Bellingham-Modric, cruce de caminos

 Encuentro Bellingham-Modric: Un Cruce de Caminos Clave
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-- Portugal Portugal D.R. Congo D.R. Congo --
17 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Bellingham-Modric, cruce de caminos

por Amilcar Avila
Bellingham-Modric,
Bellingham-Modric / FOTO:

Croacia e Inglaterra reeditan una rivalidad mundialista con Modric en busca de un último gran sueño y Bellingham consolidado como líder del presente.

Luka Modric y Jude Bellingham, pasado y presente madridista, vuelven a cruzar sus caminos, en esta ocasión en Dallas y con un Mundial por delante. Uno busca una despedida acorde con su carrera. El otro reafirmar su presente.

Inglaterra y Croacia se enfrentan en el AT&T de Dallas con el recuerdo del partido que ganó el conjunto de Zlatko Dalic en la prórroga de la semifinal del Mundial de Rusia 2018. Una herida que el conjunto que ahora entrena el alemán Thomas Tuchel quiere comenzar a cerrar.

Pero para Bellingham es más que eso. Es una ocasión para reencontrarse sobre un terreno de juego con un futbolista al que admira, al que consideró su mentor a su llegada al Real Madrid.

Cuando el británico arribó a Madrid, en junio de 2023, Modric ya había conquistado 23 títulos con el club blanco, incluidas 5 Copas de Europa. Bellingham idolatraba a Modric y se encontró en el vestuario con un jugador sencillo, dispuesto a ejercer de consejero en el complicado día a día de la entidad.

A Modric, por su parte, le sorprendió la rápida adaptación del centrocampista inglés, su rendimiento casi inmediato, algo inaudito sobre todo en los jugadores británicos que recalan en la Liga española. No escatimó elogios.

"Es increíble en cada entrenamiento y en cada partido. Su mentalidad ganadora es lo que más me impresionó, además de su inteligencia futbolística. Lo que más me sorprendió fue su mentalidad", destacó entonces el capitán croata.

Modric y Bellingham coincidieron sobre el terreno de juego, vestidos de blanco, en 83 partidos. 3.578 minutos en los que demostraron sintonía y al Madrid no le fue mal. Conquistó un promedio de 2.6 puntos con los dos sobre el campo.

Quizá por eso, pocos sintieron tanto como Bellingham la salida del club de Modric, al que consideró su 'brate' (hermano en croata): "Tu magia nunca fue una sorpresa... pero tu humildad, apertura y el tiempo que te tomaste para cada persona en cualquier circunstancia me han dejado boquiabierto. Gracias por cada pase, cada charla, cada abrazo y cada trozo de sabiduría que me diste", publicó el inglés en sus redes.

Bellingham ha sabido esta temporada lo que es ser criticado por el madridismo, acusado de no rendir por salir demasiado de fiesta y silbado por su propia afición en el Bernabéu. En la selección inglesa, además, ha perdido peso a ojos de Thomas Tuchel.

Foto embed
Bellingham y Modric en el Real Madrid -

Ya no es indiscutible y se tiene que ganar el puesto en competencia con Morgan Rogers, el emergente jugador del Aston Villa por el que pujan Chelsea y Arsenal.

Por eso, necesita un gran Mundial y el primer paso será el miércoles en Arlington, en un partido decisivo para el futuro del grupo L, en el que no habrá lugar para la nostalgia, porque el inglés quiere convencer a su propio entrenador que puede liderar a su selección y el croata quiere comenzar con buen pie el camino de la despedida. Con información de EFE

Etiquetas
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