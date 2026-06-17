Antonela Rocuzzo y sus fotos inéditas apoyando a Messi en el Mundial 2026

Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores con unas imágenes que rápidamente se volvieron virales durante una noche muy especial para Argentina.

Mientras Lionel Messi brillaba sobre el terreno de juego, Antonela Roccuzzo también acaparó la atención. Lo anterior, tras compartir unas imágenes que muestran cómo vivió una noche inolvidable junto a su familia. La victoria de Argentina en su debut en el Mundial 2026 dejó momentos memorables tanto dentro como fuera de la cancha.

Mientras Lionel Messi firmaba una actuación histórica con un triplete ante Argelia, Antonela Roccuzzo sorprendió a sus millones de seguidores al publicar una serie de fotografías inéditas desde el estadio donde acompañó al capitán argentino. Las imágenes compartidas por la esposa de Messi muestran a la familia disfrutando del encuentro desde un balcón con una vista privilegiada del campo.

En las postales aparece acompañada por sus hijos, siguiendo cada jugada de la Albiceleste y celebrando los goles del astro argentino. La publicación rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron la complicidad de la familia Messi-Roccuzzo y el apoyo incondicional que Antonela ha brindado al futbolista durante toda su carrera.

La rosarina se ha convertido en una de las figuras más seguidas del entorno del campeón del mundo, acumulando millones de seguidores que siguen de cerca cada una de sus publicaciones. La noche fue especialmente emotiva para la familia. Lionel Messi lideró la goleada 3-0 de Argentina sobre Argelia en el primer partido del Grupo J.

Más de Antonela Rocuzzo en el Mundial 2026

El capitán marcó los tres tantos del encuentro, firmando uno de los debuts más destacados de la selección argentina en los últimos años y reafirmando su condición de referente absoluto del equipo. El triunfo permitió a la vigente campeona arrancar con paso firme su participación en el torneo, dejando además grandes sensaciones de cara a los próximos compromisos de la fase de grupos.

Messi mostró un nivel sobresaliente durante los 90 minutos, generando peligro constante y demostrando que, pese al paso de los años, sigue siendo determinante en las grandes citas.

El motivo detrás de la foto más especial de Cristiano antes de su debut en el Mundial 2026 Horas antes de saltar al campo con Portugal, Cristiano Ronaldo compartió una publicación muy especial que rápidamente conquistó las redes sociales.

Mientras tanto, Antonela volvió a demostrar que continúa siendo uno de los principales apoyos emocionales del futbolista.

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