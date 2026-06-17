Cannavaro, el campeón del mundo que quiere hacer historia con Uzbekistán

 Cannavaro busca hacer historia con Uzbekistán
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03 England England Croatia Croatia 02
77:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
D.R. Congo Portugal Colombia Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Belgium Brazil Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
76
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Cannavaro, el campeón del mundo que quiere hacer historia con Uzbekistán

por Amilcar Avila
Cannavaro fue campeón con Italia en el Mundial 2006., FIFA
Cannavaro fue campeón con Italia en el Mundial 2006. / FOTO: FIFA

La selección uzbeka iniciará este miércoles su histórica primera participación en una Copa del Mundo frente a Colombia bajo la dirección de la leyenda italiana.

Hace veinte años, Fabio Cannavaro levantaba la Copa del Mundo en Berlín como capitán de Italia. En el Mundial 2026, su papel es muy distinto, pero la ilusión sigue siendo la misma. 

El legendario exdefensor italiano es el encargado de dirigir a Uzbekistán en la primera participación mundialista de la historia de la selección asiática.

La presencia de Cannavaro en los banquillos representa una de las historias más curiosas del torneo. Considerado uno de los mejores defensores de todos los tiempos y el último zaguero en ganar el Balón de Oro, el italiano ha asumido la responsabilidad de liderar a un país que nunca antes había conseguido clasificarse para una Copa del Mundo.

Uzbekistán llega a Norteamérica tras completar una histórica fase de clasificación asiática. La selección uzbeka logró por fin romper una larga serie de intentos fallidos y aseguró un boleto que persiguió durante décadas desde la independencia del país en 1991.

Foto embed
Cannavaro dirige a Uzbekistán en el Mundial 2026. - FIFA

Para Cannavaro, el desafío va mucho más allá de los resultados. Su experiencia como campeón del mundo aporta credibilidad a un grupo joven que afronta un escenario completamente nuevo. El técnico ha insistido durante la preparación en la importancia de competir sin complejos y aprovechar una oportunidad histórica para el futbol uzbeko.

La principal figura del equipo es el defensor Abdukodir Khusanov, que juega en el Manchester City, acompañado por jugadores como Eldor Shomurodov, referente ofensivo y capitán del combinado nacional. Sobre ellos recae buena parte de las esperanzas de una selección que busca sorprender en el Grupo K.

Sin embargo, gran parte de los focos apuntarán inevitablemente hacia su entrenador. Cannavaro conoce mejor que casi nadie la presión de un Mundial. Disputó cuatro Copas del Mundo como futbolista y alcanzó la gloria máxima en Alemania 2006, torneo en el que lideró una de las mejores defensas de la historia reciente.

Ahora, dos décadas después de aquella imagen icónica levantando el trofeo dorado, el italiano persigue una nueva hazaña. Ya no viste la camiseta azul de Italia ni pisa el césped como capitán. Su misión es diferente: ayudar a que Uzbekistán escriba la página más importante de su historia futbolística.

Etiquetas
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