Cristiano Ronaldo se vuelve CR6

 Cristiano Ronaldo se transforma en CR6: ¡Descubre por qué!
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17 junio / 11:00
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
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Czech Republic CRZ
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Czech Republic CRZ
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South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
Morocco MOR
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
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Finalizado
Australia AUS
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USA USA
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Paraguay PAR
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Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
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Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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Japan JAP
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Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
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D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
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Portugal POR
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D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
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17/06 17:00 HS
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England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
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Croatia CRO
Croatia CRO
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Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Cristiano Ronaldo se vuelve CR6

por Amilcar Avila
Cristiano Ronaldo es uno de los astros en las Copas del Mundo de la FIFA
Cristiano Ronaldo es uno de los astros en las Copas del Mundo de la FIFA / FOTO: FIFA

La estrella de Portugal suma una nueva página a su carrera al alcanzar seis participaciones en la máxima cita del futbol.

Cuando Cristiano Ronaldo, el máximo goleador en la historia de Portugal, salte al campo del NRG Stadium de Houston este miércoles para el estreno mundialista de su equipo contra Congo, hará historia al disputar la sexta Copa del Mundo de su legendaria carrera: CR7 será, por una vez, CR6.

De Alemania 2006 a México, Canadá y Estados Unidos 2026. Más de 900 goles después, Cristiano Ronaldo sigue liderando a Portugal y, tras entregarle los tres primeros títulos de su historia, se prepara para su último baile en una Copa del Mundo.

Lo hará a sus 41 años de edad, en un estado de forma todavía extraordinario y con un espectacular ritmo goleador que le entregó recientemente su primer título en Arabia Saudí con el Al Nassr.

Cristiano Ronaldo lo ha dejado claro repetidamente. El Mundial no será el torneo que le defina. Pero eso no cambia el hambre de gloria con el que CR7 llega a Estados Unidos. Quiere que su último baile sea el 19 de julio en el MetLife Stadium.

Firmó 28 goles en 30 partidos en la liga saudí y lleva 973 dianas en su carrera profesional, una cifra única que le deja cada vez más cerca de la barrera de los 1,000 goles.

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, le entregará con toda probabilidad una camiseta de titular en Houston para el debut contra Congo.

Cristiano Ronaldo lo hará con el siete en la espalda y como máximo anotador en la historia de su selección, con 143 goles en 227 partidos.

Será el sexto Mundial de su carrera. El primero se remonta a 2006, cuando cayó eliminado en las semifinales contra Francia.

Foto embed
Primer gol de Cristiano Ronaldo en un Mundial. Fue en 2006 -

Compitió posteriormente en Sudáfrica, cuando perdió en octavos, en Brasil, cuando se despidió en fase de grupos frenado por los problemas de rodilla, en Rusia, cuando perdió en octavos, y en Catar, al rendirse en cuartos de final.

En Estados Unidos su camino comenzará contra un rival accesible y en las mejores condiciones posibles, en un NRG Stadium de Houston que tiene techo y que garantiza competir con 22 grados de temperatura.

Houston será además la sede del segundo partido de Portugal, contra Uzbekistán, antes de cerrar la fase de grupos con un cruce con Colombia en Miami. Con información de EFE

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