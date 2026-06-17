El Mundial 2026 lleva el cuerpo de los futbolistas al límite

Un informe revela el duro escenario físico que enfrentan los jugadores en un torneo marcado por distancias, clima extremo y escaso descanso.

El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, no solo será un desafío deportivo por su magnitud y competitividad, sino también una exigencia extrema para el cuerpo de los futbolistas. La acumulación de partidos en temporadas cada vez más saturadas, sumada a los desplazamientos intercontinentales y las condiciones ambientales variables, convierte el torneo en una auténtica prueba de resistencia física y mental para los jugadores de élite.

Entre los principales factores de riesgo destacan los viajes de más de seis horas entre sedes, los cambios de huso horario y la disputa de partidos en altitudes superiores a los 2.200 metros. Estas condiciones generan un desgaste "silencioso" que puede afectar funciones clave del organismo, como el sueño, la digestión y la capacidad de recuperación muscular. Según especialistas citados en estudios recientes, estos cambios también influyen en la motilidad intestinal, la sensibilidad a la insulina y la correcta absorción de nutrientes.

Partido entre Francia y Senegal en el Mundial 2026 - Agencia EFE

¿El Mundial más exigente de la historia?

A ello se suman las altas temperaturas previstas en varias sedes, donde los termómetros podrían superar los 40 grados en algunos encuentros. Este escenario aumenta el riesgo de deshidratación y pérdida acelerada de fluidos, lo que impacta directamente en el rendimiento físico. Para mitigar estos efectos, la FIFA ha implementado pausas de hidratación durante los partidos, mientras que algunas selecciones ya experimentan con sistemas avanzados de refrigeración utilizados en otros deportes de alto rendimiento.

Ante este panorama, expertos en nutrición deportiva subrayan la importancia de una planificación alimentaria individualizada y flexible. Propuestas como la crononutrición buscan sincronizar la ingesta de nutrientes con los ritmos biológicos del jugador, optimizando la recuperación y el rendimiento.

En este contexto, el Mundial no solo está poniendo a prueba la calidad futbolística de las selecciones, sino también la capacidad de sus cuerpos médicos para proteger el equilibrio físico de los atletas en condiciones extremas.

Partido entre Bélgica y Egipto por el Grupo G del Mundial - Agencia EFE

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