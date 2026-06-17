Antonela Rocuzzo y sus fotos inéditas apoyando a Messi en el Mundial 2026

 Antonela Roccuzzo: Fotos Exclusivas Apoyando a Messi
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-- England England Croatia Croatia --
17 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Antonela Rocuzzo y sus fotos inéditas apoyando a Messi en el Mundial 2026

por Emisoras Unidas
Messi, Messi
Messi / FOTO: Messi

Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores con unas imágenes que rápidamente se volvieron virales durante una noche muy especial para Argentina.

Mientras Lionel Messi brillaba sobre el terreno de juego, Antonela Roccuzzo también acaparó la atención. Lo anterior, tras compartir unas imágenes que muestran cómo vivió una noche inolvidable junto a su familia. La victoria de Argentina en su debut en el Mundial 2026 dejó momentos memorables tanto dentro como fuera de la cancha.

Mientras Lionel Messi firmaba una actuación histórica con un triplete ante Argelia, Antonela Roccuzzo sorprendió a sus millones de seguidores al publicar una serie de fotografías inéditas desde el estadio donde acompañó al capitán argentino. Las imágenes compartidas por la esposa de Messi muestran a la familia disfrutando del encuentro desde un balcón con una vista privilegiada del campo.

En las postales aparece acompañada por sus hijos, siguiendo cada jugada de la Albiceleste y celebrando los goles del astro argentino. La publicación rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron la complicidad de la familia Messi-Roccuzzo y el apoyo incondicional que Antonela ha brindado al futbolista durante toda su carrera.

La rosarina se ha convertido en una de las figuras más seguidas del entorno del campeón del mundo, acumulando millones de seguidores que siguen de cerca cada una de sus publicaciones. La noche fue especialmente emotiva para la familia. Lionel Messi lideró la goleada 3-0 de Argentina sobre Argelia en el primer partido del Grupo J.

Más de Antonela Rocuzzo en el Mundial 2026

El capitán marcó los tres tantos del encuentro, firmando uno de los debuts más destacados de la selección argentina en los últimos años y reafirmando su condición de referente absoluto del equipo. El triunfo permitió a la vigente campeona arrancar con paso firme su participación en el torneo, dejando además grandes sensaciones de cara a los próximos compromisos de la fase de grupos.

Messi mostró un nivel sobresaliente durante los 90 minutos, generando peligro constante y demostrando que, pese al paso de los años, sigue siendo determinante en las grandes citas.

El motivo detrás de la foto más especial de Cristiano antes de su debut en el Mundial 2026

Horas antes de saltar al campo con Portugal, Cristiano Ronaldo compartió una publicación muy especial que rápidamente conquistó las redes sociales.

Mientras tanto, Antonela volvió a demostrar que continúa siendo uno de los principales apoyos emocionales del futbolista.

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