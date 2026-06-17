El motivo detrás de la foto más especial de Cristiano antes de su debut en el Mundial 2026

 Foto de Cristiano Ronaldo antes de su debut en el Mundial
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-- Portugal Portugal D.R. Congo D.R. Congo --
17 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El motivo detrás de la foto más especial de Cristiano antes de su debut en el Mundial 2026

por Emisoras Unidas
Cristiano Ronaldo tiene nuevo proyecto empresarial
Cristiano Ronaldo tiene nuevo proyecto empresarial / FOTO: EFE

Horas antes de saltar al campo con Portugal, Cristiano Ronaldo compartió una publicación muy especial que rápidamente conquistó las redes sociales.

Mientras millones de aficionados esperan el debut de Portugal en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo encontró un momento para celebrar una fecha muy importante a nivel personal.  El capitán portugués utilizó sus redes sociales para felicitar a su hijo, quien está celebrando su cumpleaños justo el mismo día en que la selección lusa inicia su camino en el torneo.

La publicación no tardó en volverse viral. En la imagen compartida por el astro portugués se puede observar un momento familiar acompañado de un mensaje lleno de cariño, algo que fue ampliamente comentado por sus seguidores.  Miles de aficionados aprovecharon para enviar felicitaciones al hijo del delantero y, al mismo tiempo, desearle suerte a Cristiano en el partido más esperado de la jornada.

Foto embed
Cristiano Ronaldo - Cristiano Ronaldo

La coincidencia ha generado una ola de reacciones, ya que pocas veces una fecha tan importante para la familia de Cristiano coincide con un compromiso tan trascendental para su carrera deportiva.  A sus 41 años, el delantero continúa siendo la gran figura de Portugal y uno de los jugadores más observados del Mundial 2026.

Pero las emociones no terminan ahí. Este miércoles, Portugal hace su debut en el torneo enfrentando a República Democrática del Congo en un encuentro correspondiente al Grupo K.  El combinado portugués llega como uno de los favoritos para avanzar a la siguiente ronda gracias a una plantilla repleta de talento y experiencia.

Más de Cristiano Ronaldo

Además de Cristiano Ronaldo, Portugal cuenta con futbolistas de primer nivel que han brillado en las principales ligas de Europa.  La expectativa es enorme, especialmente porque podría tratarse de la última participación mundialista del histórico goleador, quien ya ha dejado una huella imborrable en la historia del fútbol.

Los aficionados portugueses esperan que el equipo pueda comenzar con una victoria que les permita encaminar su clasificación a los octavos de final.

Nadie más quiso vestir a Cabo Verde: esta fue la marca que apostó por la revelación del Mundial 2026

Mientras las grandes marcas dominan el fútbol internacional, una empresa poco conocida decidió confiar en Cabo Verde y hoy está cosechando los frutos de esa apuesta.

Después del duelo ante República Democrática del Congo, Portugal deberá enfrentar a Uzbekistán y posteriormente a Colombia para cerrar la fase de grupos.

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