en un auténtico fenómeno en las redes sociales gracias a una iniciativa impulsada por el creador de contenido argentino Valentín Scarsini, conocido como "El Scarso". La campaña buscaba convertir en una celebridad digital a uno de los jugadores menos reconocidos que participarían en el Mundial, y encontró en Payne al protagonista perfecto.

El impacto fue inmediato y extraordinario. En cuestión de días, el lateral pasó de tener poco más de 4 mil seguidores en Instagram a superar los 5.8 millones, una cifra que incluso rebasa la población total de Nueva Zelanda. El crecimiento lo ha llevado a superar en popularidad digital a varias figuras de renombre internacional, convirtiéndolo en uno de los personajes más llamativos de la Copa del Mundo y en un futbolista que combina protagonismo dentro y fuera de las canchas.

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Tim Payne - Tim Payne
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