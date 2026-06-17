Bruno Fernandes: “Es un honor tener a Cristiano tan cerca”

 Bruno Fernandes: Honor de tener a Cristiano cerca
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17 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
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New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Bruno Fernandes: “Es un honor tener a Cristiano tan cerca”

por Agencia EFE
Bruno Fernandes es uno de los referentes de Portugal para le Mundial 2026., EFE
Bruno Fernandes es uno de los referentes de Portugal para le Mundial 2026. / FOTO: EFE

Bruno Fernandes elogió a Cristiano Ronaldo y expresó el deseo de Portugal de llevar a su capitán hasta el último partido del torneo.

Bruno Fernandes, centrocampista de la selección de Portugal, afirmó que "es un honor tener a Cristiano Ronaldo tan cerca" y destacó el objetivo de ayudar al delantero del Al Nassr a llegar hasta la final en el Mundial 2026.

"Para todos nosotros, casi todos hemos crecido viendo a Cristiano jugar, es un honor tenerlo tan de cerca ahora y poder jugar con él. Creo que también hay nervios por su lado. Es jugar un Mundial por su selección y sabemos el cariño que le tiene a Portugal", afirmó Fernandes en una conferencia de prensa previa al debut de Portugal en la Copa del Mundo, en Houston contra la República Democrática del Congo.

"Está muy ilusionado y estamos preparados para ayudarle", añadió Bruno Fernandes.

El centrocampista del Manchester United subrayó que "soñar no está prohibido".

"Soñar no está prohibido, pero al final nos centramos en empezar con buen pie, vamos a ir partido a partido, si queremos llegar al final tenemos que centrarnos siempre en el siguiente paso. Tenemos mucha responsabilidad", dijo Bruno Fernandes.

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Celebración de Cristiano Ronaldo con Bruno Fernandes -

"La mejor selección portuguesa de siempre es la que gana el título, espero que al final de esta competición podamos decir que somos los mejores de la historia, creo que tenemos un equipo muy sólido, con muchas individualidades y, más allá de eso, somos un equipo muy unido y esto es lo que diferencia a este equipo", afirmó Fernandes.

Destacó además el nivel de la RDC, una selección capacitada para hacer daño al contragolpe y con mucha solidez defensiva.

"El ranking cuenta poco. Congo es un equipo muy capaz, tiene calidad, con jugadores que están en las principales ligas. Puede que no tengan nombres tan conocidos, pero son jugadores de gran calibre y merecen todo nuestro respeto. Son físicos, bastante defensivos, son un equipo que tiene enorme capacidad de correr en las transiciones", afirmó Bruno Fernandes.

No faltó un recuerdo de Diogo Jota, exinternacional portugués fallecido trágicamente en un accidente de carretera en julio de 2025.

"Es importante para nosotros, estuvo en nuestro grupo mucho tiempo, también jugué mucho contra él en la Premier League. La realidad es que Diogo fue un gran compañero, con los pies sobre la tierra. Sigue siendo parte de nuestro grupo", aseguró Bruno Fernandes.

Portugal y Congo se enfrentan este miércoles a las 11 horas (de Guatemala) en el NRG Stadium de Houston (Texas) en la primera jornada del grupo K, en el que también están encuadradas Uzbekistán y Colombia.

Etiquetas
Cristiano RonaldoFútbolPortugalMundial 2026Bruno FernandesDestacadas

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