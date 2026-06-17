Congo vuelve al Mundial 52 años después: el sueño africano se pone a prueba ante Portugal

 Congo Regresa al Mundial: El Sueño Africano contra Portugal
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
Próximo
-- Portugal Portugal D.R. Congo D.R. Congo --
17 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Congo vuelve al Mundial 52 años después: el sueño africano se pone a prueba ante Portugal

por Amilcar Avila
Congo regresa a una cita mundialista, FIFA
Congo regresa a una cita mundialista / FOTO: FIFA

La República Democrática del Congo regresa a la máxima cita del futbol por primera vez desde 1974 y debutará frente a una Portugal liderada por Cristiano Ronaldo en el arranque del Grupo K.

La espera terminó. Después de 52 años de ausencia, la República Democrática del Congo volverá a disputar un partido de Copa del Mundo cuando enfrente este miércoles a Portugal en Houston, en un duelo correspondiente al Grupo K del Mundial 2026.

Para los congoleños, la cita tiene un significado histórico. Su única participación mundialista había sido en Alemania Occidental 1974, cuando el país competió bajo el nombre de Zaire y se convirtió en la primera selección del África subsahariana en disputar una Copa del Mundo. Desde entonces, generaciones enteras crecieron sin ver a su país en el mayor escenario del balompié internacional.

Foto embed
Primera participación del Congo, bajo el nombre de Zaire, en el Mundial 1974 - FIFA

Un regreso construido a pulso

La clasificación de Congo fue una de las historias más destacadas del camino hacia el Mundial. El equipo dirigido por Sébastien Desabre superó varias rondas de repesca y selló su boleto al torneo tras imponerse a Jamaica en la repesca intercontinental, completando así un regreso que el país llevaba esperando más de medio siglo.

El combinado africano llega respaldado por una generación con experiencia en las principales ligas europeas. Entre sus referentes destacan el delantero Yoane Wissa, figura en la Premier League inglesa, y el experimentado atacante Cédric Bakambu, dos de las principales armas ofensivas de los "Leopardos".

Foto embed
Jugadores de la selección de la República Democrática del Congo celebran su clasificación al Mundial, al finalizar un partido de repesca contra Jamaica en el Estadio Akron en Guadalajara (México) - EFE/ Francisco Guasco

El desafío llamado Portugal

El estreno, sin embargo, no será sencillo. Del otro lado estará una de las selecciones más talentosas del torneo. Portugal afronta su novena participación mundialista con la ambición de conquistar por primera vez la Copa del Mundo y con una plantilla repleta de figuras encabezadas por Cristiano Ronaldo.

La selección portuguesa obtuvo su clasificación con autoridad, anotando 20 goles en apenas seis partidos de la fase eliminatoria europea, y parte como favorita para liderar un Grupo K que también integran Colombia y Uzbekistán.

Además, los lusos presentan números sólidos en este tipo de escenarios. Solo han perdido dos de sus últimos quince encuentros de fase de grupos en los Mundiales y permanecen invictos en sus cinco partidos más recientes ante selecciones africanas en la Copa del Mundo.

Etiquetas
PortugalCongoClasificaciónMundial 2026Destacadas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver