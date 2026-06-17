El motivo detrás de la foto más especial de Cristiano antes de su debut en el Mundial 2026

Horas antes de saltar al campo con Portugal, Cristiano Ronaldo compartió una publicación muy especial que rápidamente conquistó las redes sociales.

Mientras millones de aficionados esperan el debut de Portugal en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo encontró un momento para celebrar una fecha muy importante a nivel personal. El capitán portugués utilizó sus redes sociales para felicitar a su hijo, quien está celebrando su cumpleaños justo el mismo día en que la selección lusa inicia su camino en el torneo.

La publicación no tardó en volverse viral. En la imagen compartida por el astro portugués se puede observar un momento familiar acompañado de un mensaje lleno de cariño, algo que fue ampliamente comentado por sus seguidores. Miles de aficionados aprovecharon para enviar felicitaciones al hijo del delantero y, al mismo tiempo, desearle suerte a Cristiano en el partido más esperado de la jornada.

Cristiano Ronaldo - Cristiano Ronaldo

La coincidencia ha generado una ola de reacciones, ya que pocas veces una fecha tan importante para la familia de Cristiano coincide con un compromiso tan trascendental para su carrera deportiva. A sus 41 años, el delantero continúa siendo la gran figura de Portugal y uno de los jugadores más observados del Mundial 2026.

Pero las emociones no terminan ahí. Este miércoles, Portugal hace su debut en el torneo enfrentando a República Democrática del Congo en un encuentro correspondiente al Grupo K. El combinado portugués llega como uno de los favoritos para avanzar a la siguiente ronda gracias a una plantilla repleta de talento y experiencia.

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Además de Cristiano Ronaldo, Portugal cuenta con futbolistas de primer nivel que han brillado en las principales ligas de Europa. La expectativa es enorme, especialmente porque podría tratarse de la última participación mundialista del histórico goleador, quien ya ha dejado una huella imborrable en la historia del fútbol.

Los aficionados portugueses esperan que el equipo pueda comenzar con una victoria que les permita encaminar su clasificación a los octavos de final.

Nadie más quiso vestir a Cabo Verde: esta fue la marca que apostó por la revelación del Mundial 2026 Mientras las grandes marcas dominan el fútbol internacional, una empresa poco conocida decidió confiar en Cabo Verde y hoy está cosechando los frutos de esa apuesta.

Después del duelo ante República Democrática del Congo, Portugal deberá enfrentar a Uzbekistán y posteriormente a Colombia para cerrar la fase de grupos.

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